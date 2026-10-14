பொதுக்குழுவை உடனே கூட்டுங்க - அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் வலியுறுத்தல்
இடைத்தேர்தலில் எந்தக் கட்சியும் வாக்காளர்களுக்குப் பணம் கொடுக்கவில்லை; இதுவொரு நல்ல மாற்றம் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 14, 2026 at 10:24 PM IST
சென்னை: அதிமுகவை ஒருங்கிணைப்பதுடன் பொதுக்குழுவையும் கூட்ட வேண்டும் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.
மதுராந்தகம் (தனி), தாராபுரம் (தனி) ஆகிய இரண்டு சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் நடந்து முடிந்த இடைத்தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் நிறுத்தப்பட்ட வேட்பாளர்களும், 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற பின்னர் பதவியை ராஜினாமா செய்த எம்எல்ஏக்களுமான சத்தியபாமா, மரகதம் குமரவேல் ஆகியோர் மீண்டும் வெற்றி பெற்றனர்.
அதிமுக சார்பில் நிறுத்தப்பட்ட இரு வேட்பாளர்களும் மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டனர். இதனால் அதிமுக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் கடும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர். ஏற்கனவே, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான மீது கடும் அதிருப்தியில் இருக்கும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களும், மூத்த நிர்வாகிகளுமான எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.வி.சண்முகம், தங்கமணி, நத்தம் விஸ்வநாதன் உள்ளிட்டோர் மீண்டும் கட்சித் தலைமைக்கு எதிராக போர்க்கொடித் தூக்கியுள்ளனர்.
இந்த நிலையில், சென்னையில் உள்ள தனது இல்லத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம், "அதிமுகவில் தான் அதிருப்தியில் இருப்பது அனைவருக்கும் தெரிந்த விஷயம்தான்; எந்தப் புதிய செய்தியும் இல்லை. இடைத்தேர்தலில் அதிமுக மோசமான தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளது. இந்தத் தோல்விக்கான காரணங்கள் குறித்து கலந்தாலோசித்து, அவற்றைச் சரிசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
அதிமுக பொதுக்குழுவைக் கூட்ட வேண்டும்; கட்சித் தொண்டர்களுக்கு நம்பிக்கை அளிக்க வேண்டும்; தொண்டர்களுக்கு நம்பிக்கை அளித்தால் கட்சியை மீட்டெடுக்க முடியும். அதிமுகவில் தற்போது தான் எந்தப் பொறுப்பிலும் இல்லை; கட்சிப் பொறுப்புகளில் இருப்பவர்கள் அதிமுகவை ஒருங்கிணைப்பது தொடர்பாக முடிவெடுத்தால், அதற்கு ஒத்துழைக்கத் தயாராக இருக்கிறேன். அதிமுகவுக்குப் புத்துயிர் அளித்து, கட்சியை வலுப்படுத்த வேண்டும்.
இடைத்தேர்தலில் எந்தக் கட்சியும் வாக்காளர்களுக்குப் பணம் கொடுக்கவில்லை; இதுவொரு நல்ல மாற்றம்; இதனை தான் வரவேற்கிறேன். அதேநேரத்தில், அதிமுக தேர்தலில் தோல்வியடைந்தது மன வருத்தம் அளிக்கின்றது. அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்துக் கட்சியை வழிநடத்தினால் அதிமுக மீண்டு வரும்; அதிமுக மீண்டும் வலுப்பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்களிடம் இன்னும் இருக்கிறது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
நடந்து முடிந்த இடைத்தேர்தலில் அதிமுக தலைமை மீது அதிருப்தியில் இருக்கும் முன்னாள் அமைச்சர்களான சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி, தங்கமணி உள்ளிட்டோர் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.