எடப்பாடியில் மீண்டும் களம் காணும் பழனிசாமி: அதிமுக முதற்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு
அதிமுகவின் முதற்கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியலில் 21 முன்னாள் அமைச்சர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
தேர்தல் பரப்புரையின்போது அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி (X/@EPSTamilNadu)
Published : March 25, 2026 at 10:07 AM IST
சென்னை: தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் முதல் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை அதிமுக தலைமை வெளியிட்டுள்ளது.
இந்த முதல் பட்டியலில், 23 வேட்பாளர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர். முக்கியமாக, 21 அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி மீண்டும் சேலம் எடப்பாடி தொகுதியில் போட்டியிடுவது உறுதியாகி இருக்கிறது.