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இடைத்தேர்தலில் அதிமுக வெற்றி பெற்றே ஆக வேண்டும் - கட்சி நிர்வாகிகளிடம் கண்டிப்புடன் கூறிய இபிஎஸ்

செங்கல்பட்டு, புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களுக்குள் இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ள மதுராந்தகம், விராலிமலை தொகுதி வருவதால், அம்மாவட்ட அதிமுக நிர்வாகிகளுக்கு இபிஎஸ் அழுத்தம் கொடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இபிஎஸ் ஆலோசனை
இபிஎஸ் ஆலோசனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 3, 2026 at 4:02 PM IST

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சென்னை: இடைத்தேர்தலில் அதிமுக வெற்றி பெற்றே ஆக வேண்டும் என்று கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவுறுத்தியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகமான எம்.ஜி.ஆர் மாளிகையில் இன்று செங்கல்பட்டு மாவட்ட நிர்வாகிகளுடன் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தினார்.

இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் மாவட்டச் செயலாளர்கள், மாநில நிர்வாகிகள், பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள், சார்பு அணி நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். மேலும் இன்று மாலை வேலூர் மாவட்ட நிர்வாகிகள் உடன் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்த உள்ளார்.

குறிப்பாக புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை சேர்ந்த நிர்வாகிகளுக்கும் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் பங்கேற்க திடீர் அழைப்பு விடுக்கப்பட்ட நிலையில், அவர்கள் அனைவரும் இபிஎஸ்ஸை சந்தித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டனர்.

முன்னதாக புதுக்கோட்டை மாவட்ட நிர்வாகிகள் 'துரோகி விஜயபாஸ்கர் ஒழிக' என கோஷங்களை எழுப்பிக்கொண்டு அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் நுழைந்தனர்.

இபிஎஸ் உடன் நிர்வாரிகள் ஆலோசனை
இபிஎஸ் உடன் நிர்வாரிகள் ஆலோசனை (ETV Bharat Tamil Nadu)

7 தொகுதிகளில் விரைவில் இடைத்தேர்தல்

ஏற்கெனவே அதிமுகவில் பெருந்துறை ஜெயக்குமார், அம்பாசமுத்திரம் இசக்கி சுப்பையா, தாராபுரம் சத்தியபாமா, மதுராந்தகம் மரகதம் குமரவேல் ஆகியோர் தங்கள் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் தங்களை இணைத்துக் கொண்டனர்.

இந்த சூழலில் நேற்று சி.விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் தங்களை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைத்துக் கொண்டனர்.

மேலும் முன்னாள் அமைச்சர்கள் எம்.எஸ்.எம்.ஆனந்தன், வளர்மதி ஆகியோரும் அதிமுகவிலிருந்து விலகி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் தங்களை இணைத்துக் கொண்டுள்ளனர். இந்த சூழலில் இதுகுறித்து அதிமுக நிர்வாகிகளுடன் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆலோசனை மேற்கொள்ள உள்ளார்.

இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில், எடப்பாடி பழனிசாமி நிர்வாகிகளுக்கு பல்வேறு அறிவுறுத்தலை வழங்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அந்த வகையில் வரவிருக்கும் மதுராந்தகம் சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில், அதிமுக வெற்றி பெற்றே ஆக வேண்டும் என்று செங்கல்பட்டு மாவட்ட நிர்வாகிகளுக்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமி அறிவுறுத்தி உள்ளார்.

கட்சியிலிருந்து விலகி செல்பவர்கள் செல்லட்டும், தொண்டர்கள் பக்கமாக பலமாக உள்ளார்கள். வரக்கூடிய உள்ளாட்சித் தேர்தலில் அனைவருக்கும் உரிய பங்களிப்பு வழங்குவதுடன் பெண்களுக்கு முக்கிய பங்களிப்பு வழங்கப்படும் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி தெரிவித்ததாக அதிமுக வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

செங்கல்பட்டு, புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களுக்குள் இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ள மதுராந்தகம், விராலிமலை தொகுதி வருவதால், அம்மாவட்ட அதிமுக நிர்வாகிகளுக்கு இபிஎஸ் அழுத்தம் கொடுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

BY ELECTION
இடைத்தேர்தல்
இபிஎஸ்
ADMK

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