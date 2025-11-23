எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கருங்காலி வேல், மாலை பரிசளித்த அதிமுக நிர்வாகி; மீண்டும் முதலமைச்சராக பிரார்த்தனை!
கருங்காலி வேல் மற்றும் மாலையை 48 நாட்கள் முருகன் கோவிலில் வைத்து எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் என பூஜை செய்யப்பட்டதாக அதிமுக நிர்வாகி சுகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 23, 2025 at 5:31 PM IST
சேலம்: ஆறரை அடி உயர கருங்காலி மரத்தாலான 'வேல்' மற்றும் நாணயங்கள் மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட மாலையை அதிமுக நிர்வாகி எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு வழங்கியது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது.
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் சுகுமார். அதிமுகவில் ஜெயலலிதா பேரவை மாவட்ட துணை செயலாளராக இருந்து வருகிறார். இவர் தமிழ்நாட்டில் வரவிருக்கும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக தலைமையிலான அணி வெற்றி பெற்று, மீண்டும் முதலமைச்சராக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வர வேண்டும் என வேண்டிக் கொண்டு, கருங்காலி மரத்தால் ஆறரை அடி உயரத்துக்கு 'வேல்' தயாரித்துள்ளார். மேலும், கருங்காலி மரத்தால் நாணையங்கள் செய்து அதை மாலையாக கோர்த்துள்ளார்.
இதை தொடர்ந்து கருங்காலி வேல் மற்றும் மாலையை 48 நாட்கள் முருகன் கோவிலில் வைத்து சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக தலைமையிலான அணி வெற்றி பெற்று மீண்டும் முதலமைச்சராக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வர வேண்டும் என்கிற பிரார்த்தனைகளுடன் பல்வேறு பூஜைகள் செய்து வழிபட்டு வந்துள்ளார்.
இதன் பின்னர் அந்த கருங்காலி வேல் மற்றும் மாலையை அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து வழங்கி வாழ்த்து பெற சுகுமார் விரும்பினார். அதன்படி சுகுமார் இன்று (நவம்பர் 23) சேலம் நெடுஞ்சாலைநகரில் உள்ள இல்லத்தில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை நேரில் சந்தித்து ஆறரை அடி உயர கருங்காலி மர வேல் மற்றும் நாணயங்களால் தயாரிக்கப்பட்ட மாலையை வந்து வழங்கினார். அவரை எடப்பாடி பழனிசாமி வெகுவாக பாராட்டியதாக கூறப்படுகிறது.
இது தொடர்பாக அதிமுக நிர்வாகி சுகுமார் கூறுகையில், ''பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் முதலமைச்சராக தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்று வேண்டுதல் வைத்து ஒரே மரத்தால் ஆன ஆறரை அடி கருங்காலி வேல் மற்றும் நாணயங்கள் தயார் செய்தேன். பின்னர் இரண்டையும் போளூர் தண்டாயுதபாணி முருகன் கோவிலில் வைத்து 48 நாட்களுக்கு சிறப்பு பூஜை செய்து, எடுத்து வந்து வழங்கினேன்'' இவ்வாறு சுகுமார் கூறினார்.