திமுகவுக்கு முட்டுக்கொடுத்தே விசிக, கம்யூனிஸ்ட் செல்வாக்கை இழந்துவிட்டன; இபிஎஸ் விமர்சனம்

ஸ்டாலின் எப்போதும் கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு விசுவாசமாக இருந்ததில்லை என்று இபிஎஸ் சாடினார்.

ஏற்காடு தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் உஷாராணியுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி
ஏற்காடு தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் உஷாராணியை ஆதரித்து எடப்பாடி பழனிசாமி பிரச்சாரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 7, 2026 at 10:59 PM IST

சேலம்: அரசுக்கு எதிராகப் பேசாமல் இருந்ததால்தான் திமுகவின் கூட்டணி கட்சிகள் மக்கள் செல்வாக்கை இழந்துவிட்டனர் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று சேலம் மாவட்டம், ஏற்காடு சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட வாழப்பாடியில் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டார். அப்போது அவர் பேசிய போது, “ ஏற்காடு தொகுதி அதிமுகவின் கோட்டை, சேலம் மாவட்டம் அதிமுகவின் எஃகு கோட்டை. சேலம் மாவட்டத்தில் 2021 தேர்தலில் 11க்கு 10 தொகுதிகள் வென்ற மாவட்டம். ஸ்டாலின் தமிழ்நாட்டுக்கு முதல்வராக இருக்கலாம், சேலம் மாவட்டத்தைப் பொறுத்தவரை அதிமுக தான் ஆண்டது. 2011 முதல் 2021 வரை சேலம் மாவட்டம் முழுவதும் மக்கள் கோரிக்கைகள் பெரும்பாலும் நிறைவேற்றப்பட்டன. தே.ஜ.கூட்டணி அதிமுக இணைந்து தேர்தலை சந்திக்கிறோம், ஏற்காடு தொகுதிக்கு உஷாராணி நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார். வெற்றி வேட்பாளருக்கு இரட்டை இலை சின்னத்தில் வாக்களித்து வெற்றி பெற வையுங்கள். திமுக கூட்டணியில் நிறைய கட்சிகள் என்கிறார் ஸ்டாலின். ஆனால் வாக்கு இல்லையே? அதிமுகவில் கூட்டணி எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்தாலும் வலிமையானது.

ஏற்காட்டில் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரச்சாரம்
ஏற்காட்டில் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரச்சாரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

2021ல் இருந்த கூட்டணி, விசிக, கம்யூனிஸ்ட், இஸ்லாமியக் கட்சிகள் எல்லாம் திமுகவை தாங்கிப் பிடித்தார்கள். அப்படி முட்டுக்கொடுத்த கட்சிகளுக்கு என்ன நிலைமை.? திமுகவை நம்பாதீங்க, மக்கள் பிரச்னையை எடுத்துச்சொல்லுங்கள் என்றேன், ஆனால் அவர்கள் கேட்கவில்லை. மக்கள் பிரச்னையை பேசினால் தான் இயக்கம் வளரும், வீதியில் போராட வேண்டும். திமுக கூட்டணி எல்லாம் மெளனமாக இருந்தார்கள், அரசுக்கு எதிராகப் பேசவில்லை. அதனால் மக்கள் செல்வாக்கு இழந்துவிட்டனர், இப்போது கம்யூனிஸ்ட்டுக்கு முன்பு கிடைத்த இடத்தை விட ஒரு இடம் குறைவு. இதுதான் ஸ்டாலின் கொடுத்த பரிசு. ஸ்டாலின் எப்போதும் கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு விசுவாசமாக இருந்ததில்லை.

நான் விவசாயியாகப் பிறந்து படிப்படியாக வளர்ந்து முதல்வராகி பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கும்போது ஸ்டாலின் செய்த அட்டூழியம் கொஞ்சநஞ்சமல்ல. சட்டமன்றம் புனிதமான இடம், 8 கோடி மக்களை பிரதிபலிக்கும் இடம். அப்படிப்பட்ட இடத்தில் கேவலமாக நடந்தனர். பெரும்பான்மயை நிரூபித்ததும் சட்டையைக் கிழித்துக்கொண்டு வீதியில் சென்றார். இப்போது அதிமுக பெரும்பான்மை இடங்களில் வென்று ஆட்சி அமைக்கும், அப்போது ஸ்டாலின் மனநிலை எப்படியிருக்கும் என்று நீங்களே கற்பனை செய்யுங்கள்.

திமுக ஆட்சியின் ஒரே ஆண்டில் கஞ்சா புழக்கம் அதிகரித்தது. எதிர்க்கட்சி என்ற முறையில் முதல்வர் கவனத்துக்கு கொண்டுவந்தேன். பேட்டி கொடுத்தோம், ஒன்றுமே நடக்கவில்லை. போதை ஆசாமிகளால் தான் குற்றம் நடக்கிறது, திமுகவினர் துணை நிற்பதனால் காவல்துறையால் தடுக்க முடியவில்லை. அதிமுக ஆட்சி அமைந்த மூன்றே மாதத்தில் கஞ்சா ஒழிக்கப்படும். நான் உங்கள் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவன். 4 ஆண்டு 2 மாதம் சிறப்பான ஆட்சி கொடுத்தேன். வறட்சி, புயலுக்குப் பிறகு கொரோனா என நிறைய இடையூறுகள்.

கரோனா காலத்தில் மக்கள் சிரமப்படுகிறார்கள் என்பதை உணர்ந்து, ஓராண்டு காலம் ரேஷன் கடைகளில் விலையில்லா அரிசி, பருப்பு, எண்ணெய் உள்ளிட்டப் பொருட்கள் கொடுக்கப்பட்டன; மேலும், குடும்ப அட்டைக்கு 1,000 ரூபாய் நிவாரணத் தொகையும் கொடுக்கப்பட்டது. அதே கரோனா காலத்தில், கர்ப்பிணித் தாய்மார்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியோர்கள் என நாளொன்றுக்கு 7 லட்சம் பேருக்கு அம்மா உணவகம் மூலம் மூன்று வேளை உணவு நேரடியாக வீடுகளுக்கே சென்று வழங்கப்பட்டது. அதேயாண்டு தைப் பொங்கல் வந்தபோது, பொங்கலை அனைவரும் மகிழ்ச்சியாகக் கொண்டாட ஏதுவாக பொங்கல் பரிசாக 2,500 ரூபாய் வழங்கப்பட்டது. கரோனா காலத்தில் அரசு அலுவலகங்கள் இயங்கவில்லை; கலால் வரி, வணிக வரி, பத்திரப்பதிவு கட்டணம் உள்ளிட்ட அரசுக்கு வருவாய் கிடைக்கும் அனைத்து வழிகளும் அடைக்கப்பட்டுவிட்டன. இருந்தபோதும், கொரோனா காலத்தில் விலைவாசி உயராமல் அதிமுக அரசு பார்த்துக்கொண்டது.

அதுமட்டுமின்றி, கரோனா காலத்தில் விலை மதிக்கமுடியாத பல்லாயிரக்கணக்கான உயிர்களைக் காப்பாற்றியது அதிமுக அரசு. திமுக ஆட்சியில் வறட்சி, புயல் கரோனா எதுவுமே இல்லாமல் கடன் 5 லட்சம் ரூபாய் வாங்கிவிட்டனர். நாங்கள் வருமானம் இன்றியே நிறைய திட்டங்கள் கொடுத்தோம். அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட சம்பளம் பிடிக்கவில்லை. அண்டை மாநிலங்களில் பிடித்தார்கள், நாங்கள் செய்யவில்லை. இன்று 5 லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கிவிட்டனர், இதை நீங்கள் தான் கட்டவேண்டும்.

மக்கள் மீது வரிச்சுமை சுமத்திய அரசு தேவையா? சென்னை மாநகராட்சியில் கழிப்பறை பராமரிப்பில் கூட ஊழல் செய்வதை விட்டுவைக்காத கொடிய அரசு திமுக அரசு. இன்று பத்திரிகையில் பார்த்தேன், என் மீது வழக்கு போடுகிறாராம். போடுங்கள். பல வழக்குகளைப் பார்த்தவன். ஆ.ராசா பேசும் ஆடியோ வைரலானது, அதில் பேசியிருந்ததைச் சொன்னேன். அப்படி பேசியவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க முடியவில்லை. ராசா மீது நடவடிக்கை எடுத்தால் அடுத்த ஆடியோ விட்டுவிடுவார். அதற்கு என்மீது கோபப்பட்டு என்ன பிரயோஜனம்? ஆடியோவில் வந்த செய்தி உண்மையாக இருக்கலாம். 2021 தேர்தல் அறிக்கையில் அம்மா மரணத்தில் மர்மம் இருக்கிறது, யாராக இருந்தாலும் விடமாட்டேன் என்றார். இதே கருத்தை நானும் சொல்கிறேன். கருணாநிதி எதிரியாக இருந்தாலும், வீட்டுச் சிறையில் வைக்கப்பட்டாரா என்று விசாரிக்கப்பட்டு சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

திமுக 525 வாக்குறுதிகளை கொடுத்து நான்கில் ஒரு பங்கு கூட நிறைவேற்றவில்லை கல்விக் கடன் ரத்து செய்வதாகச் சொல்லி செய்யவில்லை, கேஸ் மானியம் கொடுப்பதாகச் சொல்லி கொடுக்கவில்லை, ரேஷன் கடையில் கூடுதல் சர்க்கரை கொடுப்பதாகச் சொல்லி கொடுக்கவில்லை, பெட்ரோல் டீசல் விலை குறைப்பதாகச் சொல்லிக் குறைக்கவில்லை, 100 நாள் வேலைத்திட்டத்தை 150 நாட்களாக உயர்த்துவதாகச் சொல்லி உயர்த்தவில்லை. அதிமுக ஆட்சியில் 150 நாளாக உயர்த்தப்படும்'' என்று தெரிவித்தார்.

