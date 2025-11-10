'கள்ள ஓட்டு போட முடியாது! அதனால் தான் SIR என்றாலே திமுக அலறுகிறது' - இபிஎஸ் விமர்சனம்!
ஒவ்வொரு சட்டமன்றத் தொகுதியிலும் பல்லாயிரக்கணக்கான இறந்தவர்களின் பெயர்கள் இடம் பெற்றுள்ளதாக அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 10, 2025 at 3:16 PM IST
சேலம்: கள்ள ஓட்டு போட முடியாது என்பதற்காகவே SIR-யை திமுக எதிர்ப்பதாக எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.
சேலத்திலிருந்து சென்னை செல்வதற்காக கோவை விமான நிலையம் வந்த அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர், “கோவையில் கல்லூரி மாணவி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியையும், வேதனையையும் அளிக்கிறது. திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு, சிறுமிகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. குற்றச்செயலில் ஈடுபடும் நபரகளுக்கு கொஞ்சம் கூட அச்சமில்லை. தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை என்பதை இது காட்டுகிறது.
இதே போல, நேற்று விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனத்தில் மாணவி ஒருவருக்கு காவலர்கள் பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்துள்ளனர். பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டிய காவலரே இப்படி கொடூரமான செயலில் ஈடுபடுவது கண்டிக்கத்தக்கது. அதே போல, திருவண்ணாமலையிலும் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்துள்ளது.
திமுக ஆட்சியில் 6,999 சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகியுள்ளதாகவும், இதற்கு ரூ.104 கோடி நிவாரணம் கொடுத்துள்ளதாகவும் சமூக நலத் துறை அமைச்சர் கூறுவது வேதனையளிக்கிறது. பாலியல் வன்கொடுமைகளை தடுக்க திராணியற்ற அரசாக திமுக உள்ளது. போதை ஆசாமிகளால் தான் இவை அனைத்தும் நடக்கின்றன. நிரந்தர டிஜிபி போடாததால் சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்க முடியவில்லை” என சரமாரியாக விளாசினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “வாக்காளர் சிறப்பு திருத்தம் இதற்கு முன்பு 8 முறை நடந்துள்ளது. இன்றைக்கு ஒவ்வொரு சட்டமன்றத் தொகுதியிலும் பல்லாயிரக்கணக்கான இறந்தவர்களின் பெயர்கள் உள்ளன. அதே போல, வேலை காரணமாக வெளியூர், வெளிநாடு சென்றவர்கள், வீடு மாறி சென்றவர்களின் பெயர்களும் பல ஆண்டுகளாக வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளன. ஆகையால், முறைகேடாக உள்ள வாக்காளர்கள் விடுவிக்கப்பட்டு, தகுதியான வாக்காளர்களை பட்டியல் சேர்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவே, இந்த SIR கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு பாகத்திற்கும் ஒரு பிஎல்ஓ (Booth Level Officer) அதிகாரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் முறைகேடு, காலதாமதம் நடக்க வாய்ப்பே இல்லை. இதனை திமுக எதிர்க்கிறது. SIR என்றாலே திமுக அலறுகிறது. திமுகவும், அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளும் SIR-ஐ எதிர்ப்பதன் நோக்கம், இறந்தவர்கள் பெயரை பட்டியலிலிருந்து எடுத்து விடக் கூடாது என்பதற்காக தான். தேர்தல் நாளில் மட்டும் இறந்தவர்கள் ஓட்டுப் போட வந்து விடுகின்றனர். அதனால், திமுக வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு, ஒரு தவறான தகவலை மக்களிடம் பரப்புகிறது.
குறிப்பாக, கள்ள ஓட்டு போட முடியாது என்பதற்காகவே SIR-யை திமுக எதிர்க்கிறது. ஏனென்றால், சென்னை மாநகராட்சி தேர்தலில் கள்ள ஓட்டு போட முயன்ற திமுக நிர்வாகியை முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கையுங்களவுமாக பிடித்தார்” என அவர் தெரிவித்தார்.
அதிமுக தலைமையில் ஆட்சி
மேலும், “அதிமுக-பாஜக கூட்டணி முடிவான பிறகு, இந்த கூட்டணிக்கு அதிமுக தான் தலைமை தாங்கும் எனவும், அதிமுக ஆட்சியமைக்கும் எங்கள் கூட்டணியின் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் எடப்பாடி தான் என்றும் அமித்ஷாவே தெளிவுபடுத்தி விட்டார். ஆனால், திட்டமிட்டு தவறான செய்தியை திமுக வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இது சரியல்ல. அதே போல, செங்கோட்டையன், ஓ.பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்டவர்கள் நீக்கப்பட்டது முடிந்து போன கதை. அதை திருப்பித் திரும்பிக் கேட்காதீர்கள்.
மேலும், திமுக, தவெக இடையே தான் போட்டி என விஜய் பேசுவது, ஒவ்வொரு கட்சி தலைவரும் பேசுவது தான். தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக இது போன்று பேசுவது இயல்பானது. தேர்தலுக்கு அருகாமையில் தான் அதிமுக எப்போதும் கூட்டணி குறித்து முடிவு செய்யும். அதே போல, 2026 தேர்தலிலும் கூட்டணி அமைக்கப்படும்” என தெரிவித்தார்.