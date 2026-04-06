நல்ல நேரம் முடியறதுக்குள்ள மனுத்தாக்கல் செய்யணும்; போலீசுடன் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் வாக்குவாதம்
வேட்பு மனுத்தாக்கலின்போது காவல்துறையினருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட திண்டுக்கல் சீனிவாசனை திமுக வேட்பாளர் ஐ.பி.செந்தில்குமார் சமாதானம் செய்தார்.
Published : April 6, 2026 at 9:42 PM IST
திண்டுக்கல்: நல்ல நேரம் முடிவதற்குள் தான் வேட்பு மனுவைத் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் எனக்கூறி காவல்துறையினரிடம் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்.
வரும் ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஒரே கட்டமாக நடைபெறுகிறது. இதற்கான வேட்பு மனுத்தாக்கல் இன்று (ஏப்ரல் 06) மாலை 05.00 மணியுடன் நிறைவடைந்தது. வேட்பு மனுத்தாக்கல் செய்ய கடைசி நாள் என்பதால் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் பல்வேறு கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள் தங்களது வேட்பு மனுவைத் தாக்கல் செய்தனர். இதனால் வட்டாட்சியர் அலுவலகங்கள், மாநகராட்சி அலுவலகங்கள், மண்டல அலுவலகங்கள் இன்று பரபரப்பாகக் காணப்பட்டது.
அந்த வகையில், திண்டுக்கல் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள், தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நேரத்திற்கு முன்பாகவே காலை 11.00 மணிக்கே வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் வந்திருந்தனர். இதனால் வரிசையில் மாற்றம் ஏற்பட்டது. திமுக தரப்பில் அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமியின் மகனும் வேட்பாளருமான ஐ.பி.செந்தில்குமார், நண்பகல் 12.00 மணிக்கு வேட்பு மனுவைத் தாக்கல் செய்யவிருந்த நிலையில் காலை 11.30 மணிக்கே அலுவலகத்திற்கு வந்துள்ளார். அதேபோல், அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான திண்டுக்கல் சீனிவாசனும் வேட்பு மனுவைத் தாக்கல் செய்வதற்காக அலுவலகத்திற்கு வந்திருந்தார்.
அரசியல் கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள் ஒரே நேரத்தில் அலுவலக வாசலில் திரண்டதால் பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த காவலர்கள், அவர்களை அறைக்கு வெளியே தடுத்து நிறுத்தினர். அப்போது "நல்ல நேரம் முடிவதற்குள் தான் வேட்பு மனுவைத் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்" எனக்கூறி, திண்டுக்கல் சீனிவாசன் காவல்துறையினரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். திமுக வேட்பாளர் ஐ.பி.செந்தில்குமார், திண்டுக்கல் சீனிவாசனை சமாதானம் செய்ய முயன்றார்.
இந்த நிலையில், முதலில் வந்தவர் என்ற அடிப்படையில் ஐ.பி.செந்தில்குமார், அதிகாரியின் அறைக்குள் செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டார். இதனால் அதிருப்தியடைந்த திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தனது நல்லநேரம் கடந்துவிடக் கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருந்து மீண்டும் காவல்துறையினருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். பின்னர், பிரதான நுழைவுவாயிலில் செல்வதைத் தவிர்த்த திண்டுக்கல் சீனிவாசன், மாற்று நுழைவுவாயிலுக்குள் சென்று தனது வேட்பு மனுவை முதலில் பெற வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். இதனால் வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.