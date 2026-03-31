அதிமுக ஆட்சியில் அனைத்தும் மாறும்; தருமபுரியில் சௌமியா அன்புமணி உறுதி

சௌமியா அன்புமணியுடன் அதிமுக நிர்வாகிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 31, 2026 at 5:03 PM IST

தருமபுரி: திமுகவால் கிடப்பில் போடப்பட்ட திட்டங்கள் அதிமுக ஆட்சியில் நிறைவேற்றப்படும் என தர்மபுரி பாமக வேட்பாளர் சௌமியா அன்புமணி உறுதியளித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, தர்மபுரி சட்டமன்ற தொகுதிக்கான பாமக வேட்பாளர் சௌமியா அன்புமணி இன்று தான் போட்டியிடும் தொகுதிக்கு வருகை தந்தார். அவருக்கு கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் கூட்டணி கட்சியினர் உற்சாகமான வரவேற்பு அளித்தனர். இதைத்தொடர்ந்து தர்மபுரியில் உள்ள அதிமுக அலுவலகத்தில் பாலக்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி வேட்பாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான கே.பி.அன்பழகன் தலைமையில் முக்கிய ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது.

இதில் பாமக, அதிமுக உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகளைச் சேர்ந்த 5 சட்டமன்ற தொகுதிகளின் வேட்பாளர்கள் முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர். கூட்டத்தில் சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு மேற்கொள்ள வேண்டிய பிரச்சார திட்டங்கள், வாக்காளர் தொடர்பு முறைகள், பூத் வாரியாக அமைப்பு வலுப்படுத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது.

இந்த கூட்டத்தில் பேசிய சௌமியா அன்புமணி "தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள் அதிகரித்து உள்ளது. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தமினகத்தில் மட்டும் மூன்று மடங்கு குற்றங்கள் பெருகி உள்ளது. தருமபுரி மாவட்டத்தில் நீர்ப்பாசன திட்டங்கள், இளைஞர்களின் வேலை வாய்ப்பிற்க்காக தொடங்கப்பட்ட சிப்காட் தொழிற்சாலை உள்ளிட்ட முக்கிய திட்டங்களை திமுக அரசு கிடப்பில் போட்டுள்ளது.

தர்மபுரியில் சௌமியா அன்புமணிக்கு தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

மீண்டும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெற்று எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான ஆட்சி அமைப்போம். அப்போது தருமபுரி மாவட்டத்தின் அணைத்து திட்டங்களும் நிறைவேற்றப்படும்" என தெரிவித்தார்.

அதிமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள பாமகவுக்கு 18 இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அக்கட்சி சார்பில் கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு வேட்பாளர் பட்டியல் அறிவிக்கப்பட்டது. அதில், எதிர்பார்த்தை போல் அக்கட்சி தலைவர் அன்புமணியின் மனைவியும், பசுமை தாயகம் அமைப்பின் தலைவருமான சௌமியா அன்புமணி தர்மபுரி தொகுதியில் பாமக வேட்பாளராக களமிறக்கப்பட்டுள்ளார்.

திமுக கூட்டணியில் இந்த தொகுதி தேமுகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தேர்தல் முடிவு பெரிய அளவில் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மக்களவைத் தேர்தலில், பாஜக கூட்டணி சார்பில் தர்மபுரி தொகுதியில் களமிறங்கிய அன்புமணி ராமதாஸ் சுமார் 70 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். அதைத்தொடர்ந்து 2016ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் பென்னாகரம் தொகுதியில் களமிறங்கிய அன்புமணி ராமதாஸ், திமுக வேட்பாளரிடம் தோல்வி அடைந்தார்.

