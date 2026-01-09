ETV Bharat / state

சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் 2026: அ.தி.மு.க வேட்பாளர்கள் யார்? சொந்த மண்ணில் இருந்து நேர்காணலை தொடங்கிய ஈபிஎஸ்!

அ.தி.மு.க சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்தவர்களுக்கான நேர்காணல் ஜனவரி 13ஆம் தேதி வரை 4 நாள்கள் நடைபெறுகின்றன.

பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி உடன் திண்டுக்கல் சீனிவாசன், கே.பி. முனுசாமி
பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி உடன் திண்டுக்கல் சீனிவாசன், கே.பி. முனுசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : January 9, 2026 at 4:09 PM IST

சென்னை: அ.தி.மு.க சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்தவர்களுக்கான நேர்காணல் இன்று அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகமான எம்.ஜி.ஆர் மாளிகையில் தொடங்கியது.

2026 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை எதிர்கொள்ளும் நோக்கில் கூட்டணிப் பேச்சுவார்த்தைகள், தொகுதிப் பங்கீடு, வேட்பாளர்கள் அறிமுகம் என அரசியல் கட்சிகள் மும்முரமாக இயங்கி வருகின்றன. தேர்தலில் அ.தி.மு.க சார்பில் போட்டியிட விரும்பும் நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களுக்கு கடந்த டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 31 ஆம் தேதி வரை விருப்ப மனுக்கள் வழங்கப்பட்டன. மொத்தம் 10,175 விருப்ப மனுக்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாக கட்சித் தலைமை அறிவித்தது. அதன்படி, அ.தி.மு.க சார்பில் தேர்தலில் வேட்பாளர்களாக போட்டியிட வாய்ப்புக் கோரி விருப்ப மனு அளித்தவர்களுடனான நேர்காணல் இன்று தொடங்கியது.

சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அ.தி.மு.க தலைமை அலுவலகமான எம்.ஜி.ஆர் மாளிகையில், அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் தொடங்கியுள்ள இந்த நேர்காணல், ஜனவரி 13ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை வரை 4 நாள்கள் நடைபெறுகின்றன. காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கும் நேர்காணல் மாவை 4 மணி வரை நடைபெறுகிறது.

அதிமுக வேட்பாளர் விருப்ப மனு பெற்றவர்களிடம் நேர்காணல் நடத்தப்பட்டது
அதிமுக வேட்பாளர் விருப்ப மனு பெற்றவர்களிடம் நேர்காணல் நடத்தப்பட்டது (ETV Bharat Tamil Nadu)

சொந்த மண்ணில் இருந்து தொடங்கிய ஈபிஎஸ்

முதல் நாளான இன்று, அ.தி.மு.க அமைப்பு ரீதியாக செயல்படும் சேலம் மாநகர், சேலம் புறநகர், ஈரோடு மாநகர், ஈரோடு புறநகர், கரூர், திண்டுக்கல் கிழக்கு, திண்டுக்கல் மேற்கு, ஆகிய மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்தவர்களுக்கான நேர்காணல் நடைபெற்றது.

இன்று பிற்பகலில் நாமக்கல், திருப்பூர் மாநகர், திருப்பூர் புறநகர், கோவை மாநகர், கோவை புறநகர், கோவை வடக்கு, தெற்கு, நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்து விருப்ப மனு அளித்தவர்களுக்கான நேர்காணல் நடைபெறுகிறது. விருப்ப மனு அளித்தவர்கள், அதை பெற்றதற்கான அசல் ரசீதுடன் வந்தால் மட்டுமே, நேர்காணலில் கலந்து கொள்ள முடியும் என்று ஏற்கெனவே கட்சித் தலைமை அறிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

முதல் நாளான இன்று, ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் நேர்காணலுக்கு சுமார் 45 நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. அவர்களுக்கு, இந்த தேர்தலில் ஏன் வாய்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும்? வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டால் வெற்றி பெறுவதற்கு என்னென்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன? நேர்காணலில் கலந்து கொண்டவர்கள் கட்சி சார்ந்த பணிகள் என்ன செய்துள்ளனர்? என்பன போன்ற கேள்விகள் இந்த நேர்காணலில் கேட்கப்படுகின்றன.

எதிர்வரும் நேர்காணல் நிகழ்வுகள்

இதேபோல் நாளை கன்னியாகுமாரி, தஞ்சாவூர், சிவகங்கை, இராமநாதபுரம், திருநெல்வேலி, திருவாரூர், மதுரை, தேனி, புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கும், ஜனவரி 11 அன்று விருதுநகர், கடலூர், நாமக்கல், மயிலாடுதுறை, திருச்சிராப்பள்ளி, பெரம்பலூர், அரியலூர், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான நேர்காணலும் நடைபெறுகிறது.

ஜனவரி 12-ஆம் தேதி, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, தூத்துக்குடி, தென்காசி, திருவண்ணாமலை, வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கும், ஜனவரி 13 அன்று திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, சென்னை ஆகிய மாவட்டங்களுக்குமான நேர்காணல் நடைபெற உள்ளது.

