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சி.வி.சண்முகத்தின் சகோதரர் குறுநில மன்னரைப் போல் செயல்படுகிறார்- முன்னாள் அமைச்சர் அக்ரி.கிருஷ்ணமூர்த்தி குற்றச்சாட்டு

அதிமுகவைத் அவதூறாக விமர்சித்தால் அதற்கான அரசியல் விளைவுகளைச் சந்தித்த நேரிடும் என்று சி.வி.சண்முகத்தை முன்னாள் அமைச்சர் அக்ரி.கிருஷ்ணமூர்த்தி எச்சரித்துள்ளார்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் அக்ரி.கிருஷ்ணமூர்த்தி பேட்டி
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் அக்ரி.கிருஷ்ணமூர்த்தி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 15, 2026 at 9:14 PM IST

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திருவண்ணாமலை: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் சி.வி.சண்முகத்தின் சகோதரர் குறுநில மன்னரைப் போல் செயல்படுகிறார் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் அக்ரி.கிருஷ்ணமூர்த்தி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

திருவண்ணாமலையில் இன்று (ஜூன் 15) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், கலசப்பாக்கம் சட்டமன்றத் தொகுதியின் உறுப்பினருமான அக்ரி.கிருஷ்ணமூர்த்தி, "அதிமுக, திமுகவுடன் இணைந்து ஆட்சியமைக்க முயன்றதாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கூறி வருவது முற்றிலும் தவறான தகவல். உண்மையில் தவெக தான் அரசியல் குதிரைப் பேரத்தில் ஈடுபட்டு பல்வேறு கட்சிகளில் இருந்து நிர்வாகிகளையும், தொண்டர்களையும் இழுக்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது.

பாமக ஆதரவால் மட்டுமே அதிமுக வெற்றி பெற்றதாக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் கூறி வருவது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத கருத்து. கூட்டணிக் கட்சிகளின் நிர்வாகிகளுக்கு அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, எப்போதும் உரிய மரியாதை வழங்கியுள்ளார். நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் கூட்டணியின் பலத்தால் அதிமுக 47 இடங்களிலும், கூட்டணிக் கட்சிகள் 6 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்று மொத்தம் 53 இடங்களை கைப்பற்றியுள்ளது.

பாமக கூட்டணியில் இல்லாத காலக்கட்டங்களிலும் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக வெற்றிகளைப் பெற்றுள்ளது. எந்த தேர்தலிலும் எடப்பாடி பழனிசாமி தடுமாறி வெற்றி பெற்றதில்லை என்பதை சி.வி.சண்முகம் புரிந்துக் கொள்ள வேண்டும். விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் வட மாவட்டங்களின் ஆதரவால் வெற்றி பெற்றதாக கூறும் சி.வி.சண்முகம், அதே மாவட்டத்தில் ஏன் கட்சிக்கு பெரிய வெற்றியை பெற்றுத்தர முடியவில்லை என்பதையும் விளக்க வேண்டும்.

எடப்பாடி பழனிசாமி வழங்கிய வாய்ப்பின் மூலமே சி.வி.சண்முகத்திற்கு நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. சி.வி.சண்முகம் குடும்ப அரசியலை முன்னெடுத்து வருவதாகக் குற்றம்சாட்டினார். அதே நேரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி, தனது குடும்ப உறுப்பினர்களை அரசியல் நிகழ்ச்சிகளில் முன்னிறுத்தவில்லை. விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் சி.வி.சண்முகத்தின் சகோதரர் குறுநில மன்னரைப் போல் செயல்படுகிறார்.

நான்கு சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் சி.வி.சண்முகம் பரிந்துரைத்த வேட்பாளர்களையே கட்சித் தலைமை அறிவித்திருந்தது. அதிமுக பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் அனைவருக்கும் பேச வாய்ப்பு வழங்கும் நோக்கில் மாவட்ட வாரியாக ஆலோசனைக் கூட்டங்களை எடப்பாடி பழனிசாமி நடத்தி வருகிறார். கட்சியின் வளர்ச்சியையும், ஒற்றுமையையும் பாதிக்கும் வகையில் சி.வி.சண்முகம் தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வருகிறார்.

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விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் கூட்டணிக் கட்சிகளை மதிக்காமல் செயல்படுவதையும், அதிமுக மற்றும் தொண்டர்களை இழிவுப்படுத்தும் வகையில் பேசுவதையும் சி.வி.சண்முகம் உடனடியாக நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதிமுகவைத் தொடர்ந்து அவதூறாக விமர்சித்தால் அதற்கான அரசியல் விளைவுகளைச் சந்தித்த நேரிடும்" என்று சி.வி.சண்முகத்தை எச்சரித்துள்ளார்.

TAGGED:

அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி
AIADMK
FORMER MINISTERS
CV SHANMUGAM
ADMK CHIEF EDAPPADI PALANISWAMI

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