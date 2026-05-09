ஆட்சியமைக்கும் கட்சிக்கு வாழ்த்துகள்: ஒரே பதிவில் வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த ஈபிஎஸ்

Published : May 9, 2026 at 3:54 PM IST

சென்னை: அதிமுக தலைமையில் ஆட்சியமைக்க தீவிர ஆலோசனை நடைபெற்று வருவதாக செய்திகள் பரவி வரும் நிலையில், தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அமைக்கும் கட்சிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து, வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி.

தமிழ்நாட்டில் நடந்துமுடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 இடங்களில் வெற்றிபெற்றது. இருப்பினும் ஆட்சியமைக்க 118 இடங்கள் தேவைப்படுவதால் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கும் முயற்சியில் அக்கட்சி தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது. அதற்காக, காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட், விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகளிடம் தவெக ஆதரவு கோரி இருக்கிறது.

இதனிடையே, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் கடந்த சில நாட்களாகவே வெற்றிபெற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது. ஒருசில அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் அமையும் என்று கூறி வந்தனர். இதனையடுத்து, அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கடந்த 2 நாட்களாக புதுச்சேரியில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்தனர்.

தொடர்ந்து, இன்று சென்னை பசுமைவழிச் சாலையில் உள்ள எடப்பாடி பழனிசாமியின் இல்லத்தில் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. இதனால் தவெக ஒருபுறம் ஆட்சியமைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு நிலையில், அதிமுகவும் ஆட்சியமைப்பது குறித்து ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருவதாக கூறப்பட்டன. மேலும் தவெகவு ஆதரவு அளிப்பது தொடர்பாகவும் பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின.

ஆனால், கூட்டத்திற்கு பிறகு, அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளின் நிலைப்பாடு என்ன? வரக்கூடிய நாட்களில் கட்சி தொடர்பாக எடுக்கப்பட வேண்டிய முடிவு என்ன? என்பது உள்ளிட்ட முக்கிய விவகாரங்கள் தொடர்பாக அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தியாக கூறப்படுகிறது.

இந்த கூட்டத்தைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அமைக்கும் கட்சிக்கு தனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்வதாக எடப்பாடி பழனிசாமி தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அந்த பதிவில், “நடைபெற்று முடிந்த 17வது தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவைத் தேர்தலில் பல்வேறு கட்சிகள் சார்பில் வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அமைக்கும் கட்சிக்கு எனது மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த பதிவின் மூலம், அதிமுக ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றும் முயற்சியில் ஈடுபடுவதாக வெளியான வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

