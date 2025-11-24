ETV Bharat / state

அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ கொலை வழக்கில் 3 பேருக்கு ஆயுள் - தீர்ப்பு குறித்து சுதர்சனம் மகன் பரபரப்பு பேட்டி!

குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை போதாது. தூக்கு தண்டனை விதித்திருக்க வேண்டும். 20 ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்ததை காரணம்காட்டி மேல்முறையீடு செய்வார்கள்.

குற்றவாளிகளை அழைத்து வரும் போலீசார்
குற்றவாளிகளை அழைத்து வரும் போலீசார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : November 24, 2025 at 10:38 PM IST

சென்னை: அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் 3 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து சென்னை அமர்வு நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பளித்துள்ளது. ஆனால் குற்றவாளிகளுக்கு இந்த தண்டனை போதாது என்று கொலை செய்யப்பட்ட சுதர்சனத்தின் மகன் விஜயகுமார் வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த தீர்ப்பு குறித்து கொலை செய்யப்பட்ட முன்னாள் எம்எல்ஏ சுதர்சனத்தின் மகனும், முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான விஜயகுமார் கூறுகையில், "குற்றவாளிகளுக்கு இந்த தண்டனை போதாது. தூக்கு தண்டனை விதித்திருக்க வேண்டும். ஏற்கனவே 20 ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்ததை காரணம்காட்டி மேல்முறையீடு செய்வார்கள்.

நீதிமன்றம் வயதை காரணமாக வைத்து தண்டனையை குறைக்க வாய்ப்புள்ளது. அப்படி செய்தால் இவர்கள் மீண்டும் கொள்ளை சம்பவத்தில் தான் ஈடுபடுவார்கள். தமிழகத்தில் 2005 ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னர் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறவில்லை. இருந்தாலும், இதுபோன்ற கொள்ளைச் சம்பவங்கள் தமிழ்நாட்டில் நடைபெறாமல் தடுக்க குற்றவாளிகளுக்கு அதிகபட்ச தண்டனை விதித்திருக்க வேண்டும்" என்று விஜயகுமார் தெரிவித்தார்.

சுதர்சனத்தின் மூத்த மகன் விஜயகுமார்
சுதர்சனத்தின் மூத்த மகன் விஜயகுமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

திருவள்ளூர் மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி அதிமுக எம்எல்ஏவாக இருந்தவர் சுதர்சனம். கடந்த 2005 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 9 ஆம் தேதி அதிகாலை 2.45 மணிக்கு பெரியபாளையம் அருகே தானாக்குளத்தில் உள்ள அவரது வீட்டின் கதவை உடைத்து உள்ளே புகுந்த 5 பேர் கும்பல் சுதர்சனத்தை துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொன்றுவிட்டு மனைவி மற்றும் மகன்களை தாக்கி 62 சவரன் நகைகளை கொள்ளையடித்து சென்றது.

இதையும் படிங்க: மறைந்த நடிகர் தர்மேந்திரா உடல் தகனம் - குடியரசுத்தலைவர், பிரதமர் இரங்கல்; அமிதாப் பச்சன், தீபிகா படுகோன் நேரில் அஞ்சலி

தனது கட்சியின் எம்.எல்.ஏ சுதர்சனம் கொல்லப்பட்டதை அறிந்ததும் அப்போதைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா குற்றவாளிகளை சுட்டு பிடிக்க உத்தரவிட்டார். மேலும் குற்றவாளிகளை பிடிக்க ஐஜி ஜாங்கிட் தலைமையிலான 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு தேடுதல் வேட்டை முடக்கி விடப்பட்டது. இதன் பலனாக தனிப்படையினர் முக்கிய குற்றவாளியை ஒரே மாதத்தில் பிப்ரவரி 1ம் தேதி கைது செய்தனர். இதை தொடர்ந்து மார்ச் மாதத்தில் ஹரியானா, ராஜஸ்தான் மாநிலங்களைச் சேர்ந்த பவாரியா கொள்ளையர்களை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர்.

வழக்கிலிருந்து விடுதலை செய்யப்பட்ட ஜெயில்தார் சிங்
வழக்கிலிருந்து விடுதலை செய்யப்பட்ட ஜெயில்தார் சிங் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் வழக்கில் தொடர்புடைய முக்கியக் குற்றவாளிகள் இருவர் செப்டம்பர் மாதத்தில் வடமாநிலத்தில் என்கவுன்ட்டர் செய்யப்பட்டனர். இது தொடர்பாக 32 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு ஹரியானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஓம் பிரகாஷ், அவரது சகோதரர் ஜெகதீஷ் உள்ளிட்ட 9 பேர் அடுத்தடுத்து கைது செய்யப்பட்டனர். இந்த வழக்கில் ஜாமீன் பெற்ற 3 பெண்கள் தலைமறைவாகி விட்டனர். கைது செய்யப்பட்ட முக்கிய குற்றவாளி ஓம்பிரகாஷ் பவாரியா உள்பட இருவர் சிறையிலேயே இறந்துவிட்டனர்.

இதில், கைது செய்யப்பட்ட ஜெகதீஷ், ராகேஷ், அசோக் மற்றும் ஜெயில்தார் சிங் ஆகிய 4 பேருக்கு எதிரான வழக்கை விசாரித்த சென்னை 15 ஆவது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி ஆப்ரஹாம் லிங்கன் இன்று குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்ட ஜெகதீஷ், ராகேஷ் மற்றும் அசோக் ஆகியோருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்தார். 4 ஆவது குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்ட ஜெயில்தார் சிங்கை விடுதலை செய்து, நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது.

