கரூரில் மனித பட்டிகள்: தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரியிடம் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் புகார்

கரூர் முழுவதும் அமைக்கப்பட்டுள்ள மனித பட்டிகளில் 500 பேரை அடைத்து வைத்து பணம், சாப்பாடு, மது போன்றவற்றை கொடுத்து வாக்குகள் வாங்குவதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார்.

தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரியிடம் புகார் மனு அளித்த எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்
தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரியிடம் புகார் மனு அளித்த எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 25, 2026 at 4:20 PM IST

சென்னை: கரூர் முழுவதும் மனித பட்டிகள் அமைக்கப்பட்டு, மக்களை மிரட்டும் செயலில் திமுகவினர் ஈடுபட்டு வருவதாக, தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரியிடம் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் புகார் அளித்துள்ளார்.

கரூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் வாக்காளர்களை அடைத்து வைத்து, இலவசங்களை கொடுத்து ஓட்டு வாங்கும் நோக்கில், சுமார் 100-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் திமுகவினர் மனிதப் பட்டிகள் அமைத்துள்ளதாகக் குற்றஞ்சாட்டிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், அதனை புகைப்பட ஆதாரங்களுடன் மாவட்ட ஆட்சியர் ரவிக்குமாரை சந்தித்து புகாராக அளித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், இதுதொடர்பாக சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக்கை நேரில் சந்தித்த அதிமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் இன்பதுரை, முன்னாள் அமைச்சரும், கரூர் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளருமான எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் புகார் மனு அளித்தனர்.

அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இன்பதுரை, “உலகளவில் இந்திய ஜனநாயகத்தை பற்றி புகழ்கின்றனர். ஆனால், அதற்கு மாறாக மனித குலம் பின்னோக்கி செல்லும் வகையில், மனித பட்டிகள் கரூரில் அமைக்கப்படுகிறது. கடந்த தேர்தலிலும் இதே போன்றுதான் பட்டிகள் அமைக்கப்பட்டன. அதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படாததால், தற்போதும் 120 மனிதப் பட்டிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 50 ஆயிரம் சேர்கள் வாங்கப்பட்டுள்ளன.

மக்களை அவமானப்படுத்தி மிரட்டும் செயலில் திமுகவினர் ஈடுபடுகின்றனர். ஆனால், கரூரில் உள்ள அதிகாரிகள் எல்லாம் தெரிந்தும், நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. எனவே, இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் அளித்துள்ளோம். இந்த பட்டிகளை மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிதான் பார்க்க வேண்டும். ஆனால், அவர்களும் நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை.

தொடர்ந்து புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்பதால் தான், தமிழக தலைமைத் தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார் அளித்துள்ளோம். நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கின்றோம். இல்லையெனில், அடுத்த கட்ட நகர்வை விரைவில் எடுப்போம்” என எச்சரிக்கை விடுத்தார்.

இதையும் படிங்க: அதிமுக கூட்டணியில் யாருக்கு எந்த தொகுதி? பட்டியலை வெளியிட்டார் இபிஎஸ்...

தொடர்ந்து பேசிய எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், "மனித பட்டிகள் தொடர்பாக பல இடங்களில் புகார் அளித்துள்ளோம். பெரிய பெரிய பட்டிகள் போடப்பட்டு, கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. புகார் அளித்தவுடன் பேனர்கள் மட்டும் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த பட்டிகளில் 500 பேரை அடைத்து வைத்து பணம், சாப்பாடு, மது என கொடுத்து வாக்குகள் வாங்குகின்றனர். அதற்கு இவர்தான் வெற்றியாளர் என கூறிவிட்டு போய்விடலாம். இதுதொடர்பாக புகார் அளித்துள்ளோம்.

தேர்தல் வந்தால் மட்டும் பட்டிகள் வந்துவிடுகின்றன. கேட்டால் ஹோட்டல் என்கிறார்கள். இன்றளவும் அதிகாரிகள் திமுக ஆதரவாளர்களாகவே செயல்படுகின்றனர். அதிகாரிகளை மாற்ற கோரிக்கை வைத்தும், இன்னும் மாற்றவில்லை. இப்படியே போனால், கரூரில் ஒருதலைப்பட்சமாக தான் தேர்தல் நடக்கும்” எனத் தெரிவித்தார்.

