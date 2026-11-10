அதிமுகவில் இருந்து தவெகவுக்கு தாவிய 4 பேரின் தகுதி நீக்க விவகாரம் - நாளை மறுநாள் மீண்டும் விசாரணை
வரும் வியாழக்கிழமை நடைபெற உள்ள மறு விசாரணையின்போதும் இதுவரை நடைபெற்ற நிகழ்வுகள் குறித்து வெளிப்படையாக சபாநாயகரிடம் தெரிவிக்கவுள்ளதாக பெருந்துறை முன்னாள் எம்எல்ஏ ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 10, 2026 at 3:13 PM IST
சென்னை: அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் தகுதி நீக்க விவகாரம் தொடர்பாக இன்று நடைபெற்ற விசாரணை நிறைவடைந்த நிலையில், மீண்டும் வியாழன்கிழமை நடைபெற உள்ளது.
அதிமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்த மரகதம் குமரவேல், சத்தியபாமா, ஜெயக்குமார், இசக்கி சுப்பையா ஆகிய நான்கு முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு எதிராக அதிமுக தரப்பில் கொடுக்கப்பட்ட தகுதி நீக்க மனு மீதான விசாரணையை சபாநாயகர் ஜெ.சி.டி. பிரபாகர் இன்று நடத்தினார்.
இதில் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களான இசக்கி சுப்பையா மற்றும் ஜெயக்குமார் ஆகியோர் நேரில் ஆஜராகி, தங்கள் தரப்பு வாதங்களையும், விளக்கங்களையும் சபாநாயகரிடம் எடுத்துரைத்தனர்.
அதே போல், சத்தியபாமா மற்றும் மரகதம் குமரவேல் ஆகியோர் சார்பில் அவர்களது வழக்கறிஞர்கள் ஆஜராகி, அவர்கள் தரப்பு வாதங்களை முன் வைத்தனர்.
அதிமுக தரப்பில் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, தளவாய் சுந்தரம் மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் இன்பதுரை ஆகியோர் விசாரணையில் பங்கேற்று, சபாநாயகரிடம் தங்கள் தரப்பு வாதங்களை எடுத்துரைத்தனர்.
இன்றைய விசாரணை நிறைவடைந்த பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிமுக வழக்கறிஞரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான இன்பதுரை, "எங்கள் தரப்பில் அளிக்க வேண்டிய விளக்கங்கள் அனைத்தும் பிரமாணப் பத்திரமாகத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், இரு தரப்பினரும் ஒப்புக் கொண்டதன் அடிப்படையில், வரும் வியாழக்கிழமை 12 ஆம் தேதி மாலை 4.30 மணிக்கு மீண்டும் விசாரணை நடைபெற உள்ளது" எனத் தெரிவித்தார்
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. ஜெயக்குமார், "அதிமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்த முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மீதான தகுதி நீக்க விவகாரம் தொடர்பாக சபாநாயகர் முன்னிலையில் இன்று விசாரணை நடைபெற்றது. சபாநாயகரின் அழைப்பை ஏற்று விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜரானோம். எங்களிடம் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு உரிய பதில்களை அளித்தோம்" என தெரிவித்தார்.
மேலும், வரும் வியாழக்கிழமை நடைபெற உள்ள மறு விசாரணையின் போதும் இதுவரை நடைபெற்ற நிகழ்வுகள் குறித்து வெளிப்படையாகத் தெரிவிப்பதாகக் கூறிய அவர், தங்கள் தரப்பு நியாயங்களையும் உரிய முறையில் எடுத்துரைப்பேன் என்றார்.
இதையடுத்து பேசிய தவெக வழக்கறிஞர் சூரிய பிரகாசம், "விசாரணையின் போது நடைபெற்ற விவரங்கள் குறித்து தற்போது வெளிப்படையாகப் பேசுவது முறையாக இருக்காது. இந்த விவகாரத்தில் தொடர்ந்து சட்ட நடவடிக்கைகள் நடைபெற உள்ளதால், அதன் விவரங்களை இப்போதைக்குப் பகிர விரும்பவில்லை" என்றார்.
மரகதம் குமரவேல் மற்றும் சத்தியபாமா ஆகியோர் விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராகாதது குறித்த செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், இருவரும் ஏற்கனவே சபாநாயகரிடம் அனுமதி பெற்றுள்ளதாகவும், அவர்களுக்குப் பதிலாக வழக்கறிஞர்கள் விசாரணையில் ஆஜராகி வாதங்களை முன்வைத்ததாகவும் விளக்கமளித்தார்.