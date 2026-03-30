மேடையிலேயே சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து வாக்கு சேகரித்த அதிமுக எம்எல்ஏ
Published : March 30, 2026 at 4:23 PM IST
சிவகங்கை: சிவகங்கை சட்டமன்ற தொகுதிக்கான அதிமுக வேட்பாளர் செந்தில்நாதன் மேடையில் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து வணங்கி ஆதரவு கோரியது அங்கிருந்தவர்கள் மத்தியில் கவனத்தை ஈர்த்தது.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு அதிமுக அதன் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை 3 கட்டங்களாக சமீபத்தில் வெளியிட்டது. இதன்படி, சிவகங்கை தொகுதிக்கான வேட்பாளராக செந்தில்நாதன் அறிவிக்கப்பட்டார். தற்போதைய சிவகங்கை தொகுதியின் எம்எல்ஏ-வும் இவரே ஆவார். மேலும், அதிமுக-வின் சிவகங்கை மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்பையும் அவர் வகித்து வருகிறார்.
இந்த நிலையிலேயே அவருக்கு மீண்டும் சிவகங்கை தொகுதியிலேயே போட்டியிட அதிமுக தலைமை வாய்ப்பு வழங்கியது. இதைத்தொடர்ந்து, அவரை அறிமுகப்படுத்தும் கூட்டம் சிவகங்கையில் உள்ள ஒரு தனியார் மஹால் ஒன்றில் இன்று (மார்ச் 30) நடைபெற்றது.
இந்த கூட்டத்தில் அதிமுக கட்சி நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் மற்றும் ஆதரவாளர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர். நிகழ்ச்சியின் போது மேடையில் உரையாற்றிய செந்தில்நாதன், அவருடைய அரசியல் பயணத்தையும், கட்சியுடனான அவருடைய தொடர்பையும் விளக்கினார்.
பின்னர், தன்னை ஆதரித்து வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார். தொடர்ந்து மேடையிலேயே அனைவரையும் நோக்கி திடீரென சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து வணங்கினார். அவரது இந்த செயல் அங்கு இருந்தவர்களை ஒரு நிமிடம் உறைய வைத்து விட்டது என கூறலாம்.
செந்தில்நாதன் தற்போதைய எம்எல்ஏ மட்டுமல்ல, அவர் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் இருந்தவர். எனவே, ஒரு முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கும் ஓர் அரசியல் கட்சி தலைவர் இவ்வாறு கட்சி நிர்வாகிகள் முன் தாழ்மையுடன் படுத்து வணங்கி ஆதரவு கேட்டது அரிதான நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது.
இந்த நிகழ்வு கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்களின் கவனத்தை ஈர்த்ததுடன், சமூக வலைதளங்களிலும், அரசியல் வட்டாரங்களிலும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. வரவிருக்கும் தேர்தலை முன்னிட்டு வேட்பாளர்கள் பல்வேறு முறைகளில் வாக்காளர்களை ஈர்க்க முயற்சித்து வரும் நிலையில், செந்தில்நாதனின் இந்த செயல் தனித்துவமான அரசியல் அணுகு முறையாக பார்க்கப்படுகிறது.
ஏற்கனவே அதிமுக இலவச ப்ரிஜ் மற்றும் ஆணுக்கும் இலவச பேருந்து திட்டம் என பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்திருக்கின்றது. இந்த நிலையிலேயே சட்டமன்ற உறுப்பினர் செந்தில்நாதன் தனித்துவமான முறையில் ஆதரவு, வாக்குகளைச் சேகரிக்கும் பணியில் களமிறங்கியிருக்கின்றார்.