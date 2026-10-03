’என்ன விஜய், எனது வீட்டில் 3 மணி நேரம் காத்துகிடந்தது மறந்து போச்சா?’ - சினிமா ரகசியத்தை அம்பலப்படுத்திய ஈபிஎஸ்
முதலமைச்சர் விஜய் கிராமம் தோறும் போனாலும் மக்கள் உங்களுக்கு ஓட்டுப்போட மாட்டார்கள் என்றும், உங்கள் நடிப்பை திரைப்படத்தோடு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்றும் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் ஈபிஎஸ் கூறியுள்ளார்.
Published : October 3, 2026 at 10:07 AM IST
திருப்பூர்: முதலமைச்சர் விஜய் தனது பட வெளியீட்டு தொடர்பாக எனது வீட்டில் 3 மணி நேரம் காத்துக் கிடந்ததாக முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார்.
அ.தி.மு.க பொதுச்செயலாளரும் முன்னாள் முதல்வருமான எடப்பாடி கே பழனிசாமி இன்று தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி இடைத்தேர்தல் வேட்பாளர் கே.பானுமதியை ஆதரித்து, தளவாய்பட்டினத்தில் திரண்டிருந்த மக்களிடையே பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
அப்போது ஈபிஎஸ் பேசுகியில், ”இந்த தொகுதியில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் கே. பானுமதி உங்களுக்கு முன்னரே அறிமுகமானவர். ஏற்கனவே தாராபுரம் சேர்மனாகப் பணியாற்றி மக்களிடம் நன்மதிப்பைப் பெற்றவர். அவருக்கு இந்த இடைத்தேர்தலில் இரட்டை இலை சின்னத்தில் வாக்களியுங்கள்.
இந்த தேர்தல் இயற்கையாக வந்தது இல்லை; திணிக்கப்பட்டது. எம்.எல்.ஏ இறந்துவிட்டால் இயற்கையான இடைத்தேர்தல் வரும். அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வென்றவர், குதிரை பேரத்தில் விலைபோய் தவெகவுக்குச் சென்றுவிட்டார். இப்படி துரோகச் செயலில் ஈடுபட்டவரை தோல்வியடையச் செய்வீர்களா?” என கேள்வி எழுப்பினார்.
கடந்த 30ஆம் தேதி இங்கு தவெக தலைவர் விஜய் வந்து வேட்பாளருக்கு வாக்கு கேட்டார், இது நியாயமா?. மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி அமைய வேண்டும் என்று வாக்களித்தீர்கள். 16 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றார். ஆனால் எம்.எல்.ஏ ஆன பின்னர் மாற்றுக் கட்சிக்கு சென்றுவிட்டதை மன்னிக்க முடியுமா?
ஒரு எம்.எல்.ஏ.வை தேர்வு செய்ய 7 ஆயிரம் பேர் பணியாற்ற வேண்டும். அப்படி பணியாற்றி வெல்ல வைத்தால் விலை போய்விட்டார். இனி எவருக்கும் இந்த எண்ணம் வரக்கூடாது என்பது போன்ற ஒரு தேர்தல் தீர்ப்பை நீங்கள் வழங்க வேண்டும். விஜய் அந்த வேட்பாளரை அறிமுகம் செய்து வைத்து பேசும்போது, ‘இவர் வென்று வந்தால் இந்த தொகுதிக்கு நிறைய திட்டம் கிடைக்கும்’ என்கிறார்.
த.வெ.க ஒரு திருட்டு சக்தி
தேர்தல் முடிந்த பின்னர் முதலமைச்சர் என்றால் அனைவருக்கும் பொதுவானவர், எதிர்க்கட்சிக்கு ஒரு முதலமைச்சர், ஆளுங்கட்சிக்கு ஒரு முதலமைச்சர் அல்ல. அவருடைய ஆட்சியை தக்கவைக்க வேண்டும் என்பதற்காக, ராஜினாமா செய்ய வைத்து இணைத்தீர்களே. நீங்கள் தூய சக்தியா? இல்லை, திருட்டு சக்தி. ஆடு, மாடு திருடுபவரை திருடன் என்கிறோம், அதுபோல எம்.எல்.ஏ.வை திருடுபவரை என்ன சொல்வது?” என கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும் பேசுகையில், “இது அதிமுகவின் சொத்து. இங்கு அதிமுகவின் முதல் திருடு போய்விட்டது, அதனை மக்களாகிய நீங்கள் மீட்டுக் கொடுக்க வேண்டும். நான் சீட் கொடுத்து, எனக்குக் கட்டுப்பட்டு தொண்டர்கள் பாடுபட்டு வெல்ல வைத்தால், அவர் அதிமுகவை திட்டுகிறார். அதிமுக இருப்பதால் தான் நீங்கள் விஜய் பக்கத்தில் இருக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது.
அதிமுக சின்னம் கிடைக்க ஏ ஃபார்ம், பி ஃபார்ம் கையெழுத்துப் போட்டு, அடையாளம் காட்டி, வெல்ல வைத்தது நான். அதன்பின்னர் அதிமுக மோசம் என கூறுகிறீர்கள். உங்களைத் தவிர்த்து வேறு ஒருவரை நிறுத்தி இருந்தால், இடைத்தேர்தலை சந்திக்க வேண்டிய அவசியம் வந்திருக்காது. மற்றவருக்கு கொடுத்திருந்தால் விசுவாசமாக இருந்திருப்பார்.
1989இல் நான் சேவல் சின்னத்தில் ஜெயித்தவன், அடுத்து ஆளும்கட்சியாகவும் இருந்தேன், பிறகு உங்களால் முதலமைச்சர் என்ற பொறுப்பு கிடைத்தது. வெட்கமில்லாமல், அடுத்த கட்சியில் வென்றவரை ராஜினாமா செய்ய வைத்து உங்கள் கட்சியில் வேட்பாளராக நிறுத்தியது தான் முதலமைச்சரின் வெளிப்படைத்தன்மையா? இவரா நல்லாட்சி கொடுப்பார்? எவர் அடுத்தவர் பொருளை அபகரிக்கிறாரோ அவரை என்ன சொல்வது? மீண்டும் அதிமுக தாராபுரத்தில் வெல்லும்.
3 மணி நேரம் காத்துக்கிடந்தது மறந்துவிட்டதா?
த.வெ.க ஆரம்பித்தே 3 வருடங்கள் தான் ஆகிறது. அ.தி.மு.க-வை மற்றும் பலர் என்கிறார். இதுக்கு நான் எந்த கூட்டத்திலும் பதில் சொல்லவில்லை. இப்போது சொல்கிறேன், மற்றும் பலர் என்று சொல்கிறார். அந்த மற்றும் பலர் எனது வீட்டில் தான் 3 மணி நேரம் வந்து காத்துக் கிடந்தார். அவரது படம் ரிலீஸ் குறித்து ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினையை கூறினார். அன்றைய தினம் ஞாயிறு விடுமுறை, அதிகாரிகள் அலுவலகத்தில் இல்லை. அனைத்து டிக்கெட்டையும் விற்றுவிட்டோம் என்று படத்தை எந்த பிரச்சினையும் இன்றி வெளியிட உதவ வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தார்.
நீங்கள் செல்லுங்கள் செய்து கொடுக்கிறேன் என்றேன். நீங்கள் செய்து கொடுத்தால் தான் நான் போவேன் என்றார். அவர் கேட்பதை செய்து கொடுத்தேன். ஆனால் அந்த நன்றி அவருக்கு இருக்கிறதா? நான் எந்த கட்சி என்று பார்க்கவில்லை. தலைவர் முதல் தொண்டர் வரை நன்றியோடு இருப்பது அதிமுக. ஞாயிறு என்றாலும் கூட மத்திய அரசுடன் தொடர்பு கொண்டு பேசி, அடுத்த நாள் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆக துணை நின்றவர் இந்த எடப்பாடி பழனிசாமி. இப்போது பேசுவதற்கு வாய் கூசுகிறது, அவர் பேசவே வேண்டாம்.
விஜய் திரைப்படத்தில் மட்டும் நடிக்க வேண்டும்
முதலில் விஜய் முகத்தை காட்டினால் ஓட்டு விழும் என்றார்கள். ஆனால் மறுபடியும் நான்காம் தேதி கிராமம் தோறும் வரப்போகிறாராம். நீங்கள் கிராமம் தோறும் போனாலும் மக்கள் உங்களுக்கு ஓட்டுப்போட மாட்டார்கள். உங்கள் நடிப்பை திரைப்படத்தோடு வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இனி நடிக்க முடியாது, எவ்வளவு நாள் மக்கள் ஏமாறுவார்கள்? எல்லாம் ரீல்ஸ் போடுவது, ரீல் விடுவது தான்.
பச்சை குழந்தை முதல் பாட்டி வரை சொந்தம் என்கிறார். அப்படியென்றால் அதுக்கான தகுதி இருக்க வேண்டும். கரூரில் இவரது கூட்டத்தில் பச்சிளம் பிள்ளைகள் முதல் பாட்டிகள் வரை இறந்தனர், படுகாயம் அடைந்தனர். நீங்கள் சென்று பார்த்தீர்களா? இப்படி ஏமாற்றி வாக்கை பெற முடியாது, நிஜத்தில் வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும்.
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கரூர் சம்பவத்தின் போது சென்னைக்குப் சென்று 72 நாள் வீட்டை விட்டு வரவில்லை. இவரா மக்களுக்கு சொந்தம்? ஆட்சியில் இருந்தாலும் சரி இல்லாவிட்டாலும் சரி. எங்கள் தொண்டர்கள், நிர்வாகிகள் மக்கள் பிரச்சனையை தீர்ப்பதில் முன்னே நிற்கின்றனர். கரோனா காலம் எப்படிப்பட்ட காலம், அப்போது விஜய் முதலமைச்சராக இருந்திருந்தால் இரும்பு கேட்டைப் பூட்டிக்கொண்டு வீட்டில் அடைந்திருப்பார்” என விமர்சனம் செய்தார்