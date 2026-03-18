செல்ஃபோன்களை விநியோகிக்க முயற்சி? - திமுக மீது அதிமுக எம்பி இன்பதுரை பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு
அரசு பணியாளர்களுக்கு செல்ஃபோன்களை விநியோகம் செய்ய திமுக முயற்சிப்பதாக அதிமுக எம்பி இன்பதுரை குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
Published : March 18, 2026 at 6:29 PM IST
சென்னை: தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்த பின் அரசு எந்த நலத்திட்டங்களையும் வழங்க கூடாது; அரசு திட்டமாக இருந்தாலும் கூட புதிதாக இலவசங்களை வழங்க அனுமதிக்க கூடாது என அதிமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் இன்பதுரை தேர்தல் ஆணையத்திடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
அதிமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் இன்பதுரை சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில், தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரியை சந்தித்து புகார் மனு அளித்தார். அதில், '' தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்துள்ளது. எனவே, அரசு எந்த நலத்திட்டங்களையும் வழங்க கூடாது. அரசு திட்டமாக இருந்தாலும் கூட இப்போது புதிதாக இலவசங்களை வழங்க கூடாது. ஆனால், சேலம் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் சத்துணவுப் பணியாளர்கள், 100 நாள் வேலைத்திட்ட மேற்பார்வையாளர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு விநியோகம் செய்ய 2 ஆயிரத்து 602 செல்போன்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் பின்னணியில் திமுகவினர் இருக்க கூடுமோ? என்ற அச்சம் உள்ளது. ஆகவே இதுகுறித்து உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும்'' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தலைமை தேர்தல் அதிகாரியை சந்தித்த பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த இன்பதுரை, '' சேலம் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் உள்ள மாவட்ட திட்ட அலுவலர் அலுவலகத்தில் 2,604 செல்போன்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை அங்கன்வாடி பணியாளர், ஊரக வேலைத்திட்ட மேற்பார்வையாளர்கள் உள்ளிட்ட அரசு ஊழியர்களுக்கு கொடுக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக எங்களுக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன்பேரில் அதிமுக வழக்கறிஞர் அணியினர் அங்கு சென்றபோது அந்த அறையை பூட்டிவிட்டனர். அந்த செல்போன்களை திமுகவினர் வழங்கியிருப்பார்களோ என்ற அச்சம் எங்களுக்கு உள்ளது. இதே போல சில மாவட்டங்களிலும் நேற்று செல்போன்களை கொடுத்துள்ளதாக கூறியுள்ளனர். அப்படி கொடுக்கப்பட்டிருந்தால், சம்மந்தப்பட்ட அரசு அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.'' என்றார்.
தொடர்ந்து அவர், '' சாலையில் செல்லும் அப்பாவிகளிடமும், மருத்துவமனைக்கு செல்வோரிடமும் பணம் பறிப்பது மட்டும்தான் தேர்தல் நடத்தை விதிகளா? இதெல்லாம் நடத்தை விதிகளில் வராதா..? எல்லோரும் நீதிமன்றம் செல்கின்றனர். அமைச்சர் கே.என். நேரு தனது துறையில் மிகப்பெரிய ஊழலை செய்துள்ளதாக அமலாக்கத்துறைதான் கண்டறிந்ததே தவிர, அதிமுக அல்ல. நீதிமன்றத்திலும், மக்கள் மன்றத்திலும் அதை எடுத்து வைக்கும் கடமை எதிர்கட்சியான அதிமுகவுக்கு உண்டு. வழக்கு குறித்து டிஜிபி நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என நாங்கள் வழக்கு தொடர்ந்தோம். நாங்கள் வழக்கு தொடர்ந்தபின் உடனடியாக கே.என். நேரு மீது வழக்கு பதிய லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. ஆனால் அரசு அதை செய்யாததால் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்ந்தோம். நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு எதிராக மேல் முறையீடு செய்யப்போவதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தெரிவித்தது. ஆனால், இப்போது வரை மேல்முறையீடு செய்யவில்லை. இன்று அந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் வரவில்லை. எனவே, அதிமுக வழக்கறிஞர் நீதிமன்றத்தில் முறையிட்டார். விரைவில் விசாரணைக்கு ஏற்பதாக தலைமை நீதிபதி கூறியுள்ளார்.
கரூரில் பட்டி அமைக்கப்பட்டு வாக்காளர்கள் அழைத்து வரப்படுகின்றனர். ஆனால் தேர்தல் ஆணையம் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இன்னும் நேரம் இருக்கிறது என்பதால் தேர்தல் ஆணைய நடவடிக்கைக்காக காத்திருக்கிறோம். வேட்பாளர் அறிவிக்கப்பட்டால், முன் அனுமதியின்றி அமைக்கப்பட்ட கூடாரங்களுக்கு அவர்கள் பொறுப்பாக கூடும். அதற்கு சில சட்டவிதிகள் இருக்கின்றன. அதை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம். தனியார் இடமாகவே இருந்தாலும் பாதுகாப்புக் காரணங்களுக்காக அனுமதி பெற்றே கூடாரம் அமைக்க வேண்டும்.
திமுகவின் நிலைய வித்துவான் ஆர்எஸ்.பாரதி. அவர் கூட கரூரில் திமுக அமைத்த கூடாரங்களை இல்லை என மறுக்கவில்லை. தேர்தல் ஆணையம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும் என்றுதான் கூறியுள்ளார். வாக்காளர்களை அழைத்து வந்து தங்க வைக்க கூடாரம் அமைத்து விட்டு காதணி விழாவுக்கு கூடாரம் அமைப்பதாக கூட சொல்வார்கள்.'' என குற்றஞ்சாட்டினார்.
இதேபோல, தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரியை அண்ணா தொழிற்சங்க பேரவை செயலாளர் கமலக்கண்ணண் சந்தித்து புகார் அளித்தார். அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், ''தமிழகம் முழுவதும் உள்ள தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகத்தில் உள்ள 329 பணிமனைகளிலும் ஆளும் கட்சியை சார்ந்த தொழிற் சங்க நிர்வாகிகள் மற்றும் ஆளுங்கட்சிக்கு ஆதரவான தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் தேர்தல் தேதி அறிவித்த பிறகும் 'ஓடி' (other duty) என்ற பெயரில் மாற்று பணியும், இலகு பணியும் (Lighty duty) செய்து வருகின்றனர். இது தேர்தல் விதி மீறலாகும். இது சம்பந்தமாக போக்குவரத்து கழக நிர்வாக இயக்குநர்களுக்கு அண்ணா தொழிற்சங்க பேரவை சார்பாக புகார் தெரிவித்தும் நடவடிக்கைகள் இல்லை. தேர்தல் ஆணையம் இது சம்பந்தமாக உடனே தலையிட்டு போக்குவரத்து கழக தொழிலாளர்கள் அனைவரும் அன்றாட பணிக்கு செல்ல நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும்'' என்று தெரிவித்தார்.