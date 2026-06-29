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எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் மீண்டும் தேர்தலில் போட்டியிட்டால்...? கொதித்தெழுந்த கரூர் அதிமுக நிர்வாகிகள்

ஆளும் கட்சியின் குதிரை பேரத்திற்கு துணையாக சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ராஜினாமா செய்துள்ளதாக கரூர் மாவட்ட அதிமுகவினர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.

சபாநாயகரிடம் ராஜினாமா கடிதத்தை வழங்கும் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்
சபாநாயகரிடம் ராஜினாமா கடிதத்தை வழங்கும் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 29, 2026 at 8:56 PM IST

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கரூர்: எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ள எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் மீண்டும் தேர்தலில் போட்டியிட்டால் தக்க பதிலடி கொடுப்போம் என கரூர் தொகுதி அதிமுக நிர்வாகிகள் கொந்தளித்துள்ளனர்.

கடந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த தவெக, திமுக கூட்டணியில் வெற்றி பெற்ற சில கட்சிகளுடன் இணைந்து ஆட்சி அமைத்தது. தொடர்ந்து கடந்த மே 13-ஆம் தேதி நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெற்ற நிலையில், அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் 25 பேர் தவெகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர்.

இவர்களில் மதுராந்தம் தொகுதி எம்எல்ஏ மரகதம் குமரவேல், பெருந்துறை எம்எல்ஏ ஜெயக்குமார், தாராபுரம் எம்எல்ஏ சத்யபாமா உள்ளிட்டோர் மே 25-ஆம் தேதி தங்களின் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்து தவெகவில் இணைந்தனர். இதைத்தொடர்ந்து அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி எம்எல்ஏ இசக்கி சுப்பையா மே 26-ஆம் தேதி தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தார். தொடர்ந்து ஜூன் 16-ஆம் தேதி விராலிமலை சட்டமன்ற உறுப்பினர் சி.விஜயபாஸ்கர் ராஜினாமா செய்திருந்த நிலையில், இன்று கரூர் எம்எல்ஏ எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.

கரூர் அதிமுக அலுவலகம்
கரூர் அதிமுக அலுவலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனால் சட்டபேரவையில் அதிமுக எம்எல்ஏக்களின் பலம் 47-இல் இருந்து 41-ஆக சரிந்துள்ளது. இதனிடையே எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கரின் ராஜினாமாவை கொண்டாடும் விதமாக கரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அதிமுக நிர்வாகிகள் கரூர் பேருந்து நிலையம் ரவுண்டானா பகுதியில், பட்டாசு வெடித்து தங்களது எதிர்ப்பை பதிவு செய்தனர்.

அப்போது அதிமுக வழக்கறிஞர் பிரிவு நிர்வாகி கரிகாலன் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "எம்ஆர்.விஜயபாஸ்கர் கரூரில் கவுன்சிலராக கூட, போட்டியிட்டு வெற்றி பெற முடியாது. உண்மையான அதிமுக தொண்டர்கள் அதிமுகவில் தான் உள்ளனர்" என்றார்.

இது தொடர்பாக பேசிய அதிமுக கரூர் மாவட்ட செயலாளர் கமலக்கண்ணன், "அதிமுகக்கு துரோகம் செய்துவிட்டு சென்றவர்கள் யாரும் அரசியலில் நீடித்ததில்லை. எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் அதிமுக தொண்டர்களின் மனநிலை அறியாமல் தனிச்சையாக செயல்பட்டார். தன் பெயரில் தொண்டு நிறுவனம் தொடங்கியது முதல் மாவட்ட செயலாளர் பதவி மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவி என அனைத்தையும் அதிமுக எனும் கட்சி மூலம் அனுபவித்து வந்தார்.

ஐந்தாண்டுகள் அமைச்சர் பொறுப்பில் இருந்தபோது, அதிமுக எனும் கட்சி தேவைப்பட்டது. ஆனால் இன்று கரூர் அதிமுக கட்சி தொண்டர்கள் உழைப்பில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக வெற்றி பெற்றுவிட்டு, இப்போது ஆளும் கட்சியின் குதிரை பேரத்திற்கு துணையாக சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். மீண்டும் கரூர் தொகுதியில் தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டால், அதிமுக தொண்டர்கள் அவருக்கு தக்க பாடம் புகட்டுவார்கள்" என்றார்.

அதிமுக நிர்வாகிகள்
அதிமுக நிர்வாகிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கரூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், தமது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளதால் விரைவில் கரூர் சட்டமன்றத் தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கு தயாராகியுள்ளது. தவெக கரூர் மேற்கு மாவட்டச் செயலாளராக உள்ள வி.பி.மதியழகன், தவெக கூட்ட நெரிசல் சிபிஐ வழக்கில் அதிகம் பேசப்பட்டவர் என்பதால் அவருக்குத்தான் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட தவெக தலைமை வாய்ப்பு வழங்கும் என சமூக வலைதளங்களில் தவெக தொண்டர்கள் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர்
எம்எல்ஏ பதவி ராஜினாமா
KARUR MLA
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