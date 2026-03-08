ETV Bharat / state

என்னுடைய அறிவிப்பை பார்த்துதான் முதலமைச்சர் மகளிர் உரிமைத்தொகையை உயர்த்தியுள்ளார்: எடப்பாடி பழனிசாமி

‘அம்மா இருசக்கர வாகனம் வழங்கும் திட்டம்’ திமுக ஆட்சியில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதிமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்ததும் அத்திட்டம் திரும்பவும் அமல்படுத்தப்படும் என ஈபிஎஸ் வாக்குறுதி அளித்தார்.

திமுக சார்பில் மகளிர் தின விழா
திமுக சார்பில் மகளிர் தின விழா (ETV Bharat Tamilnadu)
March 8, 2026

சேலம்: மகளிர் உரிமைத்தொகை உயர்த்தப்படும் என்று நான் அறிவித்ததை தொடர்ந்து, அதேபோன்றதொரு அறிவிப்பை முதலமைச்சர் ஸ்டாலினும் வெளியிட்டுள்ளதாக சேலத்தில் அதிமுக சார்பில் நடைபெற்ற மகளிர் தின விழா கொண்டாட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு பல்வேறு கட்சிகளின் சார்பிலும் மகளிர் தினம் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. அந்த வகையில் அதிமுக சார்பில் சேலம் நெடுஞ்சாலை நகரில் உள்ள அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் இல்லத்தில் மகளிர் தின விழா கொண்டாடப்பட்டது. இவ்விழாவில் அதிமுக மகளிர் அணியுடன் ஈபிஎஸ் கேக் வெட்டி சிறப்பாக கொண்டாடினார். பின்னர் கூடிவந்திருந்த மகளிர் அணியினர் அனைவருக்கும் கேக் வழங்கி அவர்களுக்கு மகளிர் தின வாழ்த்துகளை கூறினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து எடப்பாடி பழனிசாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் பேசுகையில், "அடுத்து அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் மகளிருக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் உரிமைத்தொகையானது ரூ.1,000லிருந்து ரூ.2,000ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படுமென நான் ஏற்கெனவே அறிவித்திருந்தேன். இந்த நிலையில், அதேபோன்றதொரு அறிவிப்பை தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினும் இப்போது வெளியிட்டுள்ளார்” என்றார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி (ETV Bharat Tamilnadu)

அவரிடம் தவெக தலைவர் விஜயும் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ. 2,500ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு, “ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சிகளும் அவற்றின் தலைவர்களும் தேர்தல் காலத்தில் அவரவருக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் முன்னுரிமையாகப் படுகிறதோ அதன் அடிப்படையில் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அளிக்கின்றனர். இந்த நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய் அவரது கட்சியின் அறிவிப்புகள் குறித்து தெளிவுபடுத்த வேண்டும்” என்றார்.

தொடர்ந்து அதிமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதி குறித்து பேசிய அவர், "அதிமுக ஏற்கெனவே பல்வேறு வாக்குறுதிகளை அளித்திருக்கிறது. மூத்த தலைவர்களுடன் ஆலோசித்து, அதன் அடிப்படையில், நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பின் ஒவ்வொரு ரேஷன் குடும்ப அட்டைதாரரின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கும் நேரடியாக ரூ.2,000 செலுத்தப்படும்.

அதேபோல, அம்மா இருசக்கர வாகனம் வழங்கும் திட்டம் திமுக ஆட்சியில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதுவும் அதிமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்ததும் அமல்படுத்தப்படும்” என வாக்குறுதி கொடுத்தார். மேலும், இத்திட்டத்தின்கீழ், 5 லட்சம் பயனாளிகளுக்கு இருசக்கர வாகனங்கள் வாங்குவதற்காக ரூ.25,000 ஊக்கத்தொகை மானியம் கொடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

