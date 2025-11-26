தவெக தலைவர் விஜயை சந்தித்த செங்கோட்டையன்; மூன்று மணி நேரம் பேசியது என்ன?
செங்கோட்டையன் தமது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்த கையோடு. தவெக தலைவர் விஜயை சந்தித்து பேசியுள்ளார்.
Published : November 26, 2025 at 6:42 PM IST
சென்னை: தவெக தலைவர் விஜயை அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் இன்று சந்திப்பு சந்தித்து பேசியுள்ளது தமிழக அரசியலில் பேசுபொருளாகி உள்ளது.
அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும், முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கும் இடையே கடந்த சில மாதங்களாக கருத்து வேறுபாடு நிலவி வந்தது. இந்நிலையில் கடந்த அக்டோபர் மாதம் 30 ம் தேதி அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன் ஆகியோருடன் இணைந்து செங்கோட்டையன் பசும்பொன்னில் நடைபெற்ற தேவர் குருபூஜையில் கலந்துகொண்டு மரியாதை செலுத்தினார்.
இந்நிகழ்வை தொடர்ந்து, அதிமுக அடிப்படை உறுப்பினர் உள்பட அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் செங்கோட்டையனை நீக்கப்படுவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார். இதுதொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்போவதாக செங்கோட்டையன் அறிவித்திருந்த நிலையில், விஜயின் தவெகவில் அவர் இணைய உள்ளதாக கடந்த சில தினங்களாக சமூக வலைதளங்களில் தகவல் பரவியது.
இந்த நிலையில், சென்னை செல்வதற்காக செங்கோட்டையன் நேற்று கோவை விமான நிலையத்திற்கு வந்தார். அப்போது அவரிடம், ''தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைய போகிறீர்களா?'' என்று செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
இந்த கேள்விக்கு நேரடியாக மறுப்பு தெரிவிக்காத செங்கோட்டையன், ''50 ஆண்டு கால அரசியல் வரலாற்றில் ஏற்றத்தாழ்வுகளை சந்தித்து, இயக்கத்திற்காக உழைத்த எனக்கு தரப்பட்ட பரிசு உறுப்பினராக கூட இருக்கக்கூடாது என்ற முறையில் நீக்கப்பட்டு இருக்கிறேன். இந்த மனது வேதனை அடைந்துள்ளது என்பது உங்களை போன்றோருக்கு நன்றாக தெரியும். இதற்கு மேல் எந்த கருத்தையும் சொல்வதற்கு இல்லை'' என செங்கோட்டையன் கூறியிருந்தார்.
இந்நிலையில் இன்று (நவம்பர் 26) காலை தலைமைச் செயலகம் வந்த செங்கோட்டையன், தமிழக சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் அப்பாவுவை சந்தித்து, தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக கடிதம் வழங்கினார்.
ராஜிநாமா செய்த செங்கோட்டையனிடம் சபாநாயகர் அப்பாவு மற்றும் அமைச்சர் சேகர்பாபு ஆகியோர் நீண்ட நேரம் பேசியதாகவும், திமுகவிற்கு சொல்லி அழைப்பு விடுத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
சபாநாயகரை சந்தித்துவிட்டு வெளியே வந்த செங்கோட்டையனிடம், ''எந்தக் கட்சியில் இணையப் போகிறிர்கள்? என்ற செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு அவர் பதில் அளிக்காமல் சென்றார். இதனால் செங்கோட்டையன் திமுகவில் இணைய போகிறாரா? தவெகவில் இணைய போகிறாரா? என்பது கேள்விக்குறியாகவே இருந்தது.
இந்த நிலையில், இன்று மாலை சென்னை பட்டினம்பாக்கத்தில் உள்ள தவெக தலைவர் விஜயின் இல்லத்திற்கு செங்கோட்டையன் வருகை புரிந்தார். அங்கு அவர் விஜயுடன் நீண்ட நேரம் உரையாடினார். இந்த சந்திப்பின்போது செங்கோட்டையனுக்கு தவெகவில் அமைப்பு பொதுச் செயலாளர் பொறுப்பு வழங்கப்படும் என்று அக்கட்சி தரப்பில் உறுதியளித்ததாக கூறப்படுகிறது.
அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த சந்திப்பின்போது புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜூனா, நிர்மல் குமார் உள்ளிட்ட தவெகவின் முக்கிய நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர். விஜயை சந்திக்க செங்கோட்டையன் தனது காரில் வராமல் ஆதவ் அர்ஜூனா காரில் பயணித்தார். 3 மணி நேரத்துக்கு மேலான நடைபெற்ற விஜய் - செங்கோட்டையன் சந்திப்பிற்கு பிறகு தவெக நிர்வாகிகள் ஒன்றன் பின்னர் ஒன்றாக வெளியே வந்தனர். ஆனால் செங்கோட்டையன் யார் கண்ணிலும் சிக்காமல் சென்றார்.