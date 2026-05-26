குதிரை பேரம் என்றால் என்னவென்றே தெரியாது; தவெகவில் இணைந்த அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ இசக்கி சுப்பையா பேட்டி
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக எதிர்க்கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தேன். ஆளுங்கட்சியுடன் இணக்கமாக இருந்தால் மட்டும்தான் மக்களுக்கு நல்லது செய்ய முடியும். அதனால்தான் தவெகவில் சேர்ந்தேன் என்று இசக்கி சுப்பையா தெரிவித்தார்.
Published : May 26, 2026 at 9:30 PM IST
சென்னை: குதிரை பேரம் என்றால் என்னவென்று எனக்குத் தெரியாது என்று அதிமுக எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்த இசக்கி சுப்பையா தெரிவித்துள்ளார்.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற இசக்கி சுப்பையா இன்று காலை தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். பின்னர், பனையூரில் உள்ள தவெக தலைமை அலுவலகத்தில் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் என்.ஆனந்த் முன்னிலையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்தார்.
இசக்கி சுப்பையாவுடன் தேமுதிகவில் இருந்து அண்மையில் விலகிய மீசை ராஜேந்திரன், அதிமுக பேச்சாளர் சசிரேகா உள்ளிட்ட 50-க்கும் மேற்பட்டோர் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்தனர்.
தவெகவில் இணைந்த பிறகு செய்தியாளர்களிடம் இசக்கி சுப்பையா கூறுகையில், "நான் நன்றியோடு வணங்கும் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி மக்களின் நலன் கருதி தவெகவில் இணைந்துள்ளேன்.
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக எதிர்க்கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தேன். கடந்த ஆட்சியில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக என்னால் இயன்றதை என் தொகுதி மக்களுக்கு செய்தேன். வேறு எந்த நலத்திட்டத்தையும் செய்ய முடியவில்லை. முன்னாள் முதல்வரிடம் 10 கோரிக்கைகள் கொடுத்தேன். ஆனால் அவர் அதுவும் செய்யவில்லை. ஆளுங்கட்சியுடன் இணக்கமாக இருந்தால் மட்டும்தான் மக்களுக்கு நல்லது செய்ய முடியும். அதனால்தான் தவெகவில் சேர்ந்தேன்.
15 நாட்களிலேயே முதல்வர் விஜய்யின் செயல்பாடு எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. நான் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் போட்டியடவில்லை என்றாலும், எனது தொகுதியில் யார் நின்றாலும் மக்களுக்கு நல்லது செய்வேன். இடைத்தேர்தலில் நான்தான் போட்டியிடுவேனா என்பதை தலைமை முடிவு எடுக்கும்.
தேர்தலில் எனக்கு வாக்களியுங்கள் என்றோ, இரட்டை இலைக்கு வாக்களியுங்கள் என்றோ நான் பிரச்சாரம் செய்யவில்லை.தொகுதி மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக தான் ஆளுங்கட்சிக்கு ஆதரவாக வந்தேன். இதுவரை நான் எந்தவிதமான கையூட்டும் பெறவில்லை, இனியும் நான் கையூட்டு பெற மாட்டேன்.
என்னை எடுத்து வளர்த்து தமிழ்நாட்டிற்கு தெரிய வைத்தவர் எம்ஜிஆர். நான் தேர்தலில் மக்களிடம் அளித்த வாக்குறுதிகள் 15 நாட்களாக நிறைவேற்றப்படுகிறது. என் மீது யாரும் குற்றத்தை நிரூபித்தால் அரசியலை விட்டு விலகுகிறேன்.
குதிரை பேரம் என்றால் என்னவென்று எனக்கு தெரியாது. குதிரை பேரம் ஏற்கனவே நடத்தியவர்களுக்குத்தான் தெரியும். கூவத்தூருக்கு நான் செல்லவில்லை. அதனால் கூவத்தூருக்கு சென்றவர்களிடம் அங்கு நடந்ததை பற்றி கேட்டால் தெரியும். எனக்கும் அங்கு என்ன நடந்தது என்று தெரியாது.
எனக்கு வாக்களித்த மக்கள், தவெக வேண்டாம் என எனக்கு வாக்களிக்கவில்லை. இசக்கி சுப்பையா வேண்டும் என்று வாக்களித்தார்கள். நான் சேர்ந்துள்ள இடம் சிறப்பான இடம், தொகுதி மக்களுக்கு நல்லது கிடைக்கும்.
சி.வி.சண்முகம் அலுவலகத்தில், தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுக்கலாமா, வேண்டாமா என ஆலோசனை நடந்தது. அதில் தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறிய முதல் ஆள் நான்தான். அன்பால் தான் என்னை தடுக்க முடியும், அதிகாரத்தால் யாரும் என்னை தடுக்க முடியாது. நான் அதிமுகவில் இருந்து விலகுவதாக முடிவு எடுத்தபோது யாரும் என்னை தடுக்கவில்லை" என்றார்.
தவெகவில் இணைந்த நடிகர் மீசை ராஜேந்திரன் பேசுகையில், "கேப்டனுடன் (விஜயகாந்த்) 32 வருடங்கள் பயணித்தேன். அண்ணன் இசக்கி சுப்பையா ஒரு திரைப்பட தயாரிப்பாளர். என் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர். செந்தூரப்பாண்டி கேப்டனுடன் பயணித்துவிட்டு செந்தூரப் பாண்டியின் தம்பியான விஜயுடன் இப்போது பயணம் செய்ய உள்ளேன். நாங்கள் உண்மையாக உழைக்க வந்துள்ளோம்" என்று தெரிவித்தார்.