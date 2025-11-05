எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம்!

ETV Bharat / state

அதிமுகவில் இருந்து முன்னாள் அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் நீக்கப்பட்ட பின்னர் நடைபெற்ற முதல் மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் இது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 5, 2025 at 7:12 PM IST

1 Min Read
சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் அதிமுக கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் இன்று நடைபெற்றது.

சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் அக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அனைத்து மாவட்ட செயலாளர்களுடனான ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு முழுவதிலும் அதிமுகவில் அமைப்புரீதியாக உள்ள 82 மாவட்ட செயலாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் தேர்தல் வியூகம், முக்கிய தீர்மானங்கள், மாவட்ட அமைப்புகளில் எடுக்கப்படும் மாற்றங்கள், தேர்தல் பணிகளுக்கான ஒருங்கிணைப்பு, பூத் கமிட்டி அமைப்பதில் திருத்தம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகள் தொடர்பாக விவாதிக்கப்பட்டன. குறிப்பாக வரும் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் களப்பணி ஆற்றுவது குறித்தும் விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது. இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட SIR வாக்காளர் சிறப்பு திருத்தம் தொடர்பாகவும் மாவட்டச் செயலாளர்களுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தினார்.

அதிமுகவில் இருந்து முன்னாள் அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் நீக்கப்பட்ட பின்னர் நடைபெற்ற முதல் மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் இது. செங்கோட்டையன் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு இரட்டை இலை சின்னம் விவகாரம் தொடர்பாக கடிதம் அனுப்பியுள்ள நிலையிலும், இன்றைய தினம் நடைபெற்ற அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் முக்கியத்துவம் பெற்றது.

இதையும் படிங்க: கிளைமாக்ஸ் காட்சிகளில் AI வேண்டாம் - இயக்குநர் செல்வராகவன் பேச்சு!

2026 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் கட்சி தொடர்பான பணிகள், குறிப்பாக மாவட்டம் தோறும் உள்ள பூத் கமிட்டி பணிகளை அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தீவிரப்படுத்தியுள்ளார். இந்த பூத் கமிட்டி நிர்வாகிகளுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் வகையில் தமிழ்நாடு முழுவதும் அதிமுக அமைப்புரீதியாக உள்ள 82 மாவட்டங்களுக்கும் தகவல் தொடர்பு பிரிவு பொறுப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த தகவல் தொழில்நுப்ப பிரிவு மாவட்ட பொறுப்பாளர்களுடன் 2 நாட்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தியதை தொடர்ந்து, இன்றைய தினம் மாவட்டச் செயலாளர்களுடன் எடப்பாடி ஆலோசனை நடத்தினார். இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் வைத்தியலிங்கம், திண்டுக்கல் சீனிவாசன், எஸ் பி வேலுமணி, கே பி முனுசாமி மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

