அதிமுக நிர்வாகி கார் மீது முட்டை வீச்சு... உட்கட்சி பூசலால் பாஜகவினர் அதிர்ச்சி
தேர்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களில் உள்ளூர் நிர்வாகிகளுக்கு ஒன்றிய செயலாளர் ரமேஷ் முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது.
Published : April 17, 2026 at 10:51 PM IST
தென்காசி: கூட்டணி கட்சி வேட்பாளருக்கு வாக்கு சேகரிக்க சென்ற அதிமுக நிர்வாகியின் கார் மீது சொந்த கட்சியினரே முட்டை வீசி தாக்கிய சம்பவத்தால் பாஜகவினர் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
தென்காசி மாவட்டம், வாசுதேவநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் பாஜக வேட்பாளர் ஆனந்தன் அய்யாசாமி போட்டியிடுகிறார். இவர் பாஜகவில் முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலையின் நெருங்கிய ஆதரவாளர் எனவும் கூறப்படுகிறது. சமீபத்தில் கூட அண்ணாமலை வாசுதேவநல்லூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட புளியங்குடி பகுதியில் ஆனந்தன் அய்யாசாமிக்கு ஆதரவாக பரப்புரை மேற்கொண்டார்.
இந்த நிலையில், வாசுதேவநல்லூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட வீரிருப்பு கிராமத்திற்கு அதிமுக ஒன்றிய செயலாளர் ரமேஷ், ஆனந்தன் அய்யாசாமிக்கு ஆதரவாக வாக்குகள் சேகரிக்க சென்றுள்ளார். அப்போது அதே பகுதியைச் சேர்ந்த அதிமுகவினர் சிலர் கட்சியில் தங்களுக்கு உரிய மரியாதை கொடுக்கவில்லை என்று கூறி அவரது காரை ஊருக்குள் நுழைய விடாமல் தடுத்தனர். மேலும், காரின் முன்பக்க கண்ணாடி மீது முட்டையை எறிந்து திரும்பி செல்லுமாறு கண்டித்ததால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
மேலும், காரை சூழ்ந்து கொண்ட உள்ளூர் அதிமுக நிர்வாகிகள் தொடர்ச்சியாக காரின் மீது முட்டையை வீசினர். ஒரு கட்டத்தில் ஒன்றிய செயலாளர் காரை ரிவர்ஸ் எடுத்து அங்கிருந்து 'தப்பித்தோம் பிழைத்தோம்' என்றபடி திரும்பிச் சென்றார்.
இதுகுறித்து அலசியதில், தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு செல்வது; தேர்தல் ஆலோசனை நடத்துவது உட்பட பல்வேறு விஷயங்களில் அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகளுக்கு ஒன்றிய செயலாளர் ரமேஷ் முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது.
மேலும் தொடர்ச்சியாக இதுபோன்று நிர்வாகிகளை அவர் புறக்கணித்து வந்ததாகவும் தெரிகிறது. எனவே அவர் மீது ஏற்கனவே அந்த பகுதி நிர்வாகிகள் கடும் அதிருப்தியில் இருந்துள்ளனர். இதுபோன்ற நிலையில் தான் வாக்கு கேட்டு சென்ற போது நிர்வாகிகள் அவரது கார் மீது முட்டையை வீசி திருப்பி அனுப்பியுள்ளனர்.
அதிமுகவினரிடையே ஏற்பட்டுள்ள உட்கட்சி பூசலால் பாஜவினர் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.