'திமுக உருட்டு கடை அல்வா' சட்டப்பேரவையில் சம்பவம் செய்த இபிஎஸ்! பதிலடி கொடுத்த திமுக!!

தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை போட்ட உடனே பல லட்சம் மக்களுக்கு வேலை கிடைத்த மாதிரியான ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்குவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

‘உருட்டு கடை அல்வா’ பாக்கெட்டை செய்தியாளர்களிடத்தில் எடுத்துக்காட்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி.
‘உருட்டு கடை அல்வா’ பாக்கெட்டை செய்தியாளர்களிடத்தில் எடுத்துக்காட்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி. (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 17, 2025 at 5:58 PM IST

சென்னை: திமுக ஆட்சயில் தமிழக மக்களுக்கு 'உருட்டு கடை அல்வா' மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வருவதாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி சட்டப்பேரவைக்கு வெளியே இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது, “நான்கரை ஆண்டு காலத்தில் ரூ.4.5 லட்சம் கோடி திமுக அரசு கடன் வாங்கி இருக்கிறது. அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் நிதி மேலாண்மை சரி செய்யப்படும். தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை போட்ட உடனே பல லட்சம் மக்களுக்கு வேலை கிடைத்த மாதிரி ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்குகிறார். திமுக அரசு ஒரு திட்டத்தை அறிவிப்பார்கள். அதன் பிறகு அது அப்படியே விட்டு விடுவார்கள். இந்த திமுக அரசாங்கத்திற்கு ஒரு ‘உருட்டுக்கடை அல்வா’ கொடுக்கிறேன். முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் 535 அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு இருக்கிறார். ஆனால் எதையும் நிறைவேற்றாமல், எல்லோருக்கும் ‘உருட்டுக்கடை அல்வா’ கொடுத்துவிட்டார்" என்றார்.

இதைத்தொடர்ந்து ‘உருட்டுக்கடை அல்வா’ எனும் வாசகம் அடங்கிய பாக்கெட்டை எடப்பாடி பழனிச்சாமி செய்தியாளர் சந்திப்பில் எடுத்து கட்டினார். எடப்பாடி பழனிச்சாமி கொடுத்த அந்த உருட்டு கடை அல்வா பாக்கெட்டில் உள்ளே பஞ்சு மட்டுமே இருந்தது.

இருமல் மருந்து விவகாரம்

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தமிழ்நாட்டை காஞ்சிபுரத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட இருமல் மருந்தை பயன்படுத்தியதால் மத்திய பிரதேசத்தில் சுமார் 25 குழந்தைகள் மரணம் அடைந்து இருக்கிறார்கள். இது குறித்து கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை பேரவையில் கொண்டு வந்தேன். தற்போது இறந்த குழந்தைகள் எண்ணிக்கை 25 உயர்ந்துள்ளது. உலக சுகாதார மையம் அந்த மருந்தை பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள்.

'உருட்டு கடை அல்வா' பாக்கெட்டை கையில் பிடித்தபடி நிற்கும் அதிமுக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள்.
'உருட்டு கடை அல்வா' பாக்கெட்டை கையில் பிடித்தபடி நிற்கும் அதிமுக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள். (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிறுவனம் இதற்கு முன்னால் பலமுறை தவறு செய்திருக்கிறது. அரசின் அலட்சியத்தின் காரணமாக பச்சிளம் குழத்தைகள் இறந்திருக்கிறார்கள். 2024-25 ஆம் ஆண்டு இந்த மருந்து நிறுவனத்தில் எந்த சோதனையும் நடைபெறவில்லை. இந்த நிறுவனம் தொடர்ந்து முறைகேட்டில் ஈடுபட்டு வருகிறது.

சிறுநீரக முறைகேடு

சிறுநீரகம் முறைகேட்டில் திமுக அரசு ஈடுபட்டு இருக்கிறது. நாங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு அவர்கள் சரியாக பதில் சொல்லவில்லை. எந்த மருத்துவமனையில் முறைகேடாக சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்திருக்கிறார்களோ, அந்த மருத்துவமனை மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.

இதையும் படிங்க: குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ஏழைத் தொழிலாளர்களுக்கு பணத்தாசை காட்டி, சிறுநீரகத் திருட்டில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள். உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை சிறப்பு விசாரணை குழு அமைத்து இருக்கிறார்கள். இரண்டு மருத்துவமனைகள் சோதனைகள் செய்யப்பட்டதில், அவர்கள் இந்த முறைகேட்டில் ஈடுபட்டு இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தனி நபர் ஒருவர் வழக்கு தொடர்ந்த காரணத்தினால், உயர் நீதிமன்றம் சிறப்பு விசாரணை குழு அமைக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

நெல் கொள்முதல்

விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட நெல் மூட்டைகளை திமுக அரசு சரியாக கொள்முதல் செய்யவில்லை. டெல்டா மாவட்டத்தில், 30 லட்சம் நெல் மூட்டைகள் சாலைகளில் குவிக்க வைக்கப்பட்டுள்ளது. 15 நாட்களாக சாலையில் வைத்து அவற்றை விவசாயிகள் பாதுகாத்து வருகிறார்கள். விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்த அந்த நெல்லை, அரசு நேரடி கொள்முதல் செய்ய வேண்டும். விவசாயிகள் எத்தனை நாளைக்கு இந்த நெல்லை பாதுகாத்து வைக்க முடியும்.

அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் விவசாயிகளிடம் இருந்து பெறப்படும் நெல், சரியான முறையில் பாதுகாத்து வைக்கப்படும். இன்றைக்கு நெல் மூட்டைகள் திறந்தவெளியில் குவித்து வைத்து, விவசாயிகள் கடும் துன்பத்திற்கு ஆளாகி இருக்கிறார்கள்.

தமிழ்நாட்டின் கடன்

2014 முதல் 2021 வரை மத்திய அரசினுடைய நிதி பகிர்வு ஒரு லட்சத்து 33 ஆயிரத்து கோடி ரூபாய். நான்கரை ஆண்டு காலத்தில் 4.5 லட்சம் கோடி திமுக அரசு கடன் வாங்கி இருக்கிறது. அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் நிதி மேலாண்மை சரி செய்யப்படும்" என்றார்.

இதைத்தொடர்ந்து இபிஎஸ் விமர்சனத்துக்கு பதிலடி கொடுத்த அமைச்சர் சிவசங்கர், திருட்டு கடை பழனிசாமியாக அதிமுகவில் இபிஎஸ் இருந்து வருவதாக விமர்சித்துள்ளார்.

