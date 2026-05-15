'போங்க போங்க' என விரட்டாமல் 'வாங்க வாங்க' என ஒருமுறை அழைத்து பாருங்கள் - இபிஎஸ்-க்கு எஸ்.பி.வேலுமணி பதில்

"எப்போதும் போல நான் மட்டுமே எல்லாம் என்ற நிலையில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். இதை உணர்வுள்ள எந்த அதிமுக தொண்டனும் ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டான்" என அதிமுக எம்எல்ஏ எஸ்.பி. வேலுமணி கூறியுள்ளார்.

Published : May 15, 2026 at 10:25 AM IST

சென்னை: இப்போதும் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் பழனிசாமி அழைத்தால் பேசுவதற்கு நாங்கள் தயாராக உள்ளோம் என அதிமுக எம்எல்ஏ எஸ்.பி. வேலுமணி கூறியுள்ளார்.

அதிமுக-வில் ஏற்பட்டிருக்கும் உள்கட்சி மோதலால் அந்த கட்சி மீண்டும் ஓர் பிளவை சந்தித்துள்ளது. சட்டமன்றத்தில் தவெக ஆட்சியின் நம்பிக்கை தீர்மானத்தின் போது அதிமுக-வின் ஒரு தரப்பு எம்எல்ஏ-க்கள் ஆதரவும், மற்றொரு தரப்பு எதிர்ப்பும் தெரிவித்ததன் வாயிலாக இந்த பிளவு உறுதியானது. எடப்பாடி பழனிசாமி அணி, சி.வி. சண்முகம் மற்றும் எஸ்.பி. வேலுமணி அணி என அதிமுக தற்போது இரண்டாக உடைந்துள்ளது.

மேலும், இரு அணிகளுளுக்கும் இடையேயான மோதலும் தற்போது தீவிரமடைந்து கொண்டே வருகிறது. இதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக, நேற்றைய தினம் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி, ஓர் அறிக்கையை வெளியிட்டார். "பதவிக்காக துரோகம் செய்து விட்டனர்" என எதிர் அணியினரை மிகக் கடுமையாக அந்த அறிக்கையில் அவர் சாடியிருந்தார்.

எடப்பாடி பழனிசாமியின் இந்த அறிக்கைக்கு பதில் அறிக்கையை தற்போது அதிமுக எம்எல்ஏ எஸ்.பி. வேலுமணி வெளியிட்டுள்ளார். அதில் அவர் கூறியிருப்பதாவது, "கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் உண்மை நிலையை இந்த நேரத்திலும் உணராமல், இப்படி ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டிருப்பது மிகுந்த வருத்தம் அளிக்கிறது. எடப்பாடி பழனிசாமி-யின் பிரசார உழைப்பை எந்த இடத்திலும் நாங்கள் யாரும் மறுத்து பேசவில்லை.

இதே போல், கூட்டணி குறித்தும், தேர்தல் செயல்பாடுகள் குறித்தும் யாரையும் கேட்டறியாமல் அவர் தன்னிச்சையாக செயல்பட்டார். அவரின் வார்த்தைகளை, தம்பிகளாக நாங்கள் ஏற்றுக் கொண்டு செயல்பட்டோம். தோல்வி வந்த பிறகு, தலைமை பொறுப்பில் இருக்கும் அவர், அவராகவே இறங்கி வந்து எல்லோரிடமும் பேசியிருக்க வேண்டும்.

அதை தவிர்த்து, எப்போதும் போல "நான் மட்டுமே எல்லாம்" என்ற நிலையில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். இதை உணர்வுள்ள எந்த அதிமுக தொண்டனும் ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டான். இதையே அதிமுக-வின் பெரும்பான்மையான சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், தலைமை நிர்வாகிகள், மாவட்ட செயலாளர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் கருத்தாக சொல்லி வருகிறோம்.

மேலும், மக்கள் அளித்துள்ள தீர்ப்பை மதித்து நாங்கள் செயல்படுகிறோம். மக்கள் ஆதரவு பெற்ற தவெக அரசுக்கு ஆதரவு அளிப்பது என்ற அரசியல் அறத்தோடு அதிமுக-வின் ஆதரவை பெரும்பான்மை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வழங்கியுள்ளோம். இதை தவிர யாரையும் அவமரியாதை செய்யும் எண்ணமோ, கட்சியை பிரிக்கும் எண்ணமோ எங்கள் யாருக்கும் இல்லை.

இப்போதும் நீங்கள் (எடப்பாடி கே. பழனிசாமி) அழைத்தால், பேசுவதற்கு நாங்கள் தயார். தோல்விக்கான காரணங்களை அனைவரும் சேர்ந்து ஆராய்வோம். கட்சியின் எதிர்காலப் பாதையை அனைவரும் ஒன்றிணைந்து தீர்மானிப்போம்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும் அந்த அறிக்கையில், "எந்தத் தியாகமும் செய்ய தயாராக உள்ளேன் என்று கூறியுள்ளீர்கள். தங்களிடம் நாங்கள் கேட்பது ஒன்று தான், 'போங்க போங்க' என்று எப்போதும் போல விரட்டி அடிக்காமல், 'வாங்க வாங்க' என்று ஒருமுறை அழைத்து பாருங்கள், எல்லாமே மாறும். கட்சி நல்லா இருக்கும்" என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

