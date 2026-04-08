அதிமுகவுக்கு துரோகம் செய்தவர்களை எம்ஜிஆரின் ஆத்மா மன்னிக்காது; ஓபிஎஸ்ஸை சாடிய இபிஎஸ்
அதிமுகவை உடைக்க நினைத்த துரோகிகள், கருணாநிதி குடும்பத்தினர் தான் என்று திமுகவை அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடுமையாக விமர்சித்தார்.
Published : April 8, 2026 at 3:14 PM IST
சேலம்: அதிமுகவுக்கு துரோகம் செய்தவர்களை எம்ஜிஆர், அம்மா ஆத்மா மன்னிக்காது என்று திமுகவில் இணைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வதை எடப்பாடி பழனிசாமி மறைமுகமாகச் சாடினார்.
சேலம் மாவட்டம், ஆத்தூர் தாலுகா அலுவலகம் அருகே நடந்த பிரச்சாரத்தில் ஆத்தூர் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியின் அதிமுக வேட்பாளர் ஜெய்சங்கரன் எம்.எல்.ஏ., கெங்கவல்லி (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியின் அதிமுக வேட்பாளர் நல்லதம்பி எம்.எல்.ஏ. ஆகியோரை ஆதரித்து அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பரப்புரை மேற்கொண்டார்.
அப்போது அவர் பேசியபோது, "மு.க.ஸ்டாலினும், கனிமொழியும் ஊர் ஊராகச் சென்றுப் பேசுகின்றனர். ஆனால் மு.க.ஸ்டாலின் அவரது குடும்பத்தில் கனிமொழிக்கு இடம் கொடுப்பதில்லை. இபிஎஸ் துரோகம் செய்யக் கூடியவர் என்கிறார்கள். யாருக்கு துரோகம் செய்தோம்? எங்கள் கட்சியில் இருப்பவரை ’பி’ டீமாக மாற்றி எங்கள் கட்சியை உடைக்க நினைத்த துரோகி யார்? கருணாநிதி குடும்பம் தான் துரோகி. நம்மிடம் இருந்தவர் இப்போது அங்கு இருக்கிறார். அவருக்கு எவ்வளவு மரியாதை கொடுத்தோம். பெரும்பான்மை நிரூபிக்கும்போது எதிர்த்து வாக்களித்தார். அதை மறந்து ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவி கொடுத்தோம்.
அவரை ’பி’ டீமாக மாற்றி அதிமுகவை உடைக்க நினைத்த துரோகி நீங்கள் தான். என்னை கட்சியில் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கேட்டார். அவரை சேர்ந்திருந்தால் கட்சியை ஒட்டுமொத்தமாக விற்பனை செய்திருப்பார். அதிமுகவுக்கு துரோகம் செய்தவர்களை எம்ஜிஆர், அம்மா ஆத்மா மன்னிக்காது. எவ்வளவு வழக்குப் போட்டனர்; அவை அனைத்தையும் தூள் தூளாக்கினோம். உழைக்கின்றத் தொண்டர்கள் நிறைந்த கட்சி அதிமுக," என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "துரோகி என்பது மு.க.ஸ்டாலின் குடும்பத்துக்குதான் பொருத்தமான வார்த்தை. அதிமுக யாருக்கும் துரோகம் செய்யவில்லை, மக்களுக்கு சேவை செய்யும் இயக்கம். மக்களுக்கு திட்டங்களைக் கொடுக்கும் எண்ணம் மட்டுமே இருக்கும். ஆனால், திமுகவினருக்கு கொள்ளையடிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் மட்டும்தான் இருக்கும். போதைப்பொருள் நிறைந்த மாநிலமாகிவிட்டது தமிழ்நாடு. எங்கே பார்த்தாலும், கஞ்சா. திமுக ஆட்சியின் ஒரே ஆண்டில் கஞ்சா புழக்கம் அதிகரித்துவிட்டது.
அதிமுக ஆட்சி அமைந்த மூன்றே மாதங்களில் கஞ்சா ஒழிக்கப்படும். சட்டத்தின் ஆட்சி நடக்கும். சிறுமி முதல் பாட்டி வரை பாதுகாப்பில்லை. பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பில்லை. சமூக நலத்துறை அமைச்சர், 6,999 போக்சோ வழக்குகள் பதிவு செய்தோம் என்கிறார். 18,000 பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வழக்குகள், அதில் 6,999 சிறுமிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். போக்சோ என்றால் சிறுமிகள் பாதிப்பு வழக்கு, இங்கு நல்லாட்சி நடக்கிறதா?
ஆனால் மு.க.ஸ்டாலின், பெண்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்கள் என்று ஒரு கூட்டத்தில் பேசுகிறார். எல்லாம் பொய். அப்புறம் எப்படி இத்தனை சிறுமிகள் பாதிக்கப்பட்டனர்? ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை. கெங்கவல்லி, ஆத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் மேட்டூர் உபரிநீர் நீரேற்று மூலம் ஏரி குளங்கள் நிரப்பப்படும். கூப்பன் கொடுப்பார்களாம், எதுக்கு? திமுககாரர் விற்பனை செய்வதற்கு. எப்படியாவது அவர்கள் குடும்பத்துக்கு பணம் போக வேண்டும்," என்றார்.
ஆனால், "நாம் அப்படி இல்லை, திமுக ஆட்சியின் வரிச்சுமையால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் துன்பத்தைக் களைய உதவித்தொகை ரூபாய் 10,000 வங்கியில் செலுத்தப்படும். நம் அறிவிப்பு வங்கிக்கு போகிறது, திமுக அறிவிப்பு குடும்பத்துக்கு போகிறது. திமுக அறிவிப்பில் கால்நடைப் பராமரிப்புக்கு ரூபாய் 3,000 முதல் ரூபாய் 5,000 கோடி ஒதுக்கப்படும் என்றனர். ஏற்கனவே ரூபாய் 1,000 கோடியில் கட்டப்பட்ட தலைவாசல் கால்நடைப் பூங்காவை திறக்கவில்லை.
ஆராய்ச்சி மூலம் கலப்பின பசு 40 லிட்டர் பால் தரும்; ஆடு 40 கிலோ வரும். அதை விலையில்லாமல் விவசாயிகளுக்குக் கொடுக்க இருந்தோம். அது மூடிக் கிடக்கிறது. மீண்டும் அதிமுக ஆட்சியில் கால்நடைப் பூங்கா தொடங்கப்படும், விவசாயிகளுக்கு விலையின்றி கறவை மாடுகள் கொடுக்கப்படும். குடிமராமத்துத் திட்டத்தை நிறுத்திவிட்டனர், மீண்டும் அதிமுக ஆட்சியில் தொடரும். மும்முனை மின்சாரம் தொடரும், அம்மா மினி கிளினிக் தொடங்கப்படும்" என்று எடப்பாடி பழனிசாமி பேசினார்.