புதுச்சேரியில் அதிமுக எம்எல்ஏக்களுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவசர ஆலோசனை
தவெகவிற்கு ஆதரவு அளிப்பதா? வேண்டாமா? என்பது குறித்து முடிவெடுக்க புதுச்சேரியில் அதிமுக எம்எல்ஏக்களுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தினார்.
Published : May 7, 2026 at 10:12 PM IST
சென்னை: பரபரப்பான அரசியல் சூழலில், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி புதுச்சேரி சென்று தனது கட்சி எம்எல்ஏக்களுடன் அவசர ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார்.
தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில், அதிமுக 53 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. அவர்களில் 28 எம்எல்ஏக்கள், புதுச்சேரியில் உள்ள தனியார் ரிசார்ட்டில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். தமிழக சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில், 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ள தவெக தலைவர், ஆட்சி அமைக்க இன்னும் 10 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவைத் தேடி வருகிறார். இந்த சூழலில் அதிமுக உறுப்பினர்களைத் தக்கவைக்க இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
இந்நிலையில், தவெக ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு தருவதில் அதிமுகவில் இருவேறு கருத்துக்கள் நிலவுகின்றன.
முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் போன்ற தலைவர்கள், திமுகவை அதிகாரத்தில் இருந்து விலக்கி வைக்க தவெகவிற்கு ஆதரவு தரலாம் என கருதுவதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தற்போது வரை யாருக்கும் ஆதரவு இல்லை என்ற பிடிவாதத்தில் உள்ளார். "நாங்கள் கிங் மேக்கர் அல்ல, கிங்" என்று கட்சியின் செய்தித் தொடர்பாளர்கள் கூறி வருகின்றனர்.
குதிரை பேரத்தைத் தவிர்க்க முன்னெச்சரிக்கை
இந்நிலையில், அதிமுக எம்எல்ஏக்களை வளைக்க மற்ற கட்சிகள் முயற்சி செய்யலாம் என்பதால், அவர்களை ஒரே இடத்தில் திரட்டி ஆலோசனை நடத்த எடப்பாடி பழனிசாமி புதுச்சேரி சென்றார். அங்குள்ள எம்எல்ஏக்களிடம் அவர் தனித்தனியாகப் பேசி கட்சியின் ஒற்றுமையை உறுதிப்படுத்தி உள்ளார்.
தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ரிசார்ட் அரசியல் என்றாலே நம் நினைவுக்கு வருவது 2017-ம் ஆண்டு நடந்த கூவத்தூர் சம்பவம் தான். 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகும் அதுபோன்ற ஒரு சூழல் புதுச்சேரியில் அரங்கேறி வருகிறது.
ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பிறகு முன்னாள் முதலவர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் போர்க்கொடி தூக்கிய நேரம் கூவத்தூர் சம்பவம் நடந்தது. சசிகலா தரப்பு, 120-க்கும் மேற்பட்ட எம்எல்ஏக்களை சென்னைக்கு அருகில் உள்ள கூவத்தூர் ரிசார்ட்டில் தங்க வைத்தனர்.
எம்எல்ஏக்கள் எதிரணிக்குத் தாவுவதைத் தடுக்கவும், எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அரசு பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கவும் இந்த சிறைவைப்பு நடந்தது.தற்போது 108 இடங்களை வென்ற தவெக தலைவர் விஜய் ஆட்சி அமைக்க 118 இடங்கள் தேவைப்படும் இழுபறி நிலை நீடிக்கிறது.
அதிமுக கூட்டணி 53 இடங்களை வென்றுள்ள நிலையில், அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்களைப் பாதுகாக்கவும், ஆட்சி மாற்றத்தில் தங்களது முக்கியத்துவத்தை நிலைநாட்டவும் புதுச்சேரி சின்ன வீராம்பட்டினம் ரிசார்ட்டில் அவர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அன்று சசிகலாவிற்காக கூவத்தூரை ஒருங்கிணைத்தனர். கூவத்தூரில் நடந்தது போலவே, இப்போதும் எம்எல்ஏக்களை வளைக்க தவெக அல்லது திமுக தரப்பில் இருந்து முயற்சிகள் நடக்கலாம் என்ற அச்சமே இந்த நடவடிக்கைக்குக் காரணமாக உள்ளது.
அன்று கூவத்தூரில் இருந்து எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார். இன்று புதுச்சேரியில் இருந்து தவெகவிற்கு ஆதரவு அளிப்பதா? வேண்மா என்ற முடிவை எடுக்க அதிமுக எம்எல்ஏக்களுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தினார். கூவத்தூரில் செல்போன்கள் பறிக்கப்பட்டதைப் போலவே, இப்போதும் புதுச்சேரி ரிசார்ட்டில் வெளியாட்கள் நுழையத் தடையும், பலத்த பாதுகாப்பும் போடப்பட்டுள்ளது.
வரலாறு மீண்டும் திரும்புகிறது என்பது போல, அன்று கூவத்தூர் ரிசார்ட்டில் தொடங்கிய எடப்பாடி பழனிசாமியின் அரசியல் பயணம் இன்று மீண்டும் ஒரு ரிசார்ட் அரசியலின் மூலமாக தமிழகத்தின் அடுத்த முதலமைச்சர் யார் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் இடத்திற்கு வந்துள்ளது.