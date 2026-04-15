EXCLUSIVE: உதயநிதியின் தாத்தாவே வந்தாலும் அதிமுகவின் கோட்டையை தகர்க்க முடியாது - முன்னாள் அமைச்சர் இசக்கி சுப்பையா பேட்டி

போன முறை அவர் செங்கலை வைத்து பிரச்சாரம் செய்தாரே... ஏதாவது நடந்ததா? செங்கல் செங்கலாக தான் இருக்கிறது. அதேபோல இந்த முறை ஃபோட்டோவும் ஃபோட்டோவாகத்தான் இருக்கும் என உதயநிதியை இசக்கி சுப்பையா சாடியுள்ளார்.

முன்னாள அமைச்சர் இசக்கி சுப்பையா பிரத்யேக பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 15, 2026 at 8:07 PM IST

BY இரா.மணிகண்டன்

திருநெல்வேலி: உதயநிதியின் தாத்தாவே வந்தாலும் அம்பாசமுத்திரத்தில் அதிமுகவின் கோட்டையை தகர்க்க முடியாது என அக்கட்சியின் முன்னாள் அமைச்சர் இசக்கி சுப்பையா ஈடிவி பாரத்திற்கு அளித்த பிரத்யேக நேர்காணலில் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தேர்தலையொட்டி, மாநிலம் முழுவதும் வேட்பாளர்கள் அனல் பறக்கும் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பிரச்சாரத்திற்கான கால அவகாசம் இன்னும் சில நாட்களில் முடிவடைய உள்ளது.

இச்சூழலில், திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் முன்னாள் அமைச்சருமான இசக்கி சுப்பையா தேர்தல் களத்தில் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்தபோது, ஈடிவி பாரத் சார்பில் சந்தித்து பேசினோம்.

மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் அமைச்சரவையில் அங்கம் வகித்த இவர், தற்போது அதிமுக புறநகர் மாவட்ட செயலாளராக பொறுப்பு வகித்து வருகிறார். தற்போது அம்பாசமுத்திரத்தில் களம் காணும் அவரிடம் தொகுதி மக்களின் மனநிலை குறித்தும், தேர்தல் பிரச்சார பணிகள் குறித்தும் சில கேள்விகளை முன்வைத்தோம். அவற்றின் விவரம்:

அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் ஏற்கனவே 2 முறை தொடர்ச்சியாக வெற்றிபெற்றுள்ளீர்கள். தற்போது களம் எப்படி இருக்கிறது?

மக்கள் நல்லவர்களுக்கு ஓட்டு போட வேண்டும் என்பதில் தெளிவாக இருக்கிறார்கள். மேலும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்பதில் அவர்கள் உறுதியாக இருக்கிறார்கள்.

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக அம்பாசமுத்திரம் தொகுதிக்கு நீங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை என்றும் கோயில்களுக்கு அன்னதானம் மட்டுமே வழங்கி வருவதாகவும் எதிர்க்கட்சியினர் குற்றம்சாட்டுகிறார்கள். இதை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்?

இதை சவலாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன். அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி புதிதாக ஆரம்பித்த நாளிலிருந்து இன்றுவரை எந்த அரசியல் கட்சிகளும் எந்த ஆட்சியும் செய்யாத அளவுக்கு, 2012 முதல் 2021 வரை 10 ஆண்டுகள் ஜெயலலிதாவின் ஆட்சியில் 1500 கோடி ரூபாயில் பல திட்டங்களை சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கும்போது நிறைவேற்றியுள்ளேன். அதை புத்தகமாகவே போட்டு வைத்துள்ளேன். அவர்கள் இது தவறு என்று சொல்லட்டும்; என்ன சொன்னாலும் கேட்கிறேன். அவர்களுக்கு என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று தெரியாமல் அன்னதானத்தை குறை கூறுகிறார்கள். நான் நல்லதை மட்டும் தான் செய்வேன்.

அம்பாசமுத்திரத்தில் பரப்புரை செய்த துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், கடந்த முறை இந்த தொகுதியை கோட்டை விட்டுவிட்டோம். இந்த முறை விடக்கூடாது என சொல்லியிருக்கிறாரே. அதை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்?

அம்பாசமுத்திரம் என்பது அதிமுகவின் கோட்டை. அவர் இல்லை. அவருடைய தாத்தாவே வந்தாலும் முடியாது. அவர் தாத்தா (கருணாநிதி) இருக்கும்போதே முடியவில்லை. எனவே கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

கடந்த தேர்தலில் ஒரு செங்கலை வைத்து உதயநிதி ஸ்டாலின் பிரசாரம் செய்தார். இந்த முறை உங்கள் கட்சி பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் புகைப்படத்தை வைத்து பிரசாரம் செய்கிறார். இதை தனிநபர் தாக்குதலாக உங்கள் தொண்டர்கள் பார்க்கிறார்கள். இதில் உங்கள் கருத்து என்ன?

போன முறை அவர் செங்கலை வைத்து பிரச்சாரம் செய்தாரே... ஏதாவது நடந்ததா? செங்கல் செங்கலாக தான் இருக்கிறது. அதேபோல இந்த ஃபோட்டோவும் ஃபோட்டோவாகத்தான் இருக்கும். இந்த முறை உறுதியாக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தான் வெற்றி பெறும். எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான ஆட்சி தான் நடக்கும்.

இந்த 5 ஆண்டுகளில் ஒரு எம்.எல்.ஏவாக தொகுதிக்கு தேவையான அனைத்தும் செய்துவிட்டதாக திருப்தி ஏற்பட்டுள்ளதா?

இந்த 5 ஆண்டுகளில் திருப்தி இல்லை. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் செய்த திருப்தி உள்ளது. உங்கள் தொகுதிக்கு என்ன வேண்டுமென முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கேட்டார். நானும் எனது தொகுதி மக்களுக்கு தேவையான 10 கோரிக்கைகளை எழுதி கொடுத்தேன். அது இப்போது வரைக்கும் பேப்பராகவே இருக்கிறது. அந்த கோரிகைகளுக்கே இன்னும் விடை கிடைக்காமல் இருக்கிறோம். இந்த 5 ஆண்டுகள் ஒரு மோசமான ஆட்சி நடைபெற்றிருக்கிறது.

உங்கள் தொகுதியில் உற்பத்தியாகும் வற்றாத ஜீவநதியான தாமிரபரணியை பாதுகாக்க நீங்கள் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என கூறுகிறார்களே?

அகஸ்தியர் அருவிக்கு செல்லக்கூடாது என மக்களுக்கு தடை போட்டார்கள். நான் நீதிமன்றத்தில் போராடி எங்கள் ஊர் மக்களுக்கு அனுமதி வாக்கி கொடுத்தேன். சிவந்திபுரத்தில் பட்டா வாங்கி கொடுத்தேன். தாமிரபரணி நதியை சுத்தப்படுத்தி தண்டா நதியை போல சிறப்பாக மாற்றக்கோரி உயர் தீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடுத்துள்ளேன். கூடிய விரைவல் அதிலும் நல்ல முடிவு வரும். செய்ய முடியாததை சட்டப்போராட்டம் மூலம் செய்து கொடுத்திருக்கிறேன்.

