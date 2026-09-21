‘எம்.எல்.ஏ-க்களை திருடி ஆட்சி; விஜய் மீது டேஸ்ட் போய்விட்டது’ - அ.தி.மு.க கல்யாணசுந்தரம் தாக்கு
எம்.ஜி.ஆருடன் ஒப்பிட விஜய்க்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது? அவர் எப்போது மைனாரிட்டி ஆட்சி அமைத்தார்? அவர் எப்போது எம்.எல்.ஏக்களை திருடினார்? என கல்யாண சுந்தரம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : September 21, 2026 at 11:26 AM IST
திருநெல்வேலி: எடப்பாடி தொகுதியில் “விஜய்யின் அப்பாவின் அப்பாவையே நிறுத்தினாலும், பழனிசாமியின் கணுக்கால் ரோமத்தை கூட தொடமுடியாது. விஜய் மீது மக்களுக்கு இருந்த டேஸ்ட் போய்விட்டது” என்ற அ.தி.மு.க பொதுக்கூட்டத்தில் கல்யாண சுந்தரத்தின் பேச்சு பேசுபொருளாகியுள்ளது.
நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் நகர அ.தி.மு.க சார்பில் பேரறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்தநாள் பொதுக்கூட்டம் நேற்று (செப்டம்பர் 20) இரவு நடைபெற்றது.
இதில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்ட அ.தி.மு.க செய்தி தொடர்பாளர் கல்யாண சுந்தரம் பேசுகையில், “மாற்றம் வேண்டுமென ‘குறிப்பிட்ட’ கும்பலுக்கு வாக்களித்த மக்கள் சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டிய நேரம் இது. சட்டமன்றம் ரொம்ப கொடுமையாக போகிறது. தி.மு.க ஒரு செத்த பாம்பு என தெரியாமல் நாம் தேர்தலில் அவர்களை அடித்துக் கொண்டிருந்தோம்.
அந்த நேரத்தில், த.வெ.க என்ற கருநாகம் புகுந்து விட்டது. தேர்தலுக்கு பின் தி.மு.க-வுடன் கூட்டணியில் இருந்த அத்தனை கட்சிகளும் போய்விட்டன. கரூர் த.வெ.க கூட்டத்தில் 41 பேர் பலியானபோது, நியாயத்தின் பக்கம் இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்காமல் இவர்களை அழிக்க வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிசாமி பேசியிருந்தால், ஆதவ் அர்ஜூனா கும்பல் அன்றைக்கே சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும். அவர்கள் கட்சி கருவிலேயே அழிக்கப்பட்டிருக்கும்.
ஆனால், அ.தி.மு.க அறத்தின் வழியில் செயல்படுவதால் கரூர் விவகாரத்தில் சி.பி.ஐ விசாரணை வேண்டும் என்று கோரியது. உண்மை தெரிவதற்கு முன்பு அந்த கட்சி அழிந்து விடக்கூடாது என எடப்பாடி பழனிசாமி பேசியிருந்தார். நாம் தான் பாதுகாப்பு அரணாக நின்று அவர்களை காப்பாற்றினோம். ஆனால், வெற்றி பெற்ற பிறகு விஜய் தனது உண்மை முகத்தை காட்டி வருகிறார்.
உறுப்பினர்களை திருடும் த.வெ.க
தேர்தல் முடிந்த பிறகு அ.தி.மு.க-வை உடைக்கிறார்கள். எடப்பாடி தொகுதியிலேயே வெற்றி பெற்றிருப்போம் என்று பேசிய ஆதவ் அர்ஜுனாவை பார்த்து கேட்கிறேன், ஏன் பக்கத்து தொகுதியான சங்ககிரியில் உங்களால் வெற்றிபெற முடியவில்லை?
நான் சவால் விடுகிறேன். எடப்பாடி தொகுதியில் மட்டுமல்ல; அனைத்து தொகுதிகளிலும் அ.தி.மு.க-வினர் ராஜினாமா செய்கிறோம். ஆனால் உங்களை எதிர்த்து வாக்களித்த எம்.எல்.ஏக்களை திருடி ஆட்சி செய்யும் நீங்கள் சரியான ஆளாக இருந்தால், உங்கள் கட்சியின் 107 உறுப்பினர்களும் ராஜினாமா செய்யுங்கள்.
நெருங்க முடியாது
தேர்தலில் மோதிப் பார்ப்போம். எடப்பாடியில் விஜய்யை நிறுத்தினாலும் அல்லது விஜய் அப்பாவின் அப்பாவை நிறுத்தினாலும் கூட எடப்பாடி பழனிசாமியின் கணுக்கால் ரோமத்தை கூட தொட முடியாது. ஜோசப் விஜய்யால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சுகாதார தொழிலாளரை நிறுத்தி நாங்கள் வெற்றிபெற செய்கிறோம்.
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தேர்தலுக்கு முன்பு அதிமுக திமுகவுக்கு மாற்று தான் என கூறினார்கள். ஆனால் இப்போது இரட்டை இலையும் விசிலும் ஒன்று என சொல்கிறார்கள். ஏன் தெரியுமா? விஜய் என்பவருக்காக மயங்கி வாக்களித்த மக்களின் டேஸ்ட் போய்விட்டது. ரீல்ஸ் மூலமாக குழந்தைகளை வைத்து ஏமாற்றி வாங்கிய வெற்றியை இனி பெறமுடியாது என்பது தெரிந்து விட்டது. அதனால் தான் எம்.ஜி.ஆரையும் ஜெயலலிதாவையும் தங்களுடைய தலைவராக மாற்ற பார்க்கிறார்கள்.
த.வெ.க ஸ்டார் பேச்சார்கள்
வழக்கமாக தேர்தல்களில் அந்தந்த கட்சியினரை தான் பேச்சாளர்களாக நியமிப்பார்கள். ஆனால், தவெகவில் கூட்டணி தலைவர்களான வைகோவையும் திருமாவளவனையும் பேச்சாளர்களாக நியமித்துள்ளனர். எம்.எல்.ஏக்களை திருடி ஆட்சி நடத்தும் தவெக ஆட்சி எப்படி 30 ஆண்டுகள் நீடிக்கும்? எம்.ஜி.ஆர், என்.டி.ஆர் இப்போது விஜய் என்கிறார்கள். எம்.ஜி.ஆருடன் ஒப்பிட விஜய்க்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது? அவர் எப்போது மைனாரிட்டி ஆட்சி அமைத்தார்? அவர் எப்போது எம்.எல்.ஏக்களை திருடினார்?
காற்று கொஞ்சம் மாற்றி அடிக்கும்போது குப்பை கூட கோபுரத்தில் ஏறி அமரும். ஆனால் காற்று மாறும்போது குப்பை மீண்டும் இருந்த இடத்துக்கே வந்துவிடும். கோபுரத்தின் புகழ் மீட்கப்படும்” என்று பேசினார்.
இந்த கூட்டத்தில் முன்னாள் எம்.பி சௌந்தரராஜன் பேசுகையில், “அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் அதிமுக தொண்டர்கள் ரத்தம் சிந்தி உழைத்தனர். அதன் மூலம் சட்டமன்ற உறுப்பினரான இசக்கி சுப்பையா கட்சிக்கு துரோகம் செய்துவிட்டு கட்சி தாவி விட்டார். எனவே மீண்டும் இந்த தொகுதியில் எடப்பாடி பழனிசாமியால் அறிவிக்கப்படும் வேட்பாளரை நீங்கள் வெற்றிபெற செய்ய வேண்டும்” என்றார்.