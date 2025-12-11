ETV Bharat / state

2026 சட்டமன்றத் தேர்தல்: அதிமுக சார்பில் போட்டியிட விருப்ப மனு தாக்கல் செய்ய இபிஎஸ் அழைப்பு

தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் கேரள மாநில சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட விரும்புவோர் விருப்ப மனு தாக்கல் செய்யலாம் என்று அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார்.

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி
அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 11, 2025 at 1:08 PM IST

சென்னை: 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக சார்பாக தேர்தலில் போட்டியிட விரும்புவோர் வருகிற டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி முதல் 23 ஆம் தேதி வரை விருப்ப மனு தாக்கல் செய்யலாம் என்று அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

வருகிற 2026-ல் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்தத் தேர்தலை முன்னிட்டு பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளும் பிரச்சாரம், விருப்ப மனு பெறுதல் உள்ளிட்ட பணிகளைத் தொடங்கி தீவிரப்படுத்தி வருகின்றன. தேர்தல் காலம் நெருங்குவதால் வருகிற ஜனவரி இறுதிக்குள் அனைத்துக் கட்சிகளும் தங்களது கூட்டணியை அறிவிக்கும் என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது. முன்னதாக, அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தேர்தல் வியூகம் வகுப்பது, தொகுதிவாரியாக கட்சியை பலப்படுத்துவது போன்ற பணிகளில் தீவிரமாக இறங்கி உள்ளன.

இதில் முதற்கட்டமாக, சட்டமன்றத் தேர்தலில் தங்களது கட்சியின் சார்பாக போட்டியிட விருப்பமுள்ள நபர்கள் விருப்ப மனு தாக்கல் செய்ய அரசியல் கட்சிகள் அறிவிப்பு வெளியிட்டு வருகின்றன. ஏற்கெனவே காங்கிரஸ், அமமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் விருப்ப மனு விநியோகத்தை துவங்கியுள்ளன. அந்த வகையில் அதிமுக பொதுச் செயலாளரும், சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி விருப்ப மனு தொடர்பான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு
எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு (ADMK IT WING)
இதுதொடர்பாக அவர் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ‘தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் கேரள மாநில சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தல்கள் விரைவில் நடைபெற உள்ளன. இந்தத் தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் வேட்பாளர்களாகப் போட்டியிட விரும்பும் அதிமுக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள், சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள கட்சித் தலைமை அலுவலகத்தில் எதிர்வரும் டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை முதல் 23 ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை வரை விருப்ப மனுக்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

தேர்தலில் போட்டியிட விரும்புவோர் வருகிற 15 ஆம் தேதி மட்டும் நண்பகல் 12 மணி முதலும், மற்ற நாட்களில் காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரையிலும் படிவங்களைப் பெற்று, அதில் கேட்கப்பட்டுள்ள அனைத்து விபரங்களையும் தெளிவாகப் பூர்த்தி செய்து தலைமை அலுவலகத்தில் சமர்பிக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னதாக, அதிமுக பொதுக்குழு மற்றும் செயற்குழு கூட்டம் சென்னை வானகரத்தில் நேற்று நடைபெற்றது. இதில், பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்ட நிலையில், இன்று விருப்ப மனு தாக்கல் செய்ய தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

