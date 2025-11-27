தவெகவில் இணைந்தார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
தவெகவில் அனுபவம் வாய்ந்த அரசியல் தலைவர்கள் இல்லை என விமர்சிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் செங்கோட்டையன் இணைந்திருப்பது அக்கட்சிக்கு முக்கிய திருப்பமாக பார்க்கப்படுகிறது.
Published : November 27, 2025 at 9:57 AM IST|
Updated : November 27, 2025 at 10:17 AM IST
சென்னை: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன், தவெக தலைவர் விஜய் முன்னிலையில் அக்கட்சியில் இணைந்தார்.
அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தவெகவில் இணையப் போவதாக கடந்த சில நாட்களாக செய்திகள் வெளிவந்தன. அதனை உறுதிசெய்யும் விதமாக நேற்று (நவ.26) விஜயை நேரில் சந்தித்து பேசினார் செங்கோட்டையன். அதனைத் தொடர்ந்து இன்று காலை 10 மணியளவில் பனையூரில் உள்ள தவெக அலுவலத்தில் வைத்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்தார்.
இந்நிகழ்வை முன்னிட்டு, இன்று காலை 9 மணியளவிலேயே விஜய் பனையூர் அலுவலகம் வந்த நிலையில், தவெக நிர்வாகிகளும், செங்கோட்டையன் ஆதரவாளர்களும் முன்கூட்டியே வருகை புரிந்தனர். காலை 10 மணியளவில் தமிழக வெற்றிக் கழக அலுவலகத்திற்கு வருகை புரிந்த செங்கோட்டையன் விஜயை சந்தித்து பேசினார். பின்னர் அனைத்து நிர்வாகிகள் முன்னிலையில் தவெகவில் இணைந்தார். அவருக்கு தவெக தலைமை நிர்வாக குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ற முக்கிய பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஈரோடு, கோவை, நீலகிரி, திருப்பூர் மாவட்ட அமைப்பு செயலாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
செங்கோட்டையன் ஆதரவாளர்களான அதிமுக முன்னாள் எம்.பி சத்யபாமா உட்பட 50க்கும் மேற்பட்டோரும் தவெகவில் இணைந்தனர். சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அதிமுகவில் பயணித்த செங்கோட்டையன், தற்போது தனது அரசியல் பயணத்தில் புதிய பாதையை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்.
முன்னதாக, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும், முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கும் இடையே கடந்த சில மாதங்களாகவே கருத்து வேறுபாடு நிலவி வந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து அதிமுகவில் இருந்து விலக்கப்பட்டவர்களை கட்சியில் சேர்க்க எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு 10 நாட்கள் அவகாசம் விடுத்தார் செங்கோட்டையன். அதனால் கட்சியின் முக்கிய பொறுப்புகள் அனைத்திலிருந்தும் செங்கோட்டையனை நீக்கி உத்தரவிட்டார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி.
அதன்பிறகு அதிமுக அடிப்படை உறுப்பினராக மட்டுமே இருந்த செங்கோட்டையன், கடந்த அக்டோபர் 30ஆம் தேதி ஓபிஎஸ் மற்றும் டிடிவி தினகரனுடன் இணைந்து பசும்பொன்னில் நடைபெற்ற தேவர் குருபூஜையில் கலந்துகொள்ள, அவரை கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியில் இருந்தும் நீக்கினார் ஈபிஎஸ்.
இதனையடுத்து, கடந்த சில நாட்களாக செங்கோட்டையன் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணையப் போவதாக செய்திகள் வலம்வந்த நிலையில், நேற்று சென்னை சென்ற அவர், சபாநாயகரை சந்தித்து தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக கடிதம் வழங்கினார். அதனைத் தொடர்ந்து நேற்று (நவ.26) மாலை சென்னை பட்டினம்பாக்கத்தில் உள்ள தவெக தலைவர் விஜயின் இல்லத்திற்கு சென்று சுமார் 3 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக உரையாடினார். இந்த சந்திப்பின்போது, புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, நிர்மல் குமார் உள்ளிட்ட தவெக முக்கிய நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர்.