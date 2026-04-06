ETV Bharat / state

எடப்பாடி பழனிசாமியின் சொத்து மதிப்பு ரூ.50.86 லட்சம்; பிரமாணப் பத்திரத்தில் தகவல்

தனது பெயரில் சொந்தமாக வேளாண்மை நிலம், வாகனம் இல்லை என்று எடப்பாடி பழனிசாமி தனது பிரமாணப் பத்திரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி- கோப்புப்படம்
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 6, 2026 at 10:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தன்னிடம் ரூ.50.86 லட்சம் மதிப்பில்லான அசையும் சொத்துகள் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் முதல்வரும், சட்டமன்ற எதிர்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி, தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில், சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி தொகுதியில் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார்.எடப்பாடி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில், தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரியிடம் இன்று அவர் தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார். இதனுடன் அவர் தாக்கல் செய்துள்ள பிரமாணப் பத்திரத்தில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் மூலம் எடப்பாடி பழனிசாமியின் சொத்து விவரங்கள் தெரிய வந்துள்ளன.

அதில், தன்னிடம் கையில் உள்ள ரொக்கம், வங்கிக் கணக்குகளில் உள்ள சேமிப்பு, தங்க நகைகள் உள்பட 50.86 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள அசையும் சொத்துகள் இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தனது கையில் 50 ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்கப் பணம் இருப்பதாகவும், தனது மனைவி ராதாவிடம் ரூ.1 லட்சம் ரொக்கப்பணம் கையில் இருப்பதாக ஈபிஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

தன்னிடம் ரூ.11.25 லட்சம் மதிப்புள்ள 100 கிராம் தங்க நகைகள் இருப்பதாகவும், தனது மனைவியிடம் ரூ.81 லட்சம் மதிப்புள்ள 720 கிராம் தங்க நகைகள் இருப்பதாகவும் பிரமாணப் பத்திரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அதேசமயம், தனது மனைவி ராதாவிடம் ரூ.2.16 கோடி மதிப்புள்ள அசையும் சொத்துகள், ரூ.3.45 கோடி மதிப்புள்ள அசையா சொத்துகள் என மொத்தம் ரூ.5.61 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துகள் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.

தனது பெயரில் வேளாண்மை செய்யக்கூடிய விவசாய நிலம் எதுவும் இல்லை என்று தெரிவித்துள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி, அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய வருமான வரி, ஜிஎஸ்டி வரி என எந்த வரியும் நிலுவையில் இல்லை என்றும் குறிபபிட்டுள்ளார்.

எந்தவொரு பரஸ்பர நிதி நிறுவனத்திலும் தானும் தனது மனைவியும் முதலீடு செய்யவில்லை என்றும், தங்களிடம் சொந்தமான மோட்டார் வாகனம் எதுவும் இல்லை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அதிமுக சார்பில் நடந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டம், உண்ணாவிரதம் ஆகியவை தொடர்பாக தன் மீது 5 குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதாகவும், எந்தவொரு குற்றவியல் வழக்கிற்காகவும் தண்டனை பெறவில்லை என்றும் ஈபிஎஸ் தனது பிரமாணப் பத்திரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும் அவர், தனிப்பட்ட முறையில் பெற்ற கைமாற்றுக் கடன் உள்பட மொத்தம் 17 லட்ச ரூபாய் தமக்கு கடன் உள்ளது என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

EDAPPADI PALANISWAMI
எடப்பாடி பழனிசாமி
வேட்புமனு தாக்கல்
ELECTION
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.