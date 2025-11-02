அதிமுக ஐ.டி.விங் கலந்தாய்வு கூட்டம்... பொறுப்பாளர்களுக்கு இபிஎஸ் முக்கிய ஆலோசனை!
வாக்காளர் பட்டியலில் திருத்தம் நடைபெறும் காலங்களில் தீவரமாக கண்காணிக்க வேண்டும் என பொறுப்பாளர்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவுறுத்தினார்.
Published : November 2, 2025 at 9:29 PM IST
சென்னை:அதிமுகவில் மாவட்டங்கள் வாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவை சேர்ந்த பொறுப்பாளர்கள் உடனான ஆலோசனை கூட்டம் ராயப்பேட்டையில் உள்ள அக்கட்சியின் அலுவலகத்தில் இன்று நடைபெற்றது.
தமிழ்நாட்டில் அடுத்த ஆண்டு (2026 ஆம் ஆண்டு) சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இம்முறை அதிமுக, திமுக, தவெக, நாதக ஆகிய கட்சிகளுக்கிடையே கடுமையான போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆட்சியை தக்க வைத்துக்கொள்ள திமுகவும், ஆட்சி அதிகாரத்தை பெற்று மீண்டும் அரியணையில் ஏற அதிமுகவும் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன. புதிதாக கட்சி துவங்கியுள்ள நடிகர் விஜய் திமுகவை போட்டியாக எண்ணி வரும் தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதை இலக்காக கொண்டுள்ளார். அதேபோல விஜயின் கட்சியால் தமக்கு இருந்த வாக்கு வங்கிக்கு எந்த பிரச்சினையும் இல்லை என்பதை நிரூபிக்க நாம் தமிழர் கட்சி சீமான் அதற்கான முன்னெடுப்புகளில் இறங்கியுள்ளார்.
இந்த நிலையில், அதிமுக சார்பில் மாவட்டங்கள் வாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவை சேர்ந்த பொறுப்பாளர்கள் உடனான ஆலோசனை கூட்டம் ராயப்பேட்டையில் உள்ள அக்கட்சியின் அலுவலகத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்துகொண்டு பொறுப்பாளர்களுக்கு ஆலோசனைகளை வழங்கினார். இன்று காலையில் நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில், விருதுநகர், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல், திருநெல்வேலி, தென்காசி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.
பின்னர் தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், திருச்சி, பெரம்பலூர், அரியலூர், புதுக்கோட்டை, கடலூர், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய 20 மாவட்ட பொறுப்பாளர்களுடன் மாலையில் ஆலோசனை நடைபெற்றது. இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், அதிமுக பொருளாளர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன், துணைப் பொதுச் செயலாளர் நத்தம் விஸ்வநாதன், கேபி முனுசாமி, தலைமை நிலைய செயலாளர் எஸ்.பி. வேலுமணி ஆகியோரும் பங்கேற்று மாவட்ட பொறுப்பாளர்களுக்கு ஆலோசனைகளை வழங்கினர்.
இந்த கூட்டத்தின் போது வாக்காளர் பட்டியலில் திருத்தம் நடைபெறும் காலங்களில் தீவரமாக கண்காணிக்க வேண்டும், இறந்தவர்களின் பெயர்கள் இருந்தால் வாக்குச்சாவடி அலுவலரிடம் தெரிவிக்க வேண்டும் மற்றும் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தும் பணிகளை தீவிரமாக மற்ற நிர்வாகிகளுடன் இணைந்து கண்காணிக்க வேண்டும் என பொறுப்பாளர்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவுறுத்தியுள்ளார்.