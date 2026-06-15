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தவெகவில் இணைந்த சில நாட்களிலேயே அதிரடி முடிவு: அரசியலில் இருந்தே விலகிய அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ

முன்னதாக கோவிந்தசாமி வெளியிட்டுள்ள ஒரு வீடியோவில், "என் உடம்பில் ஓடுவது அதிமுக ரத்தம். நான் எந்த கட்சிக்கும் செல்லமாட்டேன்" எனத் தெரிவித்திருந்தார்.

தவெகவில் கடந்த வாரம் இணைந்த கோவிந்தசாமி
தவெகவில் கடந்த வாரம் இணைந்த கோவிந்தசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 15, 2026 at 4:19 PM IST

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தருமபுரி: தவெகவில் இணைந்த ஒரு வாரத்திற்குள்ளாகவே அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ கோவிந்தசாமி, அரசியலில் இருந்தே விலகும் முடிவை அறிவித்திருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில், யாருமே எதிர்பார்த்திராத வகையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்றது. தொடர்ந்து காங்கிரஸ், விசிக, இடதுசாரிகளின் ஆதரவோடு விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்றார்.

ஆளுங்கட்சியாக மாறியது முதலாக, பல்வேறு கட்சிகளை சேர்ந்த முக்கிய நிர்வாகிகள் தவெகவுக்கு படையெடுத்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, அதிமுகவை சேர்ந்த ஏராளமான நிர்வாகிகளும், உறுப்பினர்களும் தவெகவில் இணைந்து வருகின்றனர்.

முதலமைச்சர் விஜய் அதிமுகவை உடைக்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருப்பதாக விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.

இந்த சூழலில், கடந்த வாரம் (ஜூன் 6) தருமபுரி மாவட்டம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதி முன்னாள் எம்எல்ஏவான கோவிந்தசாமி, தவெகவில் இணைந்தார். தவெக பொதுச்செயலாளரும், அமைச்சருமான புஸ்ஸி ஆனந்த் முன்னிலையில் அவர் தன்னை கழகத்தில் இணைத்துக் கொண்டார்.

தவெகவில் இணைந்தது முதலாகவே, கோவிந்தசாமியின் முந்தைய வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் தீயாக பரவி வந்தன.

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ஒரு வீடியோவில், "என் உடம்பில் ஓடுவது அதிமுக ரத்தம். நான் எந்த கட்சிக்கும் போகமாட்டேன்" என கோவிந்தசாமி தெரிவித்திருந்தார்.

அதிமுகவில் சமீபத்தில் உட்கட்சி பூசல் நடந்த சமயத்தில் இவ்வாறு பேசி வீடியோ வெளியிட்டிருந்தார் கோவிந்தசாமி.

ஆனால், அடுத்த சில வாரங்களிலேயே தவெகவில் கோவிந்தசாமி இணைந்தது பெரும் விமர்சனத்தை ஏற்படுத்தியது. அவருடைய இந்த முடிவுக்கு பல தரப்பில் இருந்து எதிர்ப்புகள் கிளம்பின.

இந்த சூழலில், தவெகவில் இணைந்த 8 நாட்களில் அரசியலில் இருந்தே விலகுவதாக கோவிந்தசாமி தற்போது அறிவித்துள்ளார். அவரது இந்த முடிவு பலரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது.

இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "நான் கடந்த வாரம் சூழ்நிலை காரணமாக வேறு இயக்கத்திற்கு சென்றேன். தற்போது உள்ள சூழ்நிலையில் எனது மனமும், உடலும் ஒத்துழைக்காத காரணத்தால் இன்று முதல் அரசியலில் இருந்து விலகிக் கொள்கிறேன்.

நான் எந்த இயக்கத்திலும் இல்லை. எனவே இதுநாள் வரை எனக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கிய அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பொது சேவையில் மக்களோடு தொடர்ந்து இருப்பேன்" என கோவிந்தசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

கோவிந்தசாமி அரசியல்

கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் முதன்முறையாக பாப்பிரெட்டி தொகுதியில் இருந்து இவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆனார்.

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அவருக்கு அதிமுக சார்பில் போட்டியிட வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டது.

இருப்பினும் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்ட மரகதம் வெற்றிவேலுக்காக கோவிந்தசாமி தீவிர களப்பணியில் ஈடுபட்டார்.

TAGGED:

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பாப்பிரெட்டி
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