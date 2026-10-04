‘எம்.எல்.ஏக்களை திருடியவர்கள் எப்படி தூய சக்தியாக முடியும்’ - மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல் பரப்புரையில் ஈபிஎஸ் தாக்கு
இந்த ஆட்சியில் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அளித்தார்களே, அதில் ஒன்றையாவது முழுமையாக நிறைவேற்றினார்களாக என எடப்பாடி பழனிச்சாமி கேள்வி எழுப்பினார்.
Published : October 4, 2026 at 11:05 AM IST
செங்கல்பட்டு: தூய சக்தி என்று சொல்லிக்கொள்ளும் த.வெ.க, எப்போது தங்களுடைய எம்.எல்.ஏ.வை திருடினார்களோ, அப்போதே அவர்கள் தீய சக்தியாகி விட்டார்கள் என மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல் பரப்புரையில் எடப்பாடி பழனிசாமி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்,
மதுராந்தகம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அ.தி.மு.க சார்பில் போட்டியிடும் கணிதா சம்பத்தை ஆதரித்து அச்சரப்பாக்கத்தில் அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி தேர்தல் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டார்.
அப்போது அவர் பேசியதாவது, “ஜெயலலிதா இருக்கும்போதே பள்ளியில் படிக்கும் மாணவ-மாணவிகளுக்கு மடிக்கணினி வழங்கினார். ஆனால், இப்போது மாணவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய திட்டங்கள் குறித்து கேள்வி எழுகிறது.
டீக்கடைக்குச் சென்று டீ குடிக்கிறார். டீக்கடையில் டீ குடிக்காத முதலமைச்சர், படத்தில் மட்டும் நடித்துக் கொண்டிருந்தார். இப்போதும் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். உங்களிடம் நீதி கேட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறேன். எனக்கு நீதி தருவீர்களா?” என்று கேட்டார்.
த.வெ.க தூய சக்தியா?
தொடர்ந்து பேசிய அவர், ”தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய், தூய சக்தி என்று பேசுகிறார். எப்போது அவர்கள் எங்களுடைய எம்.எல்.ஏ.வை திருடினார்களோ, அப்போதே அவர்கள் தீய சக்தியாகி விட்டார்கள்.
இந்தியாவிலேயே மோசமான ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் தான் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த கட்சி நிலைக்காது. இது திறமையற்ற அரசாங்கம். மின்கட்டணம் ஆயிரம் ரூபாய் செலுத்திய இடங்களில் எல்லாம் தற்போது 3 ஆயிரம் ரூபாய் வரை செலுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மின்கட்டணம் ஆண்டுதோறும் 5 சதவீதம் உயர்த்தப்படுகிறது.
சென்னை பெருங்குடி அருகே சாலையில் திடீரென பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. கழிவுநீர் கால்வாய் உடைந்து சாலையில் ஆறாக கழிவுநீர் ஓடுகிறது. பெருங்குடியில் இருந்து தரமணி செல்லும் எம்.ஜி.ஆர் பிரதான சாலையில் கந்தன்சாவடியில் இந்த பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது.
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விவசாயிகள் அறுவடை செய்த நெல்லை கொள்முதல் நிலையத்தில் கொண்டு செல்லும்போது, ஒரு மூட்டைக்கு ரூ. 70 வாங்குகிறார்கள். இதுதான் விவசாயிகளைக் காப்பாற்றுகின்றன் அரசாங்கமா? விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்று கூறினார்கள். ஆனால், கடனை தள்ளுபடி செய்தார்களா? ஐந்து ஏக்கருக்கு உட்பட்ட விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே ரூ. 35 ஆயிரம் தள்ளுபடி செய்ததாக கூறப்படுகிறது.
எதையாவது செய்தார்களா?
அ.தி.மு.க ஆட்சியில் ரூ. 6,000 கோடி செலவில் விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. விவசாயிகளுக்கு மும்முனை மின்சாரம் வழங்கிய ஆட்சியும் அதிமுக ஆட்சிதான். 100 நாள் வேலைத் திட்டத்தில் 150 நாட்கள் வேலை வழங்கப்படும் என்று கூறினார்கள். ஆனால், அதை வழங்கினார்களா? 100 நாள் வேலைக்கான சம்பளமே இதுவரை சரியான முறையில் வழங்கப்படவில்லை” என்றார்.
மேலும், இந்த ஆட்சியில் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அளித்தார்களே, அதில் ஒன்றையாவது முழுமையாக நிறைவேற்றினார்களா? என்று அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பினார்.