மற்றுமொரு பிளவை நோக்கிச் செல்லும் அதிமுக; சட்டமன்றத்தில் எதிரொலிக்கும் மோதல்
24 உறுப்பினர்கள் ஆதரவுடன் எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.வி.சண்முகம் தலைமையிலான அணி, 23 உறுப்பினர்கள் ஆதரவுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அணி என அதிமுக 2 அணிகளாக பிரிகிறது.
Published : May 11, 2026 at 9:38 PM IST
By. எஸ்.சிவக்குமார்
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக தோல்வியை சந்தித்துள்ள நிலையில், கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களில் பெரும்பான்மையினர் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராகச் செயல்பட்டு வருவதால் உட்கட்சிப் பூசல் தொடங்கி உள்ளது.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணி, எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்தையும் இழந்து மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது. மொத்தம் 169 இடங்களில் போட்டியிட்ட அதிமுக 47 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது. சுமார் 100-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் டெபாசிட் இழக்கும் நிலைக்கு அதிமுக தள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த தொடர் தோல்விக்கு முக்கிய காரணம் எடப்பாடி பழனிசாமிதான் என்ற பேச்சு தேர்தலுக்கு பிந்தைய அரசியலில் மேலோங்கி உள்ளது.
தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பிறகு அதிமுக, தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை எதிர்க்க திமுகவுடன் கூட்டணி காண முடிவு செய்யப்பட்டதாக தகவல்கள் பரவின. அந்த நேரத்தில் சென்னை பசுமை வழி சாலை இல்லத்தில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுகவில் வெற்றி பெற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடன் தீவிர ஆலோசனை நடைபெற்றது.
அதேவேளையில் கடந்த மே 7-ஆம் தேதி முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் அலுவலத்திலும் எஸ்.பி.வேலுமணி இல்லத்திலும் முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டனர். இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமியை தலைமை பொறுப்பில் இருந்து அகற்றுவது குறித்தும், தவெக ஆட்சி அமைக்க ஆதரவை வழங்குவது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டது.
இருப்பினும் மீண்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் சென்னை பசுமை வழிச்சாலை இல்லத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடன் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இவ்வாறாக மாறி மாறி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சந்தித்து கூட்டம் போட்டு வந்த நிலையில், மொத்தமாக அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் புதுவையில் தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் தங்க வைக்கப்பட்டனர்.
இதனைத்தொடர்ந்து, அதிமுக தலைமையில் புதிய ஆட்சி அமையும் எனவும், திமுக வெளியில் இருந்து ஆதரவு அளிக்க வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் தகவல்கள் பரவின. மேலும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவனை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக நிறுத்தி ஆட்சி அமைக்க முயற்சிகள் நடைபெற்றதாகவும் கருத்துகள் பரவின.
இந்த சூழலில் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அமைக்கும் கட்சிக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டு யூகங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார்.
பின்னர் சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி மற்றும் சி.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் தலைமையில் 24 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒரு அணியாகவும், எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் 23 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றொரு அணியாகவும் பிளவு கண்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின.
இந்த சூழ்நிலையில் 17-வது சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரின் முதல் நாளான இன்று சட்டப்பேரவையில் அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் பதவிப்பிரமாணம் எடுத்துக் கொண்டனர்.
சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடரில் பங்கேற்க எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் ஒரு அணியாகவும், எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.வி சண்முகம் உள்ளிட்டோர் ஒரு அணியாகவும் அதிமுக உறுப்பினர்கள் சட்டப்பேரவைக்குள் நுழைந்தனர்.
சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திமுக அமர்ந்திருந்த இரண்டாவது வரிசையில் அமர்ந்திருந்தார். எடப்பாடி பழனிசாமி அருகில் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, தளவாய் சுந்தரம் உள்ளிட்டோர் அமர்ந்திருந்தனர். ஆனால் எஸ்.பி.வேலுமணி நான்காவது வரிசையில் அமர்ந்திருந்தார். குறிப்பாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி பேரவைக்கு உள்ளே வரும்பொழுது எஸ்.பி வேலுமணியும் எடப்பாடி பழனிசாமியும் ஒருவரை ஒருர் சந்தித்துக் கொள்ளாமல் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு அவரவர் இருக்கையில் அமரச் சென்றனர்.
சட்டப்பேரவையில் அனைவரும் பதவியேற்ற பிறகு, பேரவையின் இன்றைய கூட்டம் முடிந்ததாக சபாநாயகர் அறிவித்தார். அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் எழுந்து வெளியே செல்லும் பொழுது அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எஸ்.பி.வேலுமணி, சி. விஜயபாஸ்கர், காமராஜ், நத்தம் விஸ்வநாதன், பண்ருட்டி மோகன் ஆகியோர் தனியாக கூடி பேசினர்.
இதனை தொடர்ந்து அதிமுகவின் சட்டமன்ற குழு தலைவராக எடப்பாடி பழனிசாமியை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என 23 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கொண்ட அணி சபாநாயகரை சந்தித்து கோரிக்கை வைத்தது. பின்னர் அதிமுக பிளவு பட்டுள்ளதா என எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு "இது முற்றிலும் தவறான செய்தி" என்று பதில் அளித்து விட்டு அவர் சென்று விட்டார்.
பின்னர் எஸ்.பி.வேலுமணி தலைமையில் 24 அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், சபாநாயகரை சந்தித்து எஸ்.பி.வேலுமணியை அதிமுக சட்டமன்ற குழு தலைவராகவும், ஹரியை சட்டமன்ற குழு துணைத் தலைவராகவும், விஜய்பாஸ்கரை அதிமுக சட்டமன்ற கொறடவாகவும் நியமிக்கக் கோரி சி.வி.சண்முகம் தலைமையிலான அதிமுகவினர் தற்காலிக சபாநாயகர் கருப்பையாவிடம் இன்று மாலை கடிதம் வழங்கினர்.
இதையடுத்து செய்தியாளரிடம் பேசிய சி.வி.சண்முகம், அனைத்தும் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வெளிவரும். கொஞ்ச நேரம் காத்திருங்கள் என்றார். சட்டப்பேரவை முடிந்த பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த எடப்பாடி பழனிசாமி, அதிமுகவில் பிளவு இல்லை என்று கூறியிருந்த நிலையில், அதிமுகவில் பிளவு ஏற்பட்டுள்ளது என்பதை இந்த சம்பவம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
24 அதிமுக உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.வி.சண்முகம் தலைமையிலான அணி, 23 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆதரவுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அணி் என 2 அணிகளாக அதிமுக பிளவு பெற்றுள்ளது. இருப்பினும், சபாநாயகர் முடிவின் மூலம் அதிமுக யார் வசம் இருக்கும் என்ற தெளிவு கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
எடப்பாடி பழனிசாமி அணியில் உள்ளவர்கள் விவரம்
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவாக கடிதம் அளித்த 23 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் விவரம்
1. மணி - ஓமலூர்
2. அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி - கலசப்பாக்கம்
3. பெரும்பாக்கம் ராஜசேகர் - செய்யூர்
4. ராமச்சந்திரன் - கீழ்பெண்ணாத்தூர்
5. கே.சி.கருப்பண்ணன் - பவானி
6. சம்பத் குமார் - அரூர்
7. மரகதம் குமரவேல் - மதுராந்தகம்
8. நல்லதம்பி - கெங்கவல்லி
9. ஜெய்சங்கர் - ஆத்தூர்
10. ஓ.எஸ்.மணியன் - வேதாரண்யம்
11. ஜெயசுதா - ஆரணி
12. உஷாராணி - ஏற்காடு
13. மூக்கூர் சுப்பிரமணியன் - செய்யாறு
14. மோகன் - பண்ருட்டி
15. தளவாய் சுந்தரம் - கன்னியாகுமரி
16. பழனிச்சாமி - திருக்கோவிலூர்
17. வெங்கடாசலம் - மேட்டூர்
18. வெற்றிவேல் - சங்கரகிரி
19. ராஜேந்திரன் - நெய்வேலி
20. வேலு - செங்கம்
21. வேலழகன் - அணைக்கட்டு
22. கோவிந்தராசன் - பர்கூர்
23. எடப்பாடி பழனிச்சாமி- எடப்பாடி