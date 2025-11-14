பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவு: பிரதமர், நிதிஷ்குமாருக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி வாழ்த்து!

Bihar Election Results 2025

பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலில் எதிர்க்கட்சியினருக்கு பீகார் மக்கள் சரியான பதிலடியை கொடுத்துள்ளனர் என எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

பிரதமர் மோடியுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி
பிரதமர் மோடியுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி (@EPSTamilNadu)
Published : November 14, 2025 at 2:33 PM IST

சென்னை: பீகார் மாநில சட்டமன்றத் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி 199 தொகுதிகளில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது. இந்த நிலையில் பிரதமர் மோடிக்கும், முதலமைச்சர் வேட்பாளர் நிதிஷ்குமாருக்கும் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.

பீகார் மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு 2 கட்டங்களாக கடந்த 6 மற்றும் 11 ஆம் தேதிகளில் நடைபெற்றது. இதில், நிதீஷ் குமாரின் ஐக்கிய ஜனதா தளம் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியிலும், தேஜஸ்வி யாதவ் தலைமையிலான ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் - காங்கிரஸ் மெகா கூட்டணியிலும் போட்டியிட்டன.

தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை முதல் தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில், பீகாரில் உள்ள 243 தொகுதிகளில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி பெரும்பான்மையைக் கடந்து 199 இடங்களில் முன்னணியில் உள்ளது. இந்தியா கூட்டணி 38 இடங்கள் மட்டுமே இதுவரை முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் தலைமையிலான கூட்டணியின் முதலமைச்சர் வேட்பாளரான தேஜஸ்வி யாதவ், 8 வது சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கையின் முடிவில் பாஜக வேட்பாளர் சதீஷ் குமாரை விட 585 வாக்குகள் அதிகமாக பெற்று முன்னிலை வகித்து வருகிறார். ஆனால், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் வெற்றி உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எடப்பாடி பழனிசாமி எக்ஸ் தள பதிவு
எடப்பாடி பழனிசாமி எக்ஸ் தள பதிவு (@EPSTamilNadu)
இதையும் படிங்க: ஹாட்ரிக் சாதனை படைப்பாரா தேஜஸ்வி யாதவ்? டஃப் கொடுக்கும் பாஜக-வின் சதீஷ் குமார்!

இந்த நிலையில், பீகார் தேர்தலில் எதிர்க்கட்சியினருக்கு மக்கள் சரியான பதிலடியைக் கொடுத்துள்ளனர் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து தெரிவித்துள்ளார். இந்த அமோக வெற்றிக்காக பிரதமர் மோடிக்கு அவர் வாழ்த்தும் தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி தனது எக்ஸ் தள பதிவில், "பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலில், காங்கிரஸ் தலைமையிலான இண்டியா (மெகா) கூட்டணி பொய்களையும், ஜனநாயக அமைப்புகளை குறைத்து மதிப்பிடும் முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டு வந்தன. அவற்றையெல்லாம் நிராகரித்து பீகார் மக்கள் பொருத்தமான பதிலடியைக் கொடுத்துள்ளனர்.

கூட்டணியின் கூட்டுத் தலைமை மீதான மக்களின் நம்பிக்கையை இந்த வெற்றி மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறது. அதிமுக சார்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மற்றும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் நிதிஷ்குமார் ஆகியோருக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த வலுவான வெற்றி பீகாரின் முன்னேற்றத்தையும், பொது நலனையும் மேலும் துரிதப்படுத்தும்" இபிஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

