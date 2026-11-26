காவிரி - குண்டாறு திட்டத்தை நிறுத்த காங்கிரஸ் சதி; காது கொடுக்க மறுக்கும் த.வெ.க அரசு என இபிஎஸ் சாடல்
காவிரி - குண்டாறு இணைப்புத் திட்டம் தொடர்வதற்கு மத்திய அரசின் அனுமதி தேவையில்லை என பா.ம.க தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 26, 2026 at 11:00 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டின் கனவுத் திட்டமான காவிரி-குண்டாறு இணைப்புத் திட்டம் கைகூடி வரும் நேரத்தில், திட்டத்தை முடக்க கர்நாடக காங்கிரஸ் நடத்தும் சதியை முறியடிக்கும் தைரியமும் திறனும் த.வெ.க அரசுக்கு உள்ளதா என அ.தி.மு.க பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
வறட்சியில் தவிக்கும் தென் மாவட்டங்களுக்கு காவிரியில் இருந்து கிடைக்கும் உபரி நீரை திருப்பி விடும் திட்டம் தான் காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புத் திட்டம். கரூர் மாவட்டம் மாயனூர் கதவணையிலிருந்து, சுமார் 262 கி.மீ தூரத்திற்குக் கால்வாய் அமைத்து விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள குண்டாறு வரை இணைக்கப்படுகிறது.
ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் தொடங்கப்பட்ட இந்த திட்டத்திற்கு அடுத்தடுத்து வந்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்கள் நிதி ஒதுக்கி திட்டத்திற்கு வலுசேர்த்தனர். கடைசியாக 2021 அ.தி.மு.க ஆட்சி காலத்தில் அப்போதைய முதலமைச்சர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி (இ.பி.எஸ்) ரூ.14,400 கோடி மதிப்பீட்டில் இத்திட்டத்தின் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டித் தொடங்கி வைத்தார்.
பஞ்சம் போக்கும் திட்டம்
வறட்சியில் இருந்து தென் தமிழகம் மீழும் காவிரி-குண்டாறு திட்டத்திற்கு எதிராக கர்நாடக காங்கிரஸ் அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்துள்ளது. அதில், இதுவரை மேற்கொண்டுள்ள கட்டுமானங்களை இடிக்கவும் அம்மாநில அரசு வலியுறுத்தியுள்ளது. இதற்கு, முன்னாள் முதலமைச்சரும், அ.தி.மு.க பொதுச் செயலாளருமான இ.பி.எஸ் கடும் கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “வரலாறு நெடுக தமிழ்நாட்டிற்கு துரோகம் செய்வதை மட்டுமே கொள்கையாகக் கொண்டுள்ள காங்கிரஸ் கட்சி இதையெல்லாம் செய்யும் என்பது எதிர்பார்த்த ஒன்றுதான். ஆனால், அந்த காங்கிரஸ் கட்சியுடன் கைகோர்த்துக் கொண்டு இருக்கும் த.வெ.க இதை ஏற்கிறதா?
தமிழகத்தின் கனவுத் திட்டமான காவிரி-குண்டாறு இணைப்புத் திட்டம் கைகூடி வரும் நேரத்தில், திட்டத்தை முடக்க காங்கிரஸ் நடத்தும் சதியை முறியடிக்கும் தைரியமும்-திறனும் தவெக அரசுக்கு உள்ளதா? காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்புத் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களுக்கு தடை விதிக்க வேண்டுமென கர்நாடக காங்கிரஸ் அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளதாக செய்திகள் வருகின்றன. வரலாறு நெடுக தமிழகத்திற்கு துரோகம் செய்வதை மட்டுமே கொள்கையாகக் கொண்டுள்ள காங்கிரஸ் கட்சி இதையெல்லாம் செய்யும் என்பது எதிர்பார்த்த ஒன்றுதான். ஆனால், அந்த காங்கிரஸ் கட்சியுடன் கைகோர்த்துக் கொண்டு இருக்கும் தவெக இதை ஏற்கிறதா? காவிரி-குண்டாறு இணைப்புத் திட்டம் என்பது எனது தலைமையிலான @AIADMKOfficial அரசு இருந்தபோது Formulation-க்கு கொண்டுவரப்பட்ட ஒரு அற்புதமான திட்டம். தென்னிந்தியாவின் மிகப்பெரிய நீர் இணைப்புத் திட்டமான இது நிறைவேறினால், தண்ணீர் பஞ்சம் என்ற பேச்சுக்கே இடமிருக்காது. ஆந்திராவில் Polavaram Project வெற்றிகரமாக செயல்படும் நிலையில், காவிரி-குண்டாறு இணைப்புத் திட்டம் கைகூடி வரும் சூழல் இருக்கும் நேரம் பார்த்து இப்படி ஒரு மனுவை கர்நாடக காங்கிரஸ் அரசு தாக்கல் செய்துள்ளது. மேலும், சரபங்கா திட்டம், புதிய கட்டளை நீர்ப்பாசனத் திட்டம், கொள்ளிடம் ஆற்றின் குறுக்கே தடுப்பணை கட்டும் திட்டம், நொய்யல் ஆறு மற்றும் கல்லணை வடிகால் நீர்த் திட்டங்கள் என பல்வேறு திட்டங்களுக்கு தடை கோரியுள்ளது. இத்திட்டங்கள் கடலில் நீர் வீணாகப் போய் கலக்கும் நீர் விவசாயத்திற்கு பயன்பட வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கத்தில் கொண்டுவரப்பட்டவை. இவற்றில் சில, நான் முதலமைச்சராக இருந்தபோது பார்த்துப் பார்த்து செய்த திட்டங்கள். இதன் அருமை எல்லாம் விவசாயம் பற்றி கொஞ்சமாவது தெரிந்திருந்தால் தான் புரியும். மேகதாது அணையைக் கட்டக் கூடாது என தமிழகம் போராடுவது என்பது Lower Riparian State-க்கான உரிமை! ஆனால், தமிழகத்தின் திட்டங்களுக்கு கர்நாடக காங்கிரஸ் அரசு தடை கோருவது என்பது அப்பட்டமான அடாவடித்தனம். இப்படி ஒரு மனுவை தாக்கல் செய்ய கர்நாடக காங்கிரஸ் அரசுக்கு தைரியம் வருகிறது என்றால், தங்கள் கூட்டணியில் உள்ள தமிழக தவெக அரசு ஒரு கையாலாகாத “வெற்று” அரசு என்பதை காங்கிரஸ் உணர்ந்திருப்பதாகவே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். சோகம் என்னவென்றால், இப்போது நான் கூறிய எதுவுமே இன்றைய ஆச்சரியக்குறி முதல்வருக்கு என்னவென்றே தெரியாது என்பது தான்! இதையெல்லாம் விளக்கி, உங்களுக்கு கொஞ்சமாவது புரிதலைக் கொண்டுவரத் தான் அனைத்து கட்சித் கூட்டத்தைக் கூட்டுங்கள் என்று சொன்னேன். அதையும் நீங்கள் செய்யவில்லை. தமிழ்நாட்டின் ஒட்டுமொத்த நீராதாரத்திற்கும் சவால் விடப்பட்டுள்ளதை உணர்ந்து, காவிரி-குண்டாறு இணைப்புத் திட்டம் உள்ளிட்ட அனைத்து நீர்ப் பாசனத் திட்டங்களையும் காத்திட அனைத்து சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளையும் திடமாக மேற்கொள்ள வேண்டுமென இந்த அரசையும் முதல்வரையும் வலியுறுத்துகிறேன். @AIADMKOfficial— Edappadi K Palaniswami-SayYEStoWomenSafety&AIADMK (@EPSTamilNadu) November 25, 2026
காவிரி-குண்டாறு இணைப்புத் திட்டம் என்பது எனது தலைமையிலான அரசு இருந்தபோது வடிவம் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அற்புதமான திட்டம். தென்னிந்தியாவின் மிகப்பெரிய நீர் இணைப்புத் திட்டமான இது நிறைவேறினால், தண்ணீர் பஞ்சம் என்ற பேச்சுக்கே இடமிருக்காது.
ஆந்திராவில் ‘போலவரம் திட்டம்’ வெற்றிகரமாக செயல்படும் நிலையில், காவிரி-குண்டாறு இணைப்புத் திட்டம் கைகூடி வரும் சூழல் இருக்கும் நேரம் பார்த்து இப்படி ஒரு மனுவை கர்நாடக காங்கிரஸ் அரசு தாக்கல் செய்துள்ளது.
துரோகம் செய்யும் காங்கிரஸ்
மேலும், சரபங்கா திட்டம், புதிய கட்டளை நீர்ப்பாசனத் திட்டம், கொள்ளிடம் ஆற்றின் குறுக்கே தடுப்பணை கட்டும் திட்டம், நொய்யல் ஆறு மற்றும் கல்லணை வடிகால் நீர்த் திட்டங்கள் என பல்வேறு திட்டங்களுக்கு தடை கோரியுள்ளது.
இத்திட்டங்கள் கடலில் நீர் வீணாகப் போய் கலக்கும் நீர் விவசாயத்திற்கு பயன்பட வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கத்தில் கொண்டுவரப்பட்டவை. இவற்றில் சில, நான் முதலமைச்சராக இருந்தபோது பார்த்துப் பார்த்து செய்த திட்டங்கள். இதன் அருமை எல்லாம் விவசாயம் பற்றி கொஞ்சமாவது தெரிந்திருந்தால் தான் புரியும்.
மொளனியாக இருக்கும் த.வெ.க அரசு
மேகதாது அணையைக் கட்டக் கூடாது என தமிழகம் போராடுவது என்பது கடைமடை மாநிலத்துக்கான உரிமை. ஆனால், தமிழகத்தின் திட்டங்களுக்கு கர்நாடக காங்கிரஸ் அரசு தடை கோருவது என்பது அப்பட்டமான அடாவடித்தனம்.
இப்படி ஒரு மனுவை தாக்கல் செய்ய கர்நாடக காங்கிரஸ் அரசுக்கு தைரியம் வருகிறது என்றால், தங்கள் கூட்டணியில் உள்ள தமிழக த.வெ.க அரசு ஒரு கையாலாகாத “வெற்று” அரசு என்பதை காங்கிரஸ் உணர்ந்திருப்பதாகவே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
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சோகம் என்னவென்றால், இப்போது நான் கூறிய எதுவுமே இன்றைய ஆச்சரியக்குறி முதல்வருக்கு என்னவென்றே தெரியாது என்பது தான். இதையெல்லாம் விளக்கி, உங்களுக்கு கொஞ்சமாவது புரிதலைக் கொண்டுவரத் தான் அனைத்து கட்சித் கூட்டத்தைக் கூட்டுங்கள் என்று சொன்னேன். அதையும் நீங்கள் செய்யவில்லை.
தமிழ்நாட்டின் ஒட்டுமொத்த நீராதாரத்திற்கும் சவால் விடப்பட்டுள்ளதை உணர்ந்து, காவிரி-குண்டாறு இணைப்புத் திட்டம் உள்ளிட்ட அனைத்து நீர்ப் பாசனத் திட்டங்களையும் காத்திட அனைத்து சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளையும் திடமாக மேற்கொள்ள வேண்டுமென இந்த அரசையும் முதல்வரையும் வலியுறுத்துகிறேன்.
அன்புமணி ராமதாஸ் கண்டனம்
காவிரி - குண்டாறு இணைப்புத் திட்டத்திற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என ஆணையிடக் கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் கர்நாடக அரசு புதிய வழக்குத் தொடர்ந்துள்ளதற்கு தனது கடுமையான கண்டனத்தை பா.ம.க தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் பதிவு செய்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “வெள்ளக்காலங்களில் காவிரியில் உபரியாக வெளியேறும் நீரை கரூர் மாவட்டம் மாயனூரில் உள்ள தடுப்பணையில் தடுத்து, திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம், தஞ்சாவூர் மாவட்டம், புதுக்கோட்டை மாவட்டம், சிவகங்கை மாவட்டம் மற்றும் விருதுநகர் மாவட்டங்களின் வறண்ட பகுதிகள் வழியாக குண்டாற்றுடன் இணைப்பது தான் காவிரி - குண்டாறு இணைப்புத் திட்டம் ஆகும்.
முதல் கட்டமாக 118.45 கி.மீ, இரண்டாம் கட்டமாக ரூ. 109 கி.மீ, மூன்றாம் கட்டமாக 34 கி.மீ என மொத்தம் 262 கி.மீ தொலைவுக்கு புதிய பாசனக் கால்வாய்கள் அமைக்கப்பட்டால், சுமார் 17 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் நேரடியாகவும், 1.10 லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கள் மறைமுகமாகவும் பாசன வசதி பெறும். ஒட்டுமொத்தமாக ரூ.14,400 கோடி தேவைப்படும் இத்திட்டத்திற்கு ரூ. 364 கோடி மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டு, 3% பணிகள் மட்டுமே முடிக்கப்பட்டுள்ளன. இதைக் கூட பொறுக்க முடியாமல் தான் கர்நாடக அரசு வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது.
காவிரி - கோதாவரி திட்டம் வேறு
மத்திய அரசின் ஒப்புதல் பெறாமல் காவிரி - குண்டாறு இணைப்புத் திட்டத்தை தொடங்க முடியாது என்று கர்நாடக அரசு கூறியிருக்கிறது. காவிரி - குண்டாறு இணைப்புத் திட்டம் தேசியத் திட்டமாக அறிவிக்கப்படுவதற்கு தான் மத்திய அரசின் அனுமதி தேவை.
காவிரி - கோதாவரி இணைப்புத் திட்டத்தின் கடைசி கட்டமாக இது சேர்க்கப்படும் போது தான் காவிரி - குண்டாறு இணைப்புத் திட்டம் தேசியத் திட்டமாக மாறும். மாறாக, காவிரி - குண்டாறு இணைப்புத் திட்டத்தை தமிழக அரசு உருவாக்கி செயல்படுத்தி வருவதால் அது தமிழக அரசின் சொந்தத் திட்டம்; அதற்கும் தாங்கள் செயல்படுத்தவுள்ள காவிரி - கோதாவரி இணைப்புத் திட்டத்திற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று காவிரி - குண்டாறு இணைப்புத் திட்டத்திற்கு எதிராக மதுரை உயர் நீதிமன்ற அமர்வில் தொடரப்பட்ட வழக்கில் மத்திய அரசின் தேசிய நீர் மேம்பாட்டு நிறுவனம் அறிவித்திருக்கிறது. அதை மதுரை உயர் நீதிமன்றமும் ஏற்றுக் கொண்டு இத்திட்டத்திற்கு நிலம் எடுக்க தடை விதிக்க முடியாது என அக்டோபர் 9 அன்று தீர்ப்பளித்துள்ளது.
திசை திருப்ப முயற்சி
இவ்வளவுக்குப் பிறகும் காவிரி - குண்டாறு இணைப்புத் திட்டத்திற்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் கர்நாடக அரசு வழக்கு தொடர்ந்திருப்பதன் நோக்கம் மேகதாது அணை வழக்கை திசை திருப்புவது தான். எனவே, கர்நாடகத்தில் காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்டுவதையும், தமிழகத்தில் காவிரி - குண்டாறு இணைப்புத் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதையும் ஒரே தட்டில் வைத்துப் பார்க்க முடியாது.
இந்த விவகாரத்தில் கர்நாடகத்தின் அனைத்து சதித் திட்டங்களையும் முறியடிக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதன் ஒரு கட்டமாக காவிரி - குண்டாறு இணைப்புத் திட்டத்தின் முதல் கட்டத்திற்கு தேவையான ரூ. 6,941 கோடியை த.வெ.க அரசு அரசு ஒரே கட்டமாக ஒதுக்கீடு செய்து பணிகளை விரைவுபடுத்த வேண்டும்” என்று அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.