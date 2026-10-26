அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்க விவகாரம்; சபாநாயகரிடம் கூடுதல் ஆவணங்களை வழங்கிய அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி
ராஜினாமா செய்த அதிமுக எம்எல்ஏக்களின் மீதான தகுதி நீக்க மனுக்கள் மீது இரண்டு மாத்தில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : October 26, 2026 at 7:18 PM IST
சென்னை: அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் தகுதி நீக்க விவகாரம் தொடர்பாக சபாநாயகரிடம் கூடுதல் ஆவணங்களை அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி வழங்கியுள்ளார்.
தவெக அரசின் மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில், கொறடா உத்தரவை மீறி அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் மரகரம் குமரவேல், சத்தியபாமா, இசக்கி சுப்பையா, ஜெயக்குமார், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், சி.விஜயபாஸ்கர் அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். இதனைத்தொடர்ந்து அவர்கள் 6 பேர் மீதும் தகுதி நீக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனக்கோரி அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி சார்பில் சபாநாயகரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது.
இதனிடையே தகுதி நீக்க மனு பரிசீலணையில் இருக்கும்போதே, எம்எல்ஏக்கள் 6 பேரும் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்தனர். எம்எல்ஏக்களின் ராஜினாமாவை சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் ஏற்றுக்கொண்டார்.
எம்எல்ஏக்களின் ராஜிநாமாவை சபாநாயகர் ஏற்றதை எதிர்த்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி உள்ளிட்ட சிலர் மனு தாக்கல் செய்தனர். இந்த மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், சபாநாயரின் முடிவு சரியானது தான் என்று தீர்ப்பளித்தது.
மேலும், ராஜினாமா செய்த எம்எல்ஏக்களின் மீதான தகுதி நீக்க மனுக்கள் மீது இரண்டு மாத்தில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டது.
இந்தநிலையில், தகுதி நீக்க மனு தொடர்பாக அதிமுகவிடம் சபாநாயகர் தரப்பில் சில விளக்கங்களை, கூடுதல் ஆவணங்களையும் கேட்டிருந்தார். இந்நிலையில், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகரை, அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி சந்தித்தார்.
அப்போது, சபாநாயகர் கேட்டிருந்த கூடுதல் ஆவணங்கள், அதிமுகவின் அரசியலமைப்பு விதிகள் மற்றும் தேவையான விளக்கங்கள் அடங்கிய மனுவை அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி வழங்கியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
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முன்னதாக, அதிமுக எம்எல்ஏக்களின் ராஜினாமாவை சபாநாயகர் ஏற்றுக்கொண்டதற்கு எதிரான மனுவை இன்று மதியம் விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், ஒருவர் தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு அமைச்சராக பொறுப்பேற்பதோ அல்லது வேறு கட்சியில் சேர்வதோ அரசியல் நடைமுறையின் ஒரு பகுதிதான் என்று குறிப்பிட்டனர்.
மேலும், எம்எல்ஏக்களின் ராஜினாமா தொடர்பான அரசியலமைப்பு விவகாரங்களையும், குற்றச்சாட்டுக்கள் தொடர்பான காவல் துறை விசாரணையையும் தனித்தனியாக அணுக வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் சுட்டிக்காட்டினர்.
இதனிடையே, இந்த விவகாரம் தொடர்பாக முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மனுதாரர் தரப்பு தெரிவித்த நிலையில், "முதல் தகவல் அறிக்கை தொடர்பான விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெறட்டும். சட்டம் தனது கடமையை செய்யும்" என நீதிபதி தெரிவித்தனர்.
தொடர்ந்து ராஜினாமா செய்த 6 அதிமுக எம்ஏல்ஏக்களுக்கு எதிரான மனுவை தள்ளுபடி செய்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.