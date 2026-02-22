ETV Bharat / state

எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா ஆன்மா ஓபிஎஸ்-ஐ மன்னிக்காது - கடம்பூர் ராஜூ

தவெக தலைவர் விஜய்யை பார்த்து திமுக அஞ்சுவதாக முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ விமர்சித்துள்ளார்.

கடம்பூர் ராஜூ
கடம்பூர் ராஜூ (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 22, 2026 at 11:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

தூத்துக்குடி: எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் ஜெயலலிதாவின் ஆன்மா ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை ஒரு காலத்திலும் மன்னிக்காது என முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ சாடியுள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் முன்னாள் அமைச்சரும், கோவில்பட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான கடம்பூர் செ.ராஜூ, அதிமுக தேர்தல் வாக்குறுதிகள் குறித்த துண்டுப் பிரசுரங்கள் பொதுமக்களிடம் வழங்கினார்.

ஆன்மா மன்னிக்காது

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “முதலமைச்சரை சந்திப்பதோ, திமுகவில் இணைவதோ ஒருவருடைய தனிப்பட்ட விருப்பம். அதைவிட்டுவிட்டு எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா ஆசியுடன் ஸ்டாலின் மீண்டும் முதலமைச்சர் ஆவார் என கூறியுள்ளார். அதை அவரது மனசாட்சியே ஒத்துக்கொள்ளாது. இதனால், எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆன்மாக்கள ஒரு காலமும் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை மன்னிக்காது. அதற்காக, அவருக்கு நிச்சயம் தண்டனை உண்டு.

என்னுடைய அரசியல் லாபத்திற்காக திமுகவிற்கு செல்கிறேன் என்றால், எங்களுக்கு எந்த மாறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. 1989 சட்டமன்ற தேர்தலில் ஜெயலலிதாவுக்கு எதிராக வேலை பார்த்தவர் தான் ஓபிஎஸ். அதையெல்லாம் மன்னித்து தான், அவருக்கு பதவி கொடுத்தார் ஜெயலலிதா. அதற்கு தற்போது நன்றிக்கடன் காட்டியிருப்பதாக, மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

உடலில் ஓடுவது அதிமுக ரத்தமா?

கடம்பூர் ராஜூ பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

திமுகவை எதிர்த்து தொடங்கப்பட்டது தான் அதிமுக. அதிமுகவுக்கு அரசியல் நேர் எதிரி திமுக தான். தீயசக்தி என்ற அடைமொழியோடு திமுகவை நாட்டு மக்களுக்கு அடையாளப்படுத்தியவர் எம்ஜிஆர். அதிமுக தொண்டர்களை எம்ஜிஆர் ரத்தத்தின் ரத்தம் என்றுதான் அழைப்பார். அதற்கு காரணம், அதிமுக ரத்தம் இருக்கும் வரை தொண்டர்கள் துரோகம் செய்ய மாட்டார்கள் என்றுதான் அர்த்தம். ஆனால், இன்றைக்கு ஓபிஎஸ் உடலில் ஓடுவது அதிமுக ரத்தமா? என்று அவர்தான் பதிலளிக்க வேண்டும்.

2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இணைந்த ஓபிஎஸ்

ஓபிஎஸ் தற்போது சம்பிரதாயமாக தான் திமுகவில் இணைந்திருக்கிறார். ஆனால், 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சட்டமன்றத்தில் பேசும்போது, புகழ்ந்து தள்ளினார். திமுகவில் இருந்தவர்கள், பலன் பெற்றவர்கள் கூட அப்படி பேசியிருக்க மாட்டார்கள். கருணாநிதியின் தீவிர பக்தர் என்று சொன்ன நேரத்திலேயே, ஓ.பன்னீர்செல்வம் திமுகவில் சேர்ந்திருக்க வேண்டும். காலம் கடந்து சென்றிருக்கிறார். அதைப் பற்றி எங்களுக்கு கவலை இல்லை. நம்பிக்கை துரோகம் இன்று வெட்ட வெளிச்சமாகியுள்ளது.

தவெகவை பார்த்து பயப்படும் திமுக

யாருடைய வருகையாலும் அதிமுக வாக்கு வங்கி பாதிக்காது. இரட்டை இலை சின்னத்திற்கு வாக்களித்தவர்கள், வேறு சின்னத்திற்கு வாக்களிக்க மாட்டார்கள். தவெக விஜய்யை பார்த்து, திமுக தான் பயப்படுகிறது. அதனால்தான், வந்த கட்சி, போன கட்சி என இடம் இருக்கோ இல்லையோ, எல்லாரையும் கூட்டணியில் சேர்த்து திமுக ஓவர் லக்கேஜ் ஆகிவிட்டது. ஓவர் லக்கேஜ் வண்டி ஓடாது.

இதையும் படிங்க: பதவிக்காக ஓபிஎஸ் எதையும் செய்ய துணிந்து விட்டார்: டிடிவி தினகரன் தாக்கு

கூட்டணி என்ற பெயரில் இருக்கிற எல்லாம் கட்சிகளையும் இழுத்து போடுகின்றனர். அனைவருக்கும் ஒருமித்த கருத்து வராது. மனம் வெதும்பி தான் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் திமுகவில் பயணிக்கிறார். இந்த நிலையில், தேமுதிகவும் இணைந்துள்ளது. ஆற்றில் தத்தளித்தவர்களை காப்பாற்றி, அனைவரும் மூழ்குவதைப் போலத்தான் திமுக கூட்டணியில் சேர்ந்த கட்சிகளின் நிலை. தேர்தலுக்கு பின்னர் திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்தவர்கள் ஐயோ என்ற பரிதாப நிலைக்கு தள்ளப்படுவார்கள்” என விமர்சித்தார்.

TAGGED:

கடம்பூர் ராஜூ
OPANNEERSELVAM
OPS JOINS DMK
ஓ பன்னீர்செல்வம்
KADAMBUR RAJU SLAMS OPS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.