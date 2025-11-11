முதலில் அவர்கள் மன்னிப்பு கேட்கட்டும் பிறகு பார்க்கலாம் -.ஓ.எஸ்.மணியன் திட்டவட்டம்
அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்தவர்கள் மன்னிப்பு கேட்டால் அவர்களை மீண்டும் கட்சியில் இணைப்பது குறித்து யோசிக்கப்படும் என்று முன்னாள் அமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியன் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 11, 2025 at 11:02 PM IST
மயிலாடுதுறை: அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்தவர்கள் மன்னிப்பு கேட்டால் மீண்டும் கட்சியில் இணைக்க பொதுச் செயலாளரான எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் பேசுவோம் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியன் கூறியுள்ளார்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் குத்தாலம் ஒன்றியம் வழுவூரில் அதிமுக முன்னாள் மாவட்ட செயலாளர் வி.ஜி.கே.செந்தில்நாதன் தந்தையும் அதிமுக பிரமுகருமான வி.ஜி.கலியமூர்த்தியின் நினைவிடத்தில் 35 ஆண்டு குருபூஜை மற்றும் மாபெரும் அன்னதான விழாவில் நடைபெற்றது.
இதில் முன்னாள் அமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியன் பங்கேற்று வி.ஜி.கலியமூர்த்தியின் உருவ சிலைக்கு மலர் தூவி மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தார். தொடர்ந்து முருகன் கோவிலில் வழிபட்டபின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியன் கூறும்போது, "வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் என்பது ஒன்றும் புதிது அல்ல. புதிதாக ஏதோ ஒன்றை தேர்தல் ஆணையம் திணிப்பதாக கருத வேண்டாம். ஏற்கெனவே இது நடைபெற்றுள்ளது. தற்போது மீண்டும் நடைபெறுகிறது. எதிர்க்கட்சிகள் கூறுவது போல இது எந்தவித ஆபத்தையோ, பாதிப்பையோ ஏற்படுத்தக் கூடியது அல்ல. இது நல்ல முறை வரவேற்கத்தக்கது, ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது. இதற்கான கால அவகாசம் குறைவாக உள்ளது என தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறுவது ஏற்கத்தக்கது அல்ல" என்றார்.
'வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்துக்கான படிவத்தை பூர்த்தி செய்வதில் கிராமப் பகுதி மக்களுக்கு கடினமாக இருக்கும்' என அமமுக பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன் கூறியுள்ளது குறித்து கேட்டதற்கு, "இதிலிருந்தே அவர் எதை நோக்கி பயணிக்கிறார் என்பதை எல்லோரும் புரிந்துகொள்ள முடியும். விண்ணப்பம் மிகமிக எளிமையான வகையில் உள்ளது. சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்கு ஏதுவாக அதில் வாக்குச்சாவடி அலுவலரின் எண்ணும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பம் கடினமாக உள்ளது என்று சொல்வது விநோதமாக உள்ளது" என்றார்.
"அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்கள் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை முன்னிட்டு ஒன்றிணைய வாய்ப்புள்ளதா?" என்று கேட்டதற்கு, "முதலில் அவர்கள் மன்னிப்பு கேட்டு வரட்டும். பொதுச் செயலாளரிடம் நாங்களும் பேசுகிறோம்" என்று ஓ.எஸ். மணியன் பதிலளித்தார்.
அப்போது அதிமுக மயிலாடுதுறை மாவட்டச் செயலாளரும் முன்னாள் எம்எல்ஏவுமான எஸ்.பவுன்ராஜ் மற்றும் அதிமுக நிர்வாகிகள் உடன் இருந்தனர்.