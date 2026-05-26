EXCLUSIVE: நம்பிய மக்களை ஏமாற்றிவிட்டார்; இசக்கி சுப்பையா எம்எல்ஏ பதவி ராஜினாமா குறித்து அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி வாக்காளர்கள் குமுறல்

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள ஐந்து சட்டமன்ற தொகுதிகளில் அம்பாசமுத்திரத்தில் மட்டும் தான் அதிமுக வெற்றிப் பெற்றிருந்தது.

அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியை சேர்ந்த அம்பிகா
அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியை சேர்ந்த அம்பிகா (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 26, 2026 at 10:17 PM IST

- BY இரா.மணிகண்டன்

நெல்லை மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி அதிமுக எம்எல்ஏவாக வெற்றிப் பெற்ற இசக்கி சுப்பையா தமது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளதுடன், உடனே தவெகவில் இணைந்துள்ளது அவருக்கு வாக்களித்த தொகுதி மக்களை கடும் அதிருப்தியடைய செய்துள்ளது.

சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு அதிமுக பிளவுபட்ட நிலையில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் எஸ்பி வேலுமணி மற்றும் சிவி சண்முகம் அணியில் இருந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அடுத்தடுத்து ஆளுங்கட்சியான தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்து வருவது அரசியல்ரீதியாக பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நேற்று மூன்று சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அதிரடியாக தவெகவில் இணைந்த நிலையில் இன்று அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சரும், திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான இசக்கி சுப்பையா தனது எம்எல்ஏ பதவியை இன்று ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்தார்.

இதுபோன்று அடுத்தடுத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தேர்தல் முடிந்த ஓரிரு வாரங்களில் மக்கள் தங்களுக்கு வழங்கிய மிகப் பெரும் பொறுப்பை உதாசினப்படுத்திவிட்டு கட்சி தாவுவது தொகுதி மக்களிடையே கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மக்களை ஏமாற்றிவிட்டார்

அந்த வகையில் இசக்கி சுப்பையா அதிமுகவின் மிகப்பெரும் அடையாளமாக அம்பாசமுத்திரம் வாக்காளர்களிடம் அறியப்பட்டார். அவர் தமது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் ஐக்கியமாகி இருப்பது தொகுதி மக்களை அதிருப்தியடைய செய்துள்ளது.

இசக்கி சுப்பையாவின் இந்த முடிவால் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி மக்கள் மீண்டும் தேர்தலை சந்திக்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. தங்களது சட்டமன்ற உறுப்பினரின் இந்த முடிவு குறித்து கருத்துகளை கேட்பதற்காக ஈடிவி பாரத் சார்பில் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி மக்களை அணுகினோம்.

அப்போது, வாகைகுளம் பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயி சுப்பிரமணியன் நம்மிடம் கூறுகையில், "அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் இசக்கி சுப்பையா மூன்று முறை வெற்றி பெற்றுள்ளார். ஒருமுறை அமைச்சராகவும் இருந்தார். ஆனால் மூன்று மாதங்களில் அவரது அமைச்சர் பதவி பறிபோனது. கடந்த முறை எதிர்க்கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தார். அப்போது அவர் பதவியை ராஜினாமா செய்திருக்கலாம் ஆனால் இப்போது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்து தொகுதி மக்களை ஏமாற்றிவிட்டார்.

திரும்பவும் அவர் மக்களை சந்திக்கும் சூழல் ஏற்படும். அப்போது மக்கள் அவரிடம் கேள்வி கேட்பார்கள். ஏற்கெனவே நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தவெகவுக்கு ஆதரவாக ஓட்டுப் போட்டார். அதன் பலனாக தமக்கு அமைச்சர் பதவி கிடைக்கும் என்று அவர் எதிர்பார்த்திருக்கலாம். அவர் மீண்டும் தேர்தலில் போட்டியிட்டால் மக்கள் அவருக்கு சரியான பாடத்தை புகட்டிவிடுவார்கள்" என்று ஆதங்கத்துடன் தெரிவித்தார்.

நம்பிக்கை துரோகம்

அம்பாசமுத்திரம் நகரை சேர்ந்த அம்பிகா என்பவர் நம்மிடம் கூறும்போது, "அவரை நம்பி தான் ஓட்டு போட்டோம். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக அவர் பல நல்ல விஷயங்களை செய்துள்ளார். ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு நல்லது செய்துள்ளார். தண்ணீர் வசதி ஏற்படுத்தி கொடுத்துள்ளாக். அதே போல தான் இந்த முறையும் மக்களுக்கு நல்லது செய்வார் என எதிர்பார்த்தோம். ஆனால் அவர் ராஜினாமா செய்திருப்பது கஷ்டமாக இருக்கிறது. வேறு கட்சிக்கு மாறியிருப்பதும் மனவேதனையாக உள்ளது.

எங்கள் தொகுதிக்கு திரும்பவும் தேர்தல் வருவதால் அதில் மீண்டும் இவர் வெற்றி பெறுவாரா அல்லது வேறு கட்சி வெற்றி பெறுமா என்ற குழப்பம் மக்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ளது. இப்போதுதான் தேர்தல் முடிந்தது. மீண்டும் தேர்தல் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை.

நம்பி வாக்களித்த மக்களிடம் எந்த கருத்துக்களையும் கேட்காமல் பதவியை ராஜினாமா செய்திருப்பது அதிருப்தியாக உள்ளது. மக்களை நம்ப வைத்து ஏமாற்றியதை போல் தெரிகிறது. அவர் நல்லதை செய்திருந்தாலும் கூட இந்த விஷயத்தை மக்கள் நம்பிக்கை துரோகமாக தான் எடுத்துக் கொள்வார்கள்" என்றார்.

பிரம்மதேசத்தை சேர்ந்த கதிரேசன் கூறுகையில், "மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்வதன் மூலம் மக்கள் மீண்டும் தேர்தலை சந்திக்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. அவர் ராஜினாமா செய்திருப்பது சரியில்லை. இது மக்களுக்கு இழப்பை தான் ஏற்படுத்தும். மீண்டும் உடனடியாக தேர்தல் என்பது மக்களுக்கு சிரமத்தை கொடுக்கும். பள்ளிகளுக்கு விடுமுறைவிட வேண்டும். மேலும் அரசாங்கத்திற்கும் கூடுதல் செலவு ஏற்படும்" என்றார்.

அம்பாசமுத்திரத்தை சேர்ந்த அணிஷா என்பவர் கூறுகையில், "அவர் ராஜினாமா செய்தது வருத்தமாக தான் இருக்கிறது. அவர் வேறு கட்சி மாறியிருப்பதும் சரியில்லை" என்றார்.

யார் இந்த இசக்கி சுப்பையா?

அடிப்படையில் கட்டிட தொழில் செய்துவரும் இசக்கி சுப்பையா பெரும் பணபலம் கொண்டவர். அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி மக்கள் இவரை 'பண்ணையார்' என்றே அழைப்பார்கள். 2011ம் ஆண்டு இதே அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் முதல்முறையாக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். அப்போது முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அமைச்சரவையில் சட்டத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றார். ஆனால் ஓரிரு வாரங்களில் அவரை அமைச்சரவையில் இருந்து ஜெயலலிதா நீக்கினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து 2021 ஆம் சட்டமன்ற தேர்தலில் மீண்டும் அதிமுக சார்பில் அம்பாசமுத்திரத்தில் மீண்டும் போட்டியிட்ட இசக்கி சுப்பையா இரண்டாவது முறையாக வெற்றி பெற்றார். தற்போது நடைபெற்று முடிந்த தேர்தலில் மூன்றாவது முறையாக அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார்.

இவர் மக்களிடம் எளிமையாக பழகும்தன்மை கொண்டவர். குறிப்பாக மக்களை அடிக்கடி சந்திக்க கூடியவர். மேலும் கோயில் நிகழ்ச்சிகளுக்கு அதிகம் பணம் செலவு செய்து வருகிறார். இதுதவிர ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு தொடர்ச்சியாக உதவிகளை வழங்கி வருகிறார். இதுபோன்ற பல்வேறு காரணங்களால் அம்பாசமுத்திரம் மக்களின் செல்லபிள்ளையாக அறியப்படுகிறார் என்று தொகுதியில் பரவலாக பேசப்படுகிறது.

இதன் காரணமாகவே நடைபெற்று முடிந்த தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தாக்கம் ஏற்பட்டிருந்தாலும் கூட இசக்கி சுப்பையா சுமார் 10,000 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். மேலும் திருநெல்வேலியில் மொத்தமுள்ள ஐந்து சட்டமன்ற தொகுதிகளில் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் மட்டும் தான் அதிமுக வெற்றி பெற்றது.

இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் இசக்கி சுப்பையா தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்திருப்பது வாக்காளர்கள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி வாக்காளர்களுக்கு நன்றி கூட தெரிவிக்க செல்லாத நிலையில் அரசியல் லாபத்திற்காக அவர் பதவியை ராஜினாமா செய்திருப்பதாக அம்பாசமுத்திரத்தில் அதிருப்தி குரல்கள் ஒலிக்கின்றன.

