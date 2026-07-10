கட்சியில் உண்மையாக உழைப்பவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை: அதிமுக இளைஞர் அணி கூட்டத்தில் நிர்வாகிகள் குமுறல்
கட்சிக்காக உழைக்கும் நிர்வாகிகளுக்கு சரியான அங்கீகாரத்தை முழுமையாக தருவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என நிர்வாகிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
Published : July 10, 2026 at 3:53 PM IST
சென்னை: கட்சியில் உண்மையாக உழைப்பவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காததால், மாற்று கட்சிக்கு செல்வதாக அதிமுக இளைஞர் அணி கூட்டத்தில் நிர்வாகிகள் ஆதங்கம் தெரிவித்துள்ளனர்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக தோல்வியை சந்தித்த நிலையில், சட்டமன்ற தேர்தலில் பெற்ற தோல்விக்கான காரணம் குறித்தும் எதிர்காலத்தில் கட்சியை பலப்படுத்துவதற்கு மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் குறித்தும், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, தமிழ்நாடு முழுவதும் மாவட்டம் வாரியாக மாவட்ட நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை கூட்டத்தை நடத்தி வருகிறார்.
இந்த நிலையில், சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகமான எம்ஜிஆர் மாளிகையில் அதிமுக எம்.ஜி.ஆர் இளைஞர் அணி நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. எம்ஜிஆர் இளைஞர் அணி செயலாளரும், முன்னாள் எம்.பியுமான விஜயகுமார் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் கோகுல இந்திரா, வளர்மதி உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.
இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட நிர்வாகிகள் பல்வேறு கருத்துக்களையும் குற்றச்சாட்டுகளையும் முன்வைத்தனர். அதன்படி கட்சிக்காக உண்மையாக உழைப்பவர்களுக்கு பதவி மற்றும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படவில்லை என்றும், இளைஞர் அணி நிர்வாகிகளுக்கு நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் முக்கியத்துவம் அளிக்கவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும், பூத் கமிட்டியில் கூட இளைஞர் அணி நிர்வாகிகளுடைய பெயர் இடம் பெறவில்லை போன்ற பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்துள்ளனர். குறிப்பாக முக்கிய பொறுப்புகளில் இருப்பவர்கள் யாரையும் அரவணைத்து செல்லவில்லை, அதுவே நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக பெற்ற தோல்விக்கு முக்கிய காரணம் என அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர்.
கட்சிக்காக உழைக்கும் நிர்வாகிகளுக்கு சரியான அங்கீகாரத்தை முழுமையாக தருவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், உழைப்பவர்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் வழங்கியிருந்தால் தற்பொழுது அதிமுகவை விட்டு யாரும் வெளியே சென்றிருக்க மாட்டார்கள். அதிமுகவில் பதவியைப் பெற்று தற்போது வேறு கட்சிக்கு மாறியவர்கள் கட்சிக்கு இதுவரை விஸ்வாசம் இல்லாதவர்களாக இருந்துள்ளதாகவும் ஆதங்கம் தெரிவித்தனர்.
வரும் நாட்களில் கட்சிக்கு யார் விஸ்வாசமாக இருப்பார்கள் என்பதை சரியாக பார்த்து கணித்து, அவர்களுக்கே பதவியும், முக்கியத்துவத்தையும் தர வேண்டும் எனவும் அவர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.