அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தவெகவில் இணைவது ஆரோக்கியமான அரசியலுக்கு ஏற்புடையதல்ல: சிபிஎம் விமர்சனம்

நான்கு எம்எல்ஏக்கள் இதுவரை ராஜினாமா செய்துள்ள நிலையில், அதிமுக எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கை 47-இல் இருந்து 43-ஆக குறைந்துள்ளது.

Published : May 26, 2026 at 8:11 PM IST

சென்னை: அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜினாமா செய்து தவெகவில் இணைவது ஆரோக்கியமான அரசியலுக்கு ஏற்புடையதல்ல என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (சிபிஎம்) விமர்சித்துள்ளது.

தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு கடந்த 13ஆம் தேதி நடைபெற்ற நிலையில், அதிமுகவை சேர்ந்த 25 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். இதனால் இந்த 25 பேர் மீதும் கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் பதவியை பறிக்க வேண்டும் என சபாநாயகரிடம் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி சார்பில் மனு அளிக்கப்பட்டது. அதே போன்று அதிருப்தி அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் சார்பிலும் இபிஎஸ் ஆதரவு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கடிதம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த கடிதங்கள் சபாநாயகரின் பரிசீலணையில் இருந்து வரும் நிலையில், அதிருப்தி அதிமுக எம்எல்ஏக்களான மதுராந்தகம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மரகதம் குமரவேல், பெருந்துறை சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெயக்குமார், தாராபுரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சத்திய பாமா ஆகியோர் தங்களின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்தனர். தொடர்ந்து நேற்றிரவே பனையூரில் உள்ள தவெக தலைமை அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் என்.ஆனந்த் முன்னிலையில் தங்களை தவெகவில் இணைத்துக்கொண்டனர்.

இந்த பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலையில், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி அதிமுக எம்எல்ஏ இசக்கி சுப்பையா தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை இன்று ராஜினாமா செய்துள்ளார். தொடர்ந்து என்.ஆனந்த் முன்னிலையில் தன்னை தவெகவில் இணைத்துக்கொண்டார். இதையடுத்து அதிமுக எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கை 47-இல் இருந்து 43-ஆக குறைந்துள்ளது.

இவ்வாறு அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தொடர்ந்து அணி மாறி வருவது தேசிய அளவில் முக்கியத்துவம் பெற்ற நிகழ்வாக மாறி வருகிறது. இந்நிலையில் இதுதொடர்பாக சிபிஎம் சார்பில் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில், 'அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் மூலம் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற சில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் திடீரென்று ராஜினாமா செய்திருப்பதும், உடனடியாக அவர்கள் அனைவரும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் சேர்ந்திருப்பதும் தமிழ்நாட்டில் விவாதப் பொருளாக மாறியிருக்கிறது. தேர்தலுக்குப் பின்னர் அதிமுகவில் அடுக்கடுக்கான குழப்பமும், கோஷ்டி மோதலும் ஏற்பட்டு ராஜினாமா என்ற நிலைக்கு வந்துள்ளது.

ராஜினாமா செய்த எம்.எல்.ஏ.க்கள் தவெகவில் சேர்ந்திருப்பது அவர்கள் விரும்பி மேற்கொண்ட முடிவு என்று சொன்னாலும், எவ்வித பிரதிபலனையும் எதிர்பாராமல் இயல்பாக நடந்த செயலாக கருத இயலவில்லை. இத்தகைய போக்கு ஆரோக்கியமான அரசியலுக்கு ஏற்றது அல்ல என்பதை சுட்டிக்காட்டுகிறோம்.

ஏற்கனவே, சட்டப்பேரவையில் தவெக ஆட்சிக்கு ஆதரவாக வாக்களித்ததன் மூலம் சட்டரீதியான நடவடிக்கைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டிய நிலைக்கு அவர்கள் உள்ளாகி இருக்கிறார்கள். இருப்பினும் உடனடியாக அவர்களை தவெகவில் சேர்த்துக் கொள்வதன் மூலம் அதை தவெக ஊக்குவிப்பதாகவே கருத வேண்டிய நிலை ஏற்படும். எனவே, இந்த போக்கு ஆரோக்கியமான அரசியலுக்கு ஏற்புடையதல்ல என்பதை மார்க்சிஸ்ட் மாநில செயற்குழு சுட்டிக்காட்டுகிறது' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

