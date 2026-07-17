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குதிரை பேரத்தில் தவெக அரசு; டிஜிபியிடம் அதிமுக நிர்வாகிகள் புகார்

தமிழகத்தில் குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அதிமுக நிர்வாகிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

டிஜிபியிடம் அதிமுக நிர்வாகிகள் புகார்
டிஜிபியிடம் அதிமுக நிர்வாகிகள் புகார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 17, 2026 at 3:50 PM IST

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சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகம் குதிரைப் பேரத்தில் ஈடுபடுவதாக தமிழக டிஜிபியிடம் அதிமுக சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக வெற்றிக் கழகம் குதிரைப் பேரத்தில் ஈடுபடுவதாக குற்றம்சாட்டி, தமிழக டிஜிபியிடம் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இன்பதுரை ஆகியோர் புகார் மனு அளித்தனர்.

குதிரை பேரத்தில் தவெக அரசு

இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, "குதிரைப் பேரம் குறித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மனு அளித்துள்ளோம். இந்த குதிரைப் பேரம் தொடர்பாக இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. அதனால் டிஜிபி அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளோம். ஒரு சிலர், எடப்பாடி பழனிசாமியின் அறிவுறுத்தலின்படி காவல்துறை அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர். தமிழகத்தில் நடைபெற்று வரும் குதிரைப் பேர நடவடிக்கைகளை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். இதில் யார் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மனுவில் வலியுறுத்தியுள்ளோம்.

திட்டமிட்டு எம்எல்ஏ பதவி ராஜினாமா

சபாநாயகரிடம் ராஜினாமா கடிதத்தை அளித்துவிட்டு, அன்றே தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைகிறார்கள். அந்த ராஜினாமா கடிதத்தை சபாநாயகர் உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்வது சட்டப்பேரவை மரபுக்கு எதிரானது. இதுகுறித்தும் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று காவல்துறை அலுவலகத்தில் மனு அளித்துள்ளேன். உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, அதற்கான நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையின் மூலமாக நடைபெற்று வரும் குதிரைப் பேரத்தை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். தமிழக வெற்றிக் கழகம் தவறான தகவல்களை பரப்பி வருகிறது. அதிமுகவில் இருந்து எந்தத் தொண்டரும் மாற்றுக் கட்சியில் இணையவில்லை. பேரம் பேசப்பட்ட ஆறு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மட்டுமே தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்துள்ளனர். ஆட்சியை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக குதிரைப் பேரம் இல்லை என்று தமிழக வெற்றி கழக நிர்வாகிகள் கூறி வருகின்றனர்.

அதிமுகவில் உட்கட்சி பூசல் இல்லை

அதிமுகவில் எந்த உட்கட்சி பூசலும் இல்லை. கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிதான். தொகுதி வாரியாக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் மாவட்டச் செயலாளர்களை அழைத்து தொடர்ந்து ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார். கட்டுப்பாடான இயக்கமாக அதிமுக செயல்பட்டு வருகிறது. இதில் எந்த உட்கட்சி பூசலும் இல்லை. அதிமுகவும் திமுகவும் இணைந்து செயல்படுவதாக கூறப்படுவது முற்றிலும் தவறானது. திமுகவுடன் அதிமுக எந்த பேச்சுவார்த்தையும் நடத்தவில்லை என்பதை ஆணித்தரமாக தெரிவிக்கிறேன்" என்றார்.

அடுத்தகட்டமாக நீதிமன்றம் செல்வோம்

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இன்பதுரை, "பழனி தண்டாயுதபாணி கோவிலில் நிலப்பிரச்சினை நடந்துள்ளது என்று அமைச்சரே தெரிவித்துள்ளார். குதிரைப் பேரம் எந்த வடிவில் நடைபெற்றிருந்தாலும் அதை விசாரிப்பது இந்த அரசின் கடமையாகும். குதிரைப் பேரத்தில் திமுகவோ, தமிழக வெற்றி கழகமோ அல்லது வேறு யார் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அது தவறுதான். காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் என்ற அடிப்படையில் டிஜிபியிடம் மனு அளித்துள்ளோம். இதிலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்றால் நீதிமன்றத்தை நாடுவோம்" எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

DGP
HORSE TRADING ISSUE
குதிரை பேரம்
அதிமுக நிர்வாகிகள் புகார்
ADMK EXECUTIVE

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