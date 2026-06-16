எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர்
எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ள சி. விஜயபாஸ்கர் விரைவில் தவெகவில் இணைவார் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Published : June 16, 2026 at 3:50 PM IST|
Updated : June 16, 2026 at 4:50 PM IST
சென்னை: அதிமுக எம்எல்ஏவும், முன்னாள் அமைச்சருமான சி. விஜயபாஸ்கர் தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார்.
அதிமுக தலைமை மீது அதிருப்தியில் இருந்து வந்த சி.விஜயபாஸ்கர் தற்போது இந்த அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளார்.
அரங்கேறும் அதிரடி காட்சிகள்
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு பின்னர், தமிழக அரசியலில் இதுவரை நடைபெறாத காட்சிகள் எல்லாம் அரங்கேறி வருகின்றன. 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று காங்கிரஸ், விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியில் அமர்ந்து ஒரு புதிய வரலாறையே தமிழக வெற்றிக் கழகம் படைத்துள்ளது.
இந்த தேர்தலில் திமுக இரண்டாம் இடத்தை பிடித்து எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்தையாவது பெற்ற நிலையில், அதிமுக வெறும் 47 இடங்களை மட்டுமே கைப்பற்றி அதலபாதாளத்துக்கு சென்றுள்ளது. இதனால் அதிமுக தலைமை மீது அக்கட்சியினரே நம்பிக்கை இழந்துள்ளதாக தெரிகிறது.
போர்க்கொடி உயர்த்திய சி. விஜயபாஸ்கர்
குறிப்பாக, தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு, சி.வி. சண்முகம், எஸ்.பி. வேலுமணி, சி. விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் தனி அணியாக உருவாகினர். அந்த அணியைச் சேர்ந்த 25 எம்எல்ஏக்கள் விஜய்யின் தவெகவுக்கு வெளிப்படையாக தங்கள் ஆதரவை தெரிவித்து பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தினர்.
இது ஒருபுறம் நடந்து கொண்டிருக்கும்போதே, மதுராந்தகம் அதிமுக எம்எல்ஏ மரகதம் குமாரவேல், பெருந்துறை எம்.எல்.ஏ. ஜெயக்குமார், தாராபுரம் எம்.எல்.ஏ. சத்தியபாமா, அம்பாசமுத்திரம் இசக்கி சுப்பையா 4 பேர் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, கட்சித்தாவல் தடை சட்டத்தை அதிமுக கையில் எடுத்ததால், அதிருப்தி அணியில் இருந்த எஸ்.பி. வேலுமணி தலைமையிலான எம்எல்ஏக்கள் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து சமாதானமாக சென்றனர். ஆனால், சி.வி. சண்முகம், விஜயபாஸ்கர் மட்டும் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்திப்பதை தவிர்த்து வந்தனர்.
எம்எல்ஏ பதவி ராஜினாமா
இதில், சி. விஜயபாஸ்கர் தனது தொகுதி மக்களிடமும், ஆதரவாளர்களிடமும் தவெகவில் இணைவது குறித்து கருத்து கேட்டு வந்ததாக கூறப்பட்டது. எனினும், இதுதொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் வெளியாகாமல் இருந்தது. இந்நிலையில் தான், சி. விஜயபாஸ்கர் தனது விராலிமலை தொகுதி எம்எல்ஏ பதவியை இன்று அதிரடியாக ராஜினாமா செய்துள்ளார்.
சரியும் அதிமுகவின் பலம்
தனது ராஜினாமா கடிதத்தை, சட்டமன்ற சபாநாயகரிடம் சி. விஜயபாஸ்கர் வழங்கினார். அவரது ராஜினாமா கடிதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாக சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகரன் தெரிவித்தார். ஏற்கனவே 4 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா செய்திருந்த நிலையில், தற்போது சி. விஜயபாஸ்கரும் விலகியிருப்பது அதிமுகவுக்கு பெரும் பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது. இதனால் சட்டமன்றத்தில் 47-ஆக இருந்த அதிமுகவின் பலம் 42-ஆக குறைந்துள்ளது.
ராஜினாமாவுக்கு முன்னதாக சி. விஜயபாஸ்கர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில், "தலைமை என்பது
அதிகாரமோ, ஆணவமோ அல்ல. அது அர்ப்பணிப்பு மிகுந்த அரவணைப்பு. உழைக்கும் தொண்டர்களின் மனதை
வெல்ல முடியாத தலைமை, மக்களின் மனதை எப்படி வெல்லும்? உணர்வுகளை மதிக்காத இடத்தில்
உண்மையான பயணம் சாத்தியமா?” என பதிவிட்டிருந்தார்.
தற்போது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ள சி. விஜயபாஸ்கர் விரைவில் தவெகவில் இணைவார் என தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. சி. விஜயபாஸ்கர் ராஜினாமாவால் தமிழகத்தில் 6 தொகுதிகள் காலியாகியுள்ளது.