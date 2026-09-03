பேச வாய்ப்பு கேட்டு அமளியில் ஈடுபட்ட சி.வி.சண்முகம்; பேரவையில் பரபரப்பு
முதல்வரின் தனித் தீர்மானத்தை ஆதரித்து பேசிய போது, அதிமுக சார்பில் தனக்கு பேசுவதற்கு வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி. சண்முகம் அமளியில் ஈடுபட்டார்.
Published : September 3, 2026 at 10:10 PM IST
சென்னை: பேசுவதற்கு வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி. சண்முகம் அமளியில் ஈடுபட்டதால் சட்டப்பேரவையில் சலசலப்பு ஏற்பட்டது.
இன்றைய தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் (செப்டம்பர் 3) மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் 13-வது நாளாக நடைபெற்றது. அப்போது முதலமைச்சர் விஜய் பேசியபோது, “உலகின் தொன்மையான மொழி என்றால் தமிழ் மட்டுமே. அத்தகைய சிறப்புமிக்க தமிழ், நமது அலுவலகப் பயன்பாட்டில் மட்டுமன்றி, ஆட்சி, கல்வி, தொழில்துறை, அறிவியல் உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளிலும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாவட்ட நீதிமன்றங்களில் தமிழ் ஏற்கனவே சட்டரீதியான நீதிமன்ற மொழியாக உள்ளது. அந்த நீதிமன்ற அமைப்பின் மாநிலத்தின் உச்ச நீதிமன்றமான சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திலும் தமிழை முதன்மை மொழியாக அங்கீகரிக்க வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாக உள்ளது. எனவே, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தமிழை முதன்மை மொழியாக அங்கீகரிக்க வேண்டும் என கூறி தனி தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார்.
இந்த தீர்மானத்தின் மீது ஒவ்வொரு கட்சி உறுப்பினர்களுக்கும் பேச வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அப்போது, அ.தி.மு.க, பாமக, கம்யூனிஸ்ட்டு, வி.சி.க, தே.மு.தி.மு.க உள்ளிட்ட கட்சியின் உறுப்பினர்கள் முதல்வரின் தனித் தீர்மானத்தை ஆதரித்துப் பேசினார்கள்.
|இதையும் படிங்க: உயர் நீதிமன்றத்தில் தமிழை முதன்மை மொழியாக்க வேண்டும் – தனித் தீர்மானம் பேரவையில் ஒருமனதாக நிறைவேற்றம்
அப்போது அதிமுக சார்பில் தளவாய் சுந்தரம் பேசுவதற்கு சபாநாயகர் அழைத்தார். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த அதிமுக முன்னாள் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.வி சண்முகம், இருக்கையில் இருந்து எழுந்து நின்று அமளியில் ஈடுபட்டார்.
“எனக்கு தான் பேசுவதற்கு வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும்” என கூறினார். அப்போது அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன், சி.வி சண்முகத்தை சமாதானம் செய்ய முயன்றார். இருந்தாலும், சி.வி.சண்முகம் சமாதானம் ஆகாமல் இருக்கையில் இருந்து வெளியே புறப்பட்டுச் செல்ல முயன்றார்.
உடனே சபாநாயகர், "நீங்களும் சட்டத்துறை அமைச்சராக இருந்தவர். அதனால் உங்களுக்கும் பேசுவதற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படும். சிறிது நேரம் அமைதியாக இருங்கள்" என்றார். ஆனாலும் சி.வி.சண்முகம் சமாதானம் ஆகவில்லை. பின்னர் இருக்கையில் இருந்து எழுந்து சென்ற கே.பி. அன்பழகன், சி.வி சண்முகத்திடம் பேசி இருக்கையில் அமர வைத்தார். அதைத் தொடர்ந்து, சி.வி.சண்முகம் பேரவையில் பேசினார்.