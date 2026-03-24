தனியார் நிறுவனங்களில் 75% வேலை வாய்ப்பு தமிழர்களுக்கே - இபிஎஸ் தேர்தல் வாக்குறுதி
அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு விலையில்லா ஃபிரிட்ஜ் வழங்கப்படும் என எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார்.
Published : March 24, 2026 at 8:20 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் இயங்கும் அனைத்துத் தனியார் நிறுவனங்கள், தொழிற்சாலைகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களில் குறைந்தபட்சம் 75% வேலைவாய்ப்புகள் தமிழர்களுக்கே வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற சட்டம் இயற்றப்படும் என அதிமுக தேர்தல் வாக்குறுதியில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதியும், வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4 ஆம் தேதியும் நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. திமுக, அதிமுக, நாதக, தவெக என நான்கு முனைப் போட்டி நிலவும் சூழலில், அரசியல் கட்சிகளும் தேர்தல் பணிகளில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றன. அதிமுகவும் தங்களது தேர்தல் பணிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
இதற்கிடையே, அதிமுக சார்பில் 3 கட்டங்களாக தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட நிலையில், இன்று முழுமையான தேர்தல் அறிக்கையை அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ளார். அதில் மொத்தம் 297 அறிவிப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
குறிப்பாக, ஆண்டுக்கு 3 சிலிண்டர் விலையில்லாமல் வழங்கப்படும். மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூ.2 ஆயிரம், 5 லட்சம் பேருக்கு ஸ்கூட்டி வாங்க ரூ.25 ஆயிரம் மானியம், தமிழகத்தில் இயங்கும் அனைத்துத் தனியார் நிறுவனங்களிலும் 75 சதவீதம் தமிழர்களுக்கே வேலைவாய்ப்பு, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.10 ஆயிரம் வழங்கப்படும், கொத்தடிமை இல்லாத மாநிலமாக தமிழ்நாடு மாற்றப்படும். அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு விலையில்லா ஃபிரிட்ஜ் வழங்கப்படும். தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் விலையில்லா அரிசியோடு ஒரு கிலோ பருப்பு, ஒரு லிட்டர் சமையல் எண்ணெய் ஆகியவை வழங்கப்படும் உள்ளிட்ட அறிவிப்புகள் இடம் பெற்றுள்ளன.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இபிஎஸ், “தேர்தல்யொட்டி அதிமுக தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்படுகிறது. 28 ஆண்டுகள் அதிமுகவை அம்மா கட்டிக்காத்தார். தீய சக்தி திமுக பல்வேறு வாக்குறுதிகளை கடந்த முறை அறிவித்தாலும், 4-ல் 1 பங்கு கூட நிறைவேற்றவில்லை. தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு, குற்றங்கள் அதிகரித்துள்ளன. திமுகவை ஆட்சியிலிருந்து அகற்ற தமிழக மக்கள் தயராகி விட்டனர்” என்றார்.