அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்க நடவடிக்கை கைவிடப்பட்டதை எதிர்த்த மனு தள்ளுபடி
"சம்மந்தப்பட்ட எம்எல்ஏக்களை அதிமுக தலைமையே மன்னிக்க முடிவுச் செய்த பிறகு, மூன்றாம் நபர் ஒருவர் அந்த முடிவை எதிர்த்து வழக்கு தொடர முடியுமா?" என்று உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.
Published : October 9, 2026 at 10:46 PM IST
புதுடெல்லி: தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் மீதான தகுதி நீக்கம் நடவடிக்கையை கைவிட்டதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.
கடந்த மே 13- ஆம் தேதி அன்று தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு மீது நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றது. இதில் அதிமுகவின் கொறடா உத்தரவை மீறி, அக்கட்சியைச் சேர்ந்த 25 எம்எல்ஏக்கள் அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்திருந்தனர்.
இதைத் தொடர்ந்து, அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் மீது தகுதி நீக்க நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகரிடம் அதிமுக கொறடா சார்பில் மனு அளிக்கப்பட்டது. அதேபோல், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான எம்எல்ஏக்கள் மீது தகுதி நீக்க நடவடிக்கை கோரி சி.வி.சண்முகம் தரப்பில் மனு அளிக்கப்பட்டது. பின்னர், இருதரப்பினரும் சபாநாயகரிடம் தாங்கள் அளித்த மனுவைத் திரும்பப் பெற்றுக் கொண்டனர்.
அதேபோல், அதிமுகவைச் சேர்ந்த நான்கு எம்எல்ஏக்கள் கட்சியில் இருந்து விலகியும், தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்தும் தவெகவில் இணைந்தனர். இதையடுத்து, 21 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் மீதான தகுதி நீக்க நடவடிக்கையை கைவிடுமாறு அதிமுக கொறடாவின் கோரிக்கை மனுவை ஏற்று, நடவடிக்கையை கைவிடுவதாக சபாநாயகர் அறிவித்திருந்தார்.
21 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் மீதான தகுதி நீக்க நடவடிக்கையை கைவிட்ட சபாநாயகரின் முடிவை எதிர்த்து செல்வக்குமார் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார். அந்த வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, "21 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் மீதான தகுதி நீக்க நடவடிக்கையை கைவிடுவதாக சபாநாயகர் எடுத்துள்ளது சரியான முடிவே" என்று கூறி வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டிருந்தார்.
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை எதிர்த்து செல்வக்குமார் உச்சநீதிமன்றத்தில் மே்ல்முறையீட்டு மனுவை தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனு இன்று (அக்.09) உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் தலைமையிலான ஜாய்மால்யா பாக்சி, மோகனா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, "இந்த வழக்கைத் தொடருவதற்கு மனுதாரருக்கு என்ன தகுதி உள்ளது?" என்று நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர். அப்போது மனுத்தாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "மனுதாரர் செல்வக்குமார் அதிமுக உறுப்பினர் மற்றும் எம்எல்ஏக்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து அக்கறைக் கொண்ட வாக்காளர்" என்று வாதிட்டார்.
அதற்கு நீதிபதிகள், "அரசியலமைப்பின் புனிதத்தன்மை காக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் நாங்கள் உங்களுடன் உடன்படுகிறோம். ஆனால் ஜனநாயக அமைப்பின் செயல்பாட்டையும் நாம் புரிந்துக் கொள்ள வேண்டும்; சம்மந்தப்பட்ட எம்எல்ஏக்களை அதிமுக தலைமையே மன்னிக்க முடிவுச் செய்த பிறகு, மூன்றாம் நபர் ஒருவர் அந்த முடிவை எதிர்த்து வழக்கு தொடர முடியுமா?" என்று கேள்வி எழுப்பினர்.
இந்த வழக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்ததில் நாங்கள் தலையிட முடியாது என்று கூறிய நீதிபதிகள், இந்த மனுவைத் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
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