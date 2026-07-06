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அதிமுகவில் டிடிவி தினகரன்; தஞ்சை மாவட்ட நிர்வாகிகளின் கோரிக்கைக்கு இபிஎஸ் பதில்

திமுக, தவெக ஆகிய கட்சிகளை எதிர்த்து அரசியலில் வெற்றி பெற அதிமுக-அமமுக இணைப்பு அவசியம் என்று தஞ்சை மாவட்ட நிர்வாகிகள் வலியுறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

ஆலோசனை கூட்டத்தில் இபிஎஸ்
ஆலோசனை கூட்டத்தில் இபிஎஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 6, 2026 at 5:46 PM IST

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சென்னை: டிடிவி தினகரனை மீண்டும் கட்சியில் இணைத்து கொள்ள வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிசாமியுடனான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தஞ்சை மாவட்ட அதிமுக நிர்வாகிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

நடந்து முடிந்த சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தல் முடிவுகள் குறித்தும், கட்சியின் ஆக்கப்பூர்வமான வளர்ச்சிப் பணிகள் குறித்தும், தஞ்சாவூர் மாநகரம், தஞ்சாவூர் கிழக்கு, தஞ்சாவூர் மத்தி, தஞ்சாவூர தெற்கு மாவட்ட நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது.

சென்னை ராயப்பேட்டை அவ்வை சண்முகம் சாலையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில்
அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்தில், சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் தோல்வி, அதிமுக மறுசீரமைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

ஆலோசனை கூட்டத்தில் நிர்வாகிகள்
ஆலோசனை கூட்டத்தில் நிர்வாகிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தஞ்சாவூர் மாவட்ட நிர்வாகிகளிடம் பேசிய அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, "அதிமுக எத்தனையோ வெற்றி தோல்விகளை கண்ட இயக்கம். தேர்தலில் தோல்விக்கான காரணம் என்ன என்பதை நாம் ஆராயத் தேவையில்லை. ஏனென்றால் வெளிப்படையாகவே தெரிகிறது. கவர்ச்சிகரமான ஒரு மாயையில் மக்கள் சிக்கிக்கொண்டனர். அந்தக் கவர்ச்சியை நம்பி மக்கள் வாக்களித்து ஏமாந்துவிட்டனர். தற்போது இந்த ஒரு மாதத்திலேயே அதை அவர்கள் உணர்ந்துவிட்டார்கள். தேர்தலில் வெற்றி, தோல்வி என்பது அரசியலில் சகஜம். பீனிக்ஸ் பறவை போல அதிமுக மீண்டும் வெகுண்டெழுந்து ஆட்சி கட்டிலில் அமரும்.

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அதிமுகவில் இருந்து பலரும் மாற்று கட்சிக்கு சென்றுள்ளனர். அவர்கள் அனைவரும் கட்சிக்கு உண்மையான விசுவாசிகள் அல்ல. பதவி சுகத்திற்காகவும் பணத்தைக் காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காகவும் மாற்று கட்சிக்கு சென்றுள்ளனர். அதிமுகவை நிர்மூலமாக்க சிலர் முயற்சிக்கின்றனர். அது எப்போதும் நடக்காது. இளைஞர் அணி பாசறை, இளம் பெண்கள் பாசறை அணிக்கு மீண்டும் புத்துணர்வு அளித்து செயல்படுத்த வேண்டும்" என பேசியுள்ளார்.

ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய பெரும்பாலான நிர்வாகிகள் அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரனை அதிமுகவில் இணைப்பது தொடர்பாக ஆலோசிக்க வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர். அதற்கு பதிலளித்த இபிஎஸ், "டிடிவி தினகரன் வேறொரு கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக இருக்கிறார்" என தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், திமுக, தவெக ஆகிய கட்சிகளை எதிர்த்து அரசியலில் வெற்றி பெற அதிமுக-அமமுக இணைப்பு அவசியம் என தஞ்சை மாவட்ட அதிமுக நிர்வாகிகள் இந்தக் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

TAGGED:

டிடிவி தினகரன்
AIADMK
இபிஎஸ்
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